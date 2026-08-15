Slovenky boli súčasťou kuriózneho behu. Z posledného miesta sa nečakali dostali vyššie

ME v atletike 2026
2. rozbeh 4x 100 m žien - výsledky:
Poradie
Vlajka
Krajina
Čas
1.
Švajčiarsko
42,38 s
2.
Poľsko
42,63 s
3.
Maďarsko
42,84 s
4.
Belgicko
42,98 s
5.
Slovensko
44,20 s
Slovenská štafeta v zložení Delia Farajpourová, Viktória Korbová, Lenka Kovačovicová a Viktória Forster nepostúpila do finále na 4x100 m na ME v Birminghame.
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V sobotňajšom rozbehu dosiahla čas 44,20 sekundy, ktorým zaostala nielen za slovenským rekordom, ale aj za postupovou pozíciou.
Na ňu stratila vyše sekundu. V celkovom hodnotení obsadili Slovenky 13. miesto, teda posledné spomedzi klasifikovaných reprezentácii.
VIDEO: Štafeta žien - 2. rozbeh na ME v atletike 2026
Do večerného finále sa dostali reprezentantky Talianska, Veľkej Británie, Švajčiarska, Poľska, Maďarska, Belgicka, Portugalska a Írska. Najlepší čas v rozbehu dosiahli Talianky - 42,22 sekundy.
V „slovenskom“ rozbehu nastala kuriózna situácia. Grécko, Španielsko a Nemecko spravili chyby na poslednej odovzdávke štafetového kolíka a súťaž nedokončili. Najmä preto skončili Slovenky v rozbehu na 5. mieste.