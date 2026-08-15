    Španieli ovládli na ME premiéru novej disciplíny. Černá nebola spokojná, mierila vyššie

    Hana Černá počas chodeckého polmaratónu na ME v atletike 2026.
    Hana Černá počas chodeckého polmaratónu na ME v atletike 2026. (Autor: TASR)
    TASR|15. aug 2026 o 11:00
    ShareTweet0

    Chodecké polmaratóny ovládli McGrath a Perezová.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - polmaratón v chôdzi mužov:

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    ESP

    Paul McGrath

    1:23:23 h

    2.

    ITA

    Francesco Fortunato

    + 13 s

    3.

    ITA

    Andrea Cosi

    + 26 s

    4.

    UKR

    Mykola Ruščak

    + 49 s

    5.

    TUR

    Salih Korkmaz

    + 1:22 min

    6.

    IRL

    David Kenny

    + 1:26 min

    Výsledky - polmaratón v chôdzi žien:

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    ESP

    Maria Perezová

    1:30:06 h

    2.

    ITA

    Alexandrina Mihaiová

    + 56 s

    3.

    UKR

    Ľudmyla Oljanovská

    + 1:01 min

    4.

    FRA

    Pauline Steyová

    + 1:06 min

    5.

    ITA

    Antonella Palmisanová

    + 2:04 min

    6.

    FRA

    Ana Delahaiová

    + 3:26 min

    19.

    SVK

    Hana Černá

    + 9:41 min

    Hana Černá obsadila 19. miesto v chodeckom polmaratóne na ME v Birminghame. V premiére tejto disciplíny na ME dosiahla čas 1:39:47 h.

    Zvíťazila Španielka Maria Perezová, ktorá vytvorila svetové maximum časom 1:30:06 h. Černá za ňou zaostala o 9:41 minúty.

    Slovenka sa od úvodu pohybovala na hrane top 20. Dlho to vyzeralo, že sa do nej nezmestí, ale na záverečných kilometroch si udržala dostatočné tempo.

    Za svojím sezónnym a osobným maximom 1:38:50 zaostala zhruba o minútu.

    "Preteky boli náročné, vždy to tak býva. Ale zakaždým sa píše iný príbeh. Každý rok, každú sezónu, každé preteky. No a mne to dnes dopadlo takto, na 19. miesto. Určite moje ambície boli vyššie, chcela som skončiť do 10. miesta.

    Čiže nie som spokojná. Na druhú stranu, dva týždne dozadu som dobrala antibiotiká po chorobe a som rada, že som mohla vôbec pretekať. Napriek tomu som mala zálusk na lepšie miesto,“ priznala Černá v dejisku ME.

    Hana Černá počas chodeckého polmaratónu na ME v atletike 2026.
    Hana Černá počas chodeckého polmaratónu na ME v atletike 2026. (Autor: TASR)

    Perezová triumfovala suverénne, pred striebornou Alexandrinou Mihaiovou z Talianska zvíťazila s takmer minútovým náskokom. Bronz si odniesla Ukrajinka Ľudmyla Oljanovská, na Talianku stratila tri sekundy.

    Aj v mužskej časti sa z víťazstva tešil španielsky reprezentant.

    Paul McGrath dosiahol čas 1:23:23 h a nadviazal na svoj úspech spred dvoch rokov v Ríme, keď na klasickej 20 km dlhej trati získal striebro.

    V Birminghame sa za ním umiestnila dvojica Talianov - Francesco Fortunato zaostal o 13 sekúnd, Andrea Cosi mal 26-sekundové manko.

    Atletika

    Atletika

      Hana Černá počas chodeckého polmaratónu na ME v atletike 2026.
      Hana Černá počas chodeckého polmaratónu na ME v atletike 2026.
      Španieli ovládli na ME premiéru novej disciplíny. Černá nebola spokojná, mierila vyššie
      dnes 11:00
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Španieli ovládli na ME premiéru novej disciplíny. Černá nebola spokojná, mierila vyššie