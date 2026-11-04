    Účastníčka maratónu v New Yorku zomrela po kolapse, trpela zriedkavou chorobou

    Maratónu v New Yorku
    Maratónu v New Yorku (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. nov 2026 o 08:08
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    Na maratóne štartovala prvýkrát.

    Účastníčka víkendového maratónu v New Yorku Rachel Apová zomrela na následky kolapsu tesne pred cieľom.

    Podľa slov otca 24-ročnej bežkyne ochorela na rabdomyolýzu. Ide o zriedkavé ochorenie, pri ktorom sa počas fyzickej námahy môžu rozpadávať svaly a otráviť telo.

    Dvadsaťštyriročná bežkyňa bežala maratón prvýkrát v živote, jej ambíciou bolo touto aktivitou vyzbierať peniaze na liečbu Parkinsonovej choroby na počesť jej dedka.

    Ku kolapsu prišlo podľa agentúry AP necelé štyri kilometre pred cieľom. Bývalá hráčka pozemného hokeja bola v kritickom stave po prevoze do nemocnice, kde sa jej život napokon nepodarilo zachrániť.

    Atletika

    Atletika

      Maratónu v New Yorku
      Maratónu v New Yorku
      Účastníčka maratónu v New Yorku zomrela po kolapse, trpela zriedkavou chorobou
      dnes 08:08
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