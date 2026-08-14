Zapletalová predbehla 6 súperiek, no nestačilo to. Slovenky vytvorili v štafete národný rekord

ME v atletike 2026
Výsledky - 1. rozbeh štafety 4x400m žien:
Poradie
Krajina
Čas
1.
Veľká Británia
3:22.25
2.
Španielsko
3:26.41
3.
Francúzsko
3:26.44
6.
Slovensko
3:27.02
Slovenské bežkyne obsadili v štafete 4x400 m na atletických ME v Birminghame konečnú 9. priečku v národnom rekorde 3:27,02 min.
Kvarteto v zložení Viktória Korbová, Emma Zapletalová, Gabriela Gajanová a Daniela Ledecká dobehlo v piatkovom prvom rozbehu na 6. priečke a medzi najlepšiu osmičku sa neprebojovalo.
Do finále postúpili priamo z dvoch rozbehov najrýchlejšie tri štafety a ďalšie dve časom. Najslabším časom sa do finále dostali Poľky, ktoré dobehli pred Slovenkami piate a mali o desatinu lepší čas.
Slovenskú štafetu rozbehla Korbová, ktorá odovzdávala medzi poslednými, no Zapletalová bola najrýchlejšia zo všetkých bežkýň a dostala sa na priebežnú druhú priečku.
Čerstvá majsterka Európy na 400 m prek. zvládla svoj úsek letmo za 49,3. Gajanová stratila iba jednu-dve pozície, ale Slovenky mierne spomalili komplikácie pri odovzdávke.
Ledecká bojovala o postupové miesta až do finišu, v ktorom však na súperky nestačila. Národný rekord tak na postup do nedeľného finále nestačil a slovenské reprezentantky tesne nezopakujú 8. miesto z Berlína 2018, kde naposledy ženská dlhá štafeta štartovala na ME.
Slovenky skončili prvé pod čiarou postupu, no výkon ich potešil, keďže národné maximum zlepšili výrazne.
Predchádzajúci slovenský rekord z poľskej Torune mal hodnotu 3:29,87. „Bežala som druhý úsek a som spokojná. Mojou úlohou bolo dostať kolík na čo najlepšiu pozíciu a som rada, že som to dotiahla na druhú. Dostala som baby do výhodnej pozície, aby to držali vpredu. Teším sa, že sme zabehli národný rekord, 9. miesto je super,“ zhodnotila výkon štafety Zapletalová pred slovenskými novinármi v dejisku ME