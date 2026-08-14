    Zapletalová predbehla 6 súperiek, no nestačilo to. Slovenky vytvorili v štafete národný rekord

    Na snímke slovenské atlétky zľava Gabriela Gajanová a Emma Zapletalová.
    Fotogaléria (17)
    Na snímke slovenské atlétky zľava Gabriela Gajanová a Emma Zapletalová. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|14. aug 2026 o 12:43
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    Slovenky obsadili 6. miesto v 1. rozbehu a do finále sa neprebojovali.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - 1. rozbeh štafety 4x400m žien:

    Poradie

    Krajina

    Čas

    1.

    GBR Veľká Británia

    3:22.25

    2.

    ESP Španielsko

    3:26.41

    3.

    FRA Francúzsko

    3:26.44

    6.

    SVK Slovensko

    3:27.02

    Slovenské bežkyne obsadili v štafete 4x400 m na atletických ME v Birminghame konečnú 9. priečku v národnom rekorde 3:27,02 min.

    Kvarteto v zložení Viktória Korbová, Emma Zapletalová, Gabriela Gajanová a Daniela Ledecká dobehlo v piatkovom prvom rozbehu na 6. priečke a medzi najlepšiu osmičku sa neprebojovalo.

    Do finále postúpili priamo z dvoch rozbehov najrýchlejšie tri štafety a ďalšie dve časom. Najslabším časom sa do finále dostali Poľky, ktoré dobehli pred Slovenkami piate a mali o desatinu lepší čas.

    Fotogaléria: Rozbeh štafety 4x400m žien (ME v atletike 2026)
    Na snímke slovenská atlétka Gabriela Gajanová počas rozbehu štafety žien na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v piatok 14. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstrovstvá - Európy - Birmingham - slovaciká - ženy - štafeta - rozbehy
    Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa rozcvičuje pred finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v stredu 12. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstriovstvá - Európy - Birmingham - ženy - finále - slovaciká - zlato
    Na snímke zľava slovenská atlétka Dominika Ledecká, Španielka Blanca Hervasová a Francúzka Louise Maravalová počas rozbehu štafety žien na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v piatok 14. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstrovstvá - Európy - Birmingham - slovaciká - ženy - štafeta - rozbehy
    Slovenské kvarteto zľava Emma Zapletalová, Viktória Korbová, Daniela Ledecká a Gabriela Gajanová počas rozcvičky pred rozbehom štafety žien na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v piatok 14. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstrovstvá - Európy - Birmingham - slovaciká - ženy - štafeta - rozbehy
    17 fotografií
    Na snímke slovenské atlétky zľava Emma Zapletalová, Viktória Korbová a Daniela Ledecká v cieli po rozbehu štafety žien na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v piatok 14. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstrovstvá - Európy - Birmingham - slovaciká - ženy - štafeta - rozbehyNa snímke sprava Francúzka Louise Maravalová, slovenské atlétky Daniela Ledecká, Gabriela Gajanová, Poľka Anastazja Kusá a Španielka Rocio Arroyová počas rozbehu štafety žien na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v piatok 14. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstrovstvá - Európy - Birmingham - slovaciká - ženy - štafeta - rozbehyNa snímke slovenská atlétka Viktória Korbová počas rozbehu štafety žien na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v piatok 14. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstrovstvá - Európy - Birmingham - slovaciká - ženy - štafeta - rozbehyNa snímke slovenské atlétky zľava Gabriela Gajanová a Emma Zapletalová si odovzdávajú kolík počas rozbehu štafety žien na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v piatok 14. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstrovstvá - Európy - Birmingham - slovaciká - ženy - štafeta - rozbehyNa snímke slovenské atlétky zľava Dominika Ledecká a Gabriela Gajanová počas rozbehu štafety žien na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v piatok 14. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstrovstvá - Európy - Birmingham - slovaciká - ženy - štafeta - rozbehySlovenské kvarteto zľava Emma Zapletalová, Gabriela Gajanová, Viktória Korbová a Daniela Ledecká v cieli po rozbehu štafety žien na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v piatok 14. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstrovstvá - Európy - Birmingham - slovaciká - ženy - štafeta - rozbehyNa snímke sprava slovenská atlétka Daniela Ledecká a Francúzka Louise Maravalová v cieli počas rozbehu štafety žien na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v piatok 14. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstrovstvá - Európy - Birmingham - slovaciká - ženy - štafeta - rozbehyNa snímke slovenské atlétky sprava Daniela Ledecká, Gabriela Gajanová a Poľka Anastazja Kusá počas rozbehu štafety žien na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v piatok 14. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstrovstvá - Európy - Birmingham - slovaciká - ženy - štafeta - rozbehySlovenské kvarteto zľava Daniela Ledecká, Gabriela Gajanová, Emma Zapletalová a Viktória Korbová v pózuje po rozbehu štafety žien na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v piatok 14. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstrovstvá - Európy - Birmingham - slovaciká - ženy - štafeta - rozbehySlovenské kvarteto zľava Daniela Ledecká, Gabriela Gajanová, Emma Zapletalová a Viktória Korbová pózuje po rozbehu štafety žien na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v piatok 14. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstrovstvá - Európy - Birmingham - slovaciká - ženy - štafeta - rozbehyNa snímke slovenské atlétky zľava Gabriela Gajanová a Emma Zapletalová po odovzdaní kolíka počas rozbehu štafety žien na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v piatok 14. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstrovstvá - Európy - Birmingham - slovaciká - ženy - štafeta - rozbehyNa snímke slovenské atlétky zľava Gabriela Gajanová a Emma Zapletalová si odovzdávajú kolík počas rozbehu štafety žien na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v piatok 14. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstrovstvá - Európy - Birmingham - slovaciká - ženy - štafeta - rozbehyNa snímke slovenské atlétky v popredí Emma Zapletalová a v pozadí Viktória Korbová počas rozbehu štafety žien na 4x400 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v piatok 14. augusta 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Veľká - Británia - šport - atletiky - atletika - ME - majstrovstvá - Európy - Birmingham - slovaciká - ženy - štafeta - rozbehy

    Slovenskú štafetu rozbehla Korbová, ktorá odovzdávala medzi poslednými, no Zapletalová bola najrýchlejšia zo všetkých bežkýň a dostala sa na priebežnú druhú priečku.

    Čerstvá majsterka Európy na 400 m prek. zvládla svoj úsek letmo za 49,3. Gajanová stratila iba jednu-dve pozície, ale Slovenky mierne spomalili komplikácie pri odovzdávke.

    Ledecká bojovala o postupové miesta až do finišu, v ktorom však na súperky nestačila. Národný rekord tak na postup do nedeľného finále nestačil a slovenské reprezentantky tesne nezopakujú 8. miesto z Berlína 2018, kde naposledy ženská dlhá štafeta štartovala na ME.

    Slovenky skončili prvé pod čiarou postupu, no výkon ich potešil, keďže národné maximum zlepšili výrazne.

    Predchádzajúci slovenský rekord z poľskej Torune mal hodnotu 3:29,87. „Bežala som druhý úsek a som spokojná. Mojou úlohou bolo dostať kolík na čo najlepšiu pozíciu a som rada, že som to dotiahla na druhú. Dostala som baby do výhodnej pozície, aby to držali vpredu. Teším sa, že sme zabehli národný rekord, 9. miesto je super,“ zhodnotila výkon štafety Zapletalová pred slovenskými novinármi v dejisku ME


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