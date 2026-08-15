Talianka vytvorila na ME svetový rekord. Najlepší Slovák zlepšil národné maximum

ME v atletike 2026
Výsledky - maratón v chôdzi mužov:
#
Krajina
Meno
Čas
1.
Massimo Stano
2:56:49 h
2.
Miguel Ángel López
+ 8 s
3.
Aurélien Quinion
+ 2:40 min
4.
Perseus Karlström
+ 3:29 min
5.
Riccardo Orsoni
+ 3:55 min
6.
Bence Venyercsán
+ 4:29 min
18.
Michal Morvay
+ 14:11 min
23.
Michal Duda
+ 23:15 min
24.
Dominik Černý
+ 23:51 min
Výsledky - maratón v chôdzi žien:
#
Krajina
Meno
Čas
1.
Sofia Fioriniová
3:15:11 h
2.
Katarzyna Zdzieblová
+ 4:39 min
3.
Raquel Gonzálezová
+ 5:38 min
4.
Antigoni Ntrismpiotiová
+ 7:05 min
5.
Panagiota Tsinopoulouvá
+ 10:03 min
6.
Hanna Ševčuková
+ 10:51 min
Talianka Sofia Fioriniová zvíťazila v chodeckom maratóne na ME v Birminghame. Časom 3:15:11 h vytvorila nový svetový rekord. Pred Poľkou Katarzynou Zdzieblovou triumfovala s priepastným náskokom 4:39 min.
Poradie na stupňoch víťaziek doplnila Španielka Raquel Gonzalezová, ktorej aj mankom vyše piatich minút stačilo na prekonanie osobného rekordu.
V mužskej časti chodeckého maratónu zvíťazil Talian Massimo Stano. Najlepší z trojice Slovákov Michal Morvay sa umiestnil na 18. mieste, keď si časom 3:11:00 h vytvoril nový osobný aj národný rekord.
"Trať bola extrémne náročná. Ťažil som z toho, že som bol päťdesiatkár, takže som si zaspomínal. Som strašne rád, že to vyšlo a že som potvrdil, že som tento rok najlepší na dlhých tratiach.
Neskutočné, že to takto vyšlo, že sme s trénerom a s celým tímom spravili brutálnu robotu na to, že som amatérsky športovec.
Ďakujem mojim zamestnávateľom, všetkým sponzorom, zväzu, klubu v Nitre, že sa tento pre mňa extrémne náročný rok o mňa postarali a podporovali ma,“ povedal v cieli slovenským novinárom Morvay.
Ostatní Slováci skončili mimo top 20. Michal Duda bol výkonom 3:20:04 h na 23. mieste, o jednu priečku nižšie klasifikovali Dominika Černého (3:20:40 h).
Tridsaťštyriročný Stano mal čas 2:56:49 h a vytvoril nový európsky rekord. V cieli bol o osem sekúnd rýchlejší než dosiahol strieborný španiel López.
V pozícii lídra dlho figuroval Maďar Bence Venyercsán, no v závere sa prepadol. Pre penalizáciu napokon skončil až na 6. mieste. Bronz si odniesol Francúz Aurelien Quinion, ktorý mal výraznú stratu 2:40 min.