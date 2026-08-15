    Talianka vytvorila na ME svetový rekord. Najlepší Slovák zlepšil národné maximum

    Talianka Sofia Fioriniová sa stala víťazkou chodeckého maratónu na ME v atletike 2026.
    Talianka Sofia Fioriniová sa stala víťazkou chodeckého maratónu na ME v atletike 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. aug 2026 o 12:30
    ShareTweet0

    ME v atletike majú za sebou aj chodecké maratóny.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - maratón v chôdzi mužov:

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    ITA

    Massimo Stano

    2:56:49 h

    2.

    ESP

    Miguel Ángel López

    + 8 s

    3.

    FRA

    Aurélien Quinion

    + 2:40 min

    4.

    SWE

    Perseus Karlström

    + 3:29 min

    5.

    ITA

    Riccardo Orsoni

    + 3:55 min

    6.

    HUN

    Bence Venyercsán

    + 4:29 min

    18.

    SVK

    Michal Morvay

    + 14:11 min

    23.

    SVK

    Michal Duda

    + 23:15 min

    24.

    SVK

    Dominik Černý

    + 23:51 min

    Výsledky - maratón v chôdzi žien:

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    ITA

    Sofia Fioriniová

    3:15:11 h

    2.

    POL

    Katarzyna Zdzieblová

    + 4:39 min

    3.

    ESP

    Raquel Gonzálezová

    + 5:38 min

    4.

    GRC

    Antigoni Ntrismpiotiová

    + 7:05 min

    5.

    GRC

    Panagiota Tsinopoulouvá

    + 10:03 min

    6.

    UKR

    Hanna Ševčuková

    + 10:51 min

    Talianka Sofia Fioriniová zvíťazila v chodeckom maratóne na ME v Birminghame. Časom 3:15:11 h vytvorila nový svetový rekord. Pred Poľkou Katarzynou Zdzieblovou triumfovala s priepastným náskokom 4:39 min.

    Poradie na stupňoch víťaziek doplnila Španielka Raquel Gonzalezová, ktorej aj mankom vyše piatich minút stačilo na prekonanie osobného rekordu.

    V mužskej časti chodeckého maratónu zvíťazil Talian Massimo Stano. Najlepší z trojice Slovákov Michal Morvay sa umiestnil na 18. mieste, keď si časom 3:11:00 h vytvoril nový osobný aj národný rekord.

    "Trať bola extrémne náročná. Ťažil som z toho, že som bol päťdesiatkár, takže som si zaspomínal. Som strašne rád, že to vyšlo a že som potvrdil, že som tento rok najlepší na dlhých tratiach.

    Neskutočné, že to takto vyšlo, že sme s trénerom a s celým tímom spravili brutálnu robotu na to, že som amatérsky športovec.

    Ďakujem mojim zamestnávateľom, všetkým sponzorom, zväzu, klubu v Nitre, že sa tento pre mňa extrémne náročný rok o mňa postarali a podporovali ma,“ povedal v cieli slovenským novinárom Morvay.

    Slovák Michal Morvay v cieli po chodeckom maratóne na ME v atletike 2026.
    Slovák Michal Morvay v cieli po chodeckom maratóne na ME v atletike 2026. (Autor: TASR)

    Ostatní Slováci skončili mimo top 20. Michal Duda bol výkonom 3:20:04 h na 23. mieste, o jednu priečku nižšie klasifikovali Dominika Černého (3:20:40 h).

    Tridsaťštyriročný Stano mal čas 2:56:49 h a vytvoril nový európsky rekord. V cieli bol o osem sekúnd rýchlejší než dosiahol strieborný španiel López.

    V pozícii lídra dlho figuroval Maďar Bence Venyercsán, no v závere sa prepadol. Pre penalizáciu napokon skončil až na 6. mieste. Bronz si odniesol Francúz Aurelien Quinion, ktorý mal výraznú stratu 2:40 min.

    Atletika

    Atletika

      Talianka Sofia Fioriniová sa stala víťazkou chodeckého maratónu na ME v atletike 2026.
      Talianka Sofia Fioriniová sa stala víťazkou chodeckého maratónu na ME v atletike 2026.
      Talianka vytvorila na ME svetový rekord. Najlepší Slovák zlepšil národné maximum
      dnes 12:30
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Talianka vytvorila na ME svetový rekord. Najlepší Slovák zlepšil národné maximum