Patria Rusi na MS? Poprad chce (konečne) titul! (Hokejový BOSS)

Hokejová Tipsport liga má za sebou prvý blok zápasov, nasleduje reprezentačná prestávka.
Po 16. kole je na čele Poprad, ktorý tak chce ukázať, že toto je rok, v ktorom sa chce zbaviť nálepky Letný majster.
Aj o tejto ambícii sme sa rozprávali v novom vydaní podcastu Hokejový BOSS s generálnym manažérom kamzíkov Richardom Stehlíkom.
Liga je po deviatu priečku vzácne vyrovnaná, bodové rozdiely minimálne. Aktuálne má najlepšiu formu Trenčín so štyrmi výhrami, naopak Prešov ani na šestnásty pokus nevyhral za 3 body a naďalej je beznádejne posledný.
Do prvej repre pauzy padla druhá trénerská hlava, Michalovce hľadajú nového trénera. To sú témy, ktoré rezonujú na domácej scéne.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Ale zaujali veci nielen na domácej, ale aj svetovej scéne. Hokejová verejnosť rieši rozhodnutie CAS – Športového arbitrážneho súdu – ktorý odklepol návrat Rusov na medzinárodný ľad.
Osud najbližších majstrovstiev sveta je nejasný. Organizátor turnaja, Nemecko, tam Rusov nechce, sponzori hrozia bojkotom, väčšina krajín je z verdiktu zhrozená a krajinu, ktorá vedie vojnu so svojím susedom, na medzinárodnom ľade takisto odmieta.
Problémom môžu byť totiž nielen nálady na ľade, ale najmä mimo neho.
Vedenie ruského hokeja tak potešilo azda len stanovisko SZĽH, ktoré rozhodnutie CAS rešpektuje... A čo všetko zaznelo aj v diskusii na túto tému v hokejovom BOSS-ovi?
Na čo všetko sa môžete tešiť v podcaste Hokejový BOSS?
- Ako vnímajú Ondro, Rišo Stehlík a Stano možnú účasť Rusov na MS?
- Je ich prítomnosť bezpečnostné riziko?
- Čo by bola morálna katastrofa, ak by Rusi hrali na MS?
- Komu ich prítomnosť najviac vadí?
- Je v ohrození budúcoročný šampionát v Nemecku?
- Aké ambície má Poprad v tejto sezóne?
- Očakával Stehlík, že kamzíci budú lídrom tabuľky?
- Čo znamená Adam Cracknell pre mužstvo?
- Hľadá Poprad nové tváre do tímu?
- Kto sa stal BOSS-om Týždňa?
- NENI Týždňa opäť na scéne. Čo čaká Michalovce?
- Prečo je Zvolen na dne tabuľky?
Nielen o týchto témach sme sa rozprávali v novom vydaní Hokejový BOSS.