    Baluchova jazda sa skončila krok pred finále. Slovenský rekordér v Birminghame končí

    Matej Baluch.
    Matej Baluch. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|12. aug 2026 o 14:16
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    Baluch sa do finále neprebojoval.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - 3. semifinále behu na 400 m cez prekážky mužov:

    PORADIE

    KRAJINA

    MENO

    ČAS

    1.

    NOR

    Karsten Warholm

    48.01 s

    2.

    SVN

    Matic Ian Gucek

    48.03 s

    3.

    TUR

    Ismail Nezir

    48.16 s

    4.

    SVK

    Matej Baluch

    49.19 s

    Baluch po utorkovom vyrovnaní slovenského rekordu zabehol čas 49,19 sekundy a skončil v treťom semifinále na 4. mieste.

    Pre Balucha to znamenalo v semifinále 13. pozíciu. Do finálovej osmičky postúpili dvaja najrýchlejší z každého semifinále a ďalší dvaja na základe času.

    V treťom semifinále to bolo najmä o tom, kto bude najrýchlejší hneď po topfavoritovi Nórovi Karstenovi Warholmovi.

    Baluch štartoval v deviatej dráhe a po rýchlejšej druhej polovici sa prebojoval až na 4. miesto. Warholm ovládol tretie semifinále časom 48,01.


    Atletika

    Atletika

      Matej Baluch.
      Matej Baluch.
      Baluchova jazda sa skončila krok pred finále. Slovenský rekordér v Birminghame končí
      dnes 14:16
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