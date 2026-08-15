    Slovenky boli súčasťou kuriózneho behu. Z posledného miesta sa nečakali dostali vyššie

    Slovenská atlétka Viktória Forster počas ME v Birminghame 2026.
    Slovenská atlétka Viktória Forster počas ME v Birminghame 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. aug 2026 o 14:05
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    Na postup do finále to Slovenkám nestačilo.

    ME v atletike 2026

    2. rozbeh 4x 100 m žien - výsledky:

    Poradie

    Vlajka

    Krajina

    Čas

    1.

    CHE

    Švajčiarsko

    42,38 s

    2.

    POL

    Poľsko

    42,63 s

    3.

    HUN

    Maďarsko

    42,84 s

    4.

    BEL

    Belgicko

    42,98 s

    5.

    SVK

    Slovensko

    44,20 s

    Slovenská štafeta v zložení Delia Farajpourová, Viktória Korbová, Lenka Kovačovicová a Viktória Forster nepostúpila do finále na 4x100 m na ME v Birminghame.

    V sobotňajšom rozbehu dosiahla čas 44,20 sekundy, ktorým zaostala nielen za slovenským rekordom, ale aj za postupovou pozíciou.

    Na ňu stratila vyše sekundu. V celkovom hodnotení obsadili Slovenky 13. miesto, teda posledné spomedzi klasifikovaných reprezentácii.

    VIDEO: Štafeta žien - 2. rozbeh na ME v atletike 2026

    Do večerného finále sa dostali reprezentantky Talianska, Veľkej Británie, Švajčiarska, Poľska, Maďarska, Belgicka, Portugalska a Írska. Najlepší čas v rozbehu dosiahli Talianky - 42,22 sekundy.

    V „slovenskom“ rozbehu nastala kuriózna situácia. Grécko, Španielsko a Nemecko spravili chyby na poslednej odovzdávke štafetového kolíka a súťaž nedokončili. Najmä preto skončili Slovenky v rozbehu na 5. mieste.

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