Ak proti nám nenastúpia, prehrajú 0:5. Rusi reagujú na bojkot, Európanov obviňujú z rusofóbie

Rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) o návrate ruských hokejových reprezentácií do turnajov organizovaných IIHF vyvolalo tvrdý odpor.
Zatiaľ šesť európskych krajín - Fínsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Lotyšsko a Česko - už deklarovalo, že v prípade účasti Rusov na majstrovstvách sveta proti nim nenastúpia. Bojkot zápasov proti Rusku iniciovali Fíni, neskôr sa k nim pridávali ďalšie hokejové zväzy.
Kanada ani Česko s Rusmi nepočítajú
„Náš postoj je taký, že Rusko má byť vylúčené zo všetkých medzinárodných šampionátov, kým bude vojna na Ukrajine pokračovať a situácia zostane nezmenená. Sme presvedčení, že nastúpiť proti Rusku by za súčasných okolností mohlo vystaviť našich hráčov a členov tímov značným bezpečnostným rizikám. Našou prioritou je preto ich zdravie, blaho a osobná bezpečnosť,“ uviedla Nórska federácia ľadového hokeja.
„Český hokej sa pripája k postoji ďalších európskych hokejových federácií, ktoré oznámili, že ich reprezentačné tímy nebudú nastupovať k zápasom proti Rusku,“ uviedol šéf českého hokeja Alois Hadamczik.
Lotyšsko má zákaz nastúpiť proti ruským športovcom zakotvený v legislatíve.
Negatívne sa k účasti ruských tímov postavili organizátori prvých šampionátov v novej sezóne - MS hráčov do 20 rokov v Kanade a MS hokejistiek do 18 rokov v Česku.
„Kým Rusko a Bielorusko podporujú túto nezákonnú, neoprávnenú a hroznú vojnu na Ukrajine, a táto vojna bude pokračovať, žiaden športovec nebude v Kanade reprezentovať tieto dve krajiny,“ povedal kanadský premiér Mike Carney na otázku, či ruským hráčom budú zamietnuté víza.
„Takže ak sa pýtate konkrétne na juniorský hokejový šampionát, Rusi tam nebudú,“ dodal.
Účasť mladých Rusiek na turnaji v Ostrave ešte v pondelok spochybnil český premiér Andrej Babiš. V Česku stále platí zákaz udeľovať ruským občanom krátkodobé víza k pobytu na českom území.
Fetisov: Buď nás zavolajú, alebo nech sa varia
Postoj viacerých európskych krajín vyvolal reakciu v Rusku.
„Pozorne sledujeme, čo sa deje a samozrejme, že všetky materiály predložíme Medzinárodnému olympijskému výboru. A netýka sa to len krajín, ktoré sa vyhrážajú a vydierajú IIHF bojkotmi, ale aj krajín, ktoré plánujú usporiadať turnaje bez Rusov.
Všetky tieto bojkoty sú v skutočnosti namierené proti globálnemu športu. Tieto krajiny oberajú svoje tímy o možnosť súťažiť a svojich fanúšikov o toto divadlo. To, čo robia, je predvádzanie vlastnej hlúposti celému svetu. Pretože svet je oveľa väčší ako Škandinávia alebo Pobaltie.
Musia si uvedomiť, že na globálnom športe sa zúčastňuje množstvo ľudí, každý chce súťažiť, všetci chcú vidieť oslavu športu a už ich nebaví nacionalistická diskriminácia Ruska a Bieloruska,“ cituje portál matchtv ruského ministra športu Michaila Degťariova.
Pripomenul, že ak nejaký tím odmietne na šampionáte nastúpiť proti Rusom, IIHF musí zápas skontumovať výsledkom 5:0 v prospech ruského tímu.
Bývalý kapitán sovietskej hokejovej reprezentácie Viačeslav Fetisov označil iniciatívu šiestich európskych krajín za výsmech.
„Existuje rozhodnutie CAS, ktoré umožňuje ruským tímom súťažiť na medzinárodných turnajoch. Ním sa musíme riadiť a musíme zaujať jasný postoj. Ak nám povolia vstup a ak budú existovať bezpečnostné záruky od hostiteľskej krajiny, tak ideme. A s našou vlajkou a hymnou! Inak nech sa varia vo vlastnom kotle! Sme mocná krajina, veľmoc! Je čas, aby sme zaujali zásadový postoj a riadili sa ním,“ povedal Fetisov pre Sport-Express.
Športový portál oslovil aj dvojnásobného olympijského víťaza Borisa Michajlova. Osemdesiatdvaročný bývalý útočník reagoval na rozhodnutie Česka nevpustiť do krajiny ruské hokejistky na MS do 18 rokov, ktoré sa uskutočnia v januári v Ostrave.
V Európskej únii sú všetci rusofóbi! Ich zámer je, prirodzene, eliminovať jedného z najsilnejších konkurentov. Apelujem na vedenie IIHF, aby neorganizovalo majstrovstvá sveta v krajinách, ktoré nechcú vydávať víza našim hráčom,“ povedal Michajlov.