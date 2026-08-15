Španieli ovládli na ME premiéru novej disciplíny. Černá nebola spokojná, mierila vyššie

ME v atletike 2026
Výsledky - polmaratón v chôdzi mužov:
#
Krajina
Meno
Čas
1.
Paul McGrath
1:23:23 h
2.
Francesco Fortunato
+ 13 s
3.
Andrea Cosi
+ 26 s
4.
Mykola Ruščak
+ 49 s
5.
Salih Korkmaz
+ 1:22 min
6.
David Kenny
+ 1:26 min
Výsledky - polmaratón v chôdzi žien:
#
Krajina
Meno
Čas
1.
Maria Perezová
1:30:06 h
2.
Alexandrina Mihaiová
+ 56 s
3.
Ľudmyla Oljanovská
+ 1:01 min
4.
Pauline Steyová
+ 1:06 min
5.
Antonella Palmisanová
+ 2:04 min
6.
Ana Delahaiová
+ 3:26 min
19.
Hana Černá
+ 9:41 min
Hana Černá obsadila 19. miesto v chodeckom polmaratóne na ME v Birminghame. V premiére tejto disciplíny na ME dosiahla čas 1:39:47 h.
Zvíťazila Španielka Maria Perezová, ktorá vytvorila svetové maximum časom 1:30:06 h. Černá za ňou zaostala o 9:41 minúty.
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Slovenka sa od úvodu pohybovala na hrane top 20. Dlho to vyzeralo, že sa do nej nezmestí, ale na záverečných kilometroch si udržala dostatočné tempo.
Za svojím sezónnym a osobným maximom 1:38:50 zaostala zhruba o minútu.
"Preteky boli náročné, vždy to tak býva. Ale zakaždým sa píše iný príbeh. Každý rok, každú sezónu, každé preteky. No a mne to dnes dopadlo takto, na 19. miesto. Určite moje ambície boli vyššie, chcela som skončiť do 10. miesta.
Čiže nie som spokojná. Na druhú stranu, dva týždne dozadu som dobrala antibiotiká po chorobe a som rada, že som mohla vôbec pretekať. Napriek tomu som mala zálusk na lepšie miesto,“ priznala Černá v dejisku ME.
Perezová triumfovala suverénne, pred striebornou Alexandrinou Mihaiovou z Talianska zvíťazila s takmer minútovým náskokom. Bronz si odniesla Ukrajinka Ľudmyla Oljanovská, na Talianku stratila tri sekundy.
Aj v mužskej časti sa z víťazstva tešil španielsky reprezentant.
Paul McGrath dosiahol čas 1:23:23 h a nadviazal na svoj úspech spred dvoch rokov v Ríme, keď na klasickej 20 km dlhej trati získal striebro.
V Birminghame sa za ním umiestnila dvojica Talianov - Francesco Fortunato zaostal o 13 sekúnd, Andrea Cosi mal 26-sekundové manko.