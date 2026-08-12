Baluchova jazda sa skončila krok pred finále. Slovenský rekordér v Birminghame končí

ME v atletike 2026
Výsledky - 3. semifinále behu na 400 m cez prekážky mužov:
PORADIE
KRAJINA
MENO
ČAS
1.
Karsten Warholm
48.01 s
2.
Matic Ian Gucek
48.03 s
3.
Ismail Nezir
48.16 s
4.
Matej Baluch
49.19 s
Baluch po utorkovom vyrovnaní slovenského rekordu zabehol čas 49,19 sekundy a skončil v treťom semifinále na 4. mieste.
Pre Balucha to znamenalo v semifinále 13. pozíciu. Do finálovej osmičky postúpili dvaja najrýchlejší z každého semifinále a ďalší dvaja na základe času.
V treťom semifinále to bolo najmä o tom, kto bude najrýchlejší hneď po topfavoritovi Nórovi Karstenovi Warholmovi.
Baluch štartoval v deviatej dráhe a po rýchlejšej druhej polovici sa prebojoval až na 4. miesto. Warholm ovládol tretie semifinále časom 48,01.