Kubínec bol chvíľu na čele, no potom neoslnil. Oštepárske finále bude bez Slovákov

Slovenský oštepár Jakub Kubínec nepostúpil do finále hodu oštepom na ME v atletike 2026 v anglickom Birminghame.
Vo svojej kvalifikačnej skupine obsadil siedme miesto a v celkovom poradí bol šestnásty. Do finále sa pozrie dvanásť najlepších. Kubíncovi na postup chýbalo 1,25 metra.
Slovenský atlét hodil 77,63 metra ešte vo svojom prvom pokuse. Po ňom mu patrilo chvíľu prvé miesto, no favoriti ho neskôr zosadili.
Ďalšie dva pokusy Kubíncovi nevyšli. Druhý mal neplatný a v treťom hodil len 74,24 metra. Nepodarilo sa mu priblížiť k sezónnemu maximu, ktoré je 83,49 m a hodil ho v máji v Martine.
„Škoda, na finálovú dvanástku som mal. Rozcvičku som mal dobrú, no nevedel som sa do toho trafiť. Nevychádzal mi rozbeh, raz som išiel rýchlo, potom pomaly.
Energiu som mal, len to bolo treba lepšie chytiť,“ povedal po pretekoch sklamaný Kubínec, ktorý absolvoval druhý európsky šampionát a výsledkovo si polepšil. Pred dvoma rokmi v Ríme skončil na 23. priečke.
V kvalifikácii bol aj ďalší Slovák, Patrik Michalec. V úvodnom kvalifikačnom kole mu však patrilo posledné, pätnáste miesto s pokusom 72,82 m.
Všetky tri jeho hody skončili na méte 72 metrov. „Ťažko sa hľadajú slová, nebolo to podľa mojich predstáv. V sezóne som sa už trochu trápil.
Snažil som sa, aby som všetko správne vyladil, ale cítim, že to nie je ono. Nie je tam taká výbušnosť. Neviem, kde sa stala chyba. Čo sa týka tréningu, nepodcenil som určite nič. Budeme hľadať s trénerom, kde to mohlo stroskotať,“ uviedol Michalec.