    Volko mal výborný štart, no došli mu sily. Proti silnému vetru si postup nevybojoval

    Slovenský atlét Ján Volko počas ME v atletike 2026.
    Fotogaléria (41)
    Slovenský atlét Ján Volko počas ME v atletike 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|13. aug 2026 o 12:23
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    Ján Volko sa predstavil aj na hladkej stovke.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - rozbeh behu na 200 m:

    PORADIE

    KRAJINA

    MENO

    ČAS

    1.

    PRT

    Delvis Santos

    20,70 s

    2.

    ITA

    Eduardo Longobardi

    20.91 s

    3.

    NOR

    Andreas Ofstad Kulseng

    21.05 s

    7.

    SVK

    Ján Volko

    21.45 s

    Slovenský bežec Ján Volko nepostúpil z rozbehov na 200 metrov na ME v atletike 2026 v Birminghame.

    Päťnásobný účastník kontinentálneho šampionátu obsadil v treťom rozbehu 7. miesto časom 21,45 sekundy.

    V celkovom hodnotení rozbehov mu to stačilo na 23. priečku, do semifinále postúpila trinástka najrýchlejších na základe času.

    VIDEO: Beh Jána Volka na 200 m na ME v atletike 2026

    Dvadsaťdeväťročný pretekár sa predstavil v piatej dráhe a po zákrute sa ešte držal na úrovni najrýchlejších, no tí mali lepší záver.

    Pretekári v záverečnom rozbehu však mali náročné podmienky, pretože bojovali s výrazným protivetrom (-3,4 m/s). Z tretieho rozbehu aj vplyvom toho postúpili len dvaja súťažiaci.

    Najrýchlejší čas 20,60 s dosiahol Talian Filippo Dezza v prvom rozbehu. Na postup bolo potrebné zabehnúť minimálne za 21,02 s.

    Fotogaléria zo 4. dňa na ME v atletike 2026
    Slovenská atlétka Gabriela Gajanová (v popredí) v cieli po semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.
    Italy's Idea Pieroni makes an attempt in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)
    Athletes start a men's 200 meters heat at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow)
    Estonia's Karmen Bruus wears a towel with ice on her head to lower her body temperature in between attempts in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)
    41 fotografií
    Italy's Eduardo Longobardi, Slovakia's Jan Volko and Czechia's Ondrej Macik compete in a men's 200 meters heat at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)France's Makenson Gletty competes in the decathlon 110 meters hurdles at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Switzerland's Andrin Huber and Italy's Dario Dester compete in the decathlon 110 meters hurdles at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Germany's Leo Neugebauer and Switzerland's Leon Krummenacher compete in the decathlon 110 meters hurdles at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Estonia's Karel Tilga competes in the decathlon 110 meters hurdles at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Karel Tilga of Estonia, left, and Emil Uhlin of Sweden compete in the decathlon 110 meters hurdles at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow)Britain's Matthew Hudson-Smith, left, reacts as he crosses the finish line ahead of France's Muhammad Abdallah Kounta to win the men's 400 meters final at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Wednesday, Aug. 12, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Switzerland's Audrey Werro approaches the finish line in last place after falling to the ground during a women's 800 meters semifinal at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. 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(AP Photo/Matthias Schrader)Slovenský atlét Ján Volko reaguje po rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenský atlét Ján Volko reaguje po rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.France's Nicolas-Marie Daru and Italy's Osama Zoghlami qualify in their men's 3,000 meters steeplechase heat at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Na snímke zľava Portugalčan Delvis Santos, Španiel Oriol Sanchez, Čech Ondřej Macík, Talian Eduardo Longobardi, Slovák Ján Volko, Nór Andreas Ofstad Kulseng, Švajčiar Felix Svensson a Sotirios Garaganis z Grécka počas rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenský atlét Ján Volko počas rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenský atlét Ján Volko v cieli po rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenský atlét Ján Volko reaguje po rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenský atlét Ján Volko počas rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Na snímke sprava slovenský atlét Ján Volko, Talian Eduardo Longobardi a Čech Ondřej Macík počas rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová počas semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová (vľavo) a Marta Mitjansová zo Španielska počas semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová (vľavo) a Britka Jemma Reekieová počas semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová v cieli po semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová (vpravo) počas semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová počas semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová pred semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová (vpravo) počas semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová pred semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová (tretia zľava) počas semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Sweden's Louise Ekman makes an attempt in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Italy's Asia Tavernini makes an attempt in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Britain's Morgan Lake reacts after a successful attempt in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Amber Anning of Britain reacts after placing second in a women's 400 meters semifinal at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow)Netherlands' Lieke Klaver reacts after qualifying in a women's 400 meters semifinal at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026.(AP Photo/Petr David Josek)Ukraine's Yaroslava Mahuchikh makes an attempt in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)

    „V zákrute som relatívne bojoval, mal som ešte celkom dobrú pozíciu. Zaberal som, čo to dalo, no keď som vybehol na rovinku, asi zaúradoval aj vietor. Mínus 3,4 je naozaj silné.

    Nejdem sa vyhovárať, ale aj rýchlejší borci z tohto roku mali s tým problém, robilo im to ťažkosti. Každopádne, došli mi sily a jednoducho som to nedokázal.

    Zaberal som, robil som, čo som mohol, naozaj som do toho dal všetko. Bohužiaľ, postup bol veľmi ďaleko.

    Celý rok som dvojstovku nebežal úplne ideálne, ale nevadí, ideme ďalej. Je čas otriasť sa z tohto a začať sa pomaly pozerať na budúcu sezónu,“ uviedol Volko po pretekoch prítomným slovenským novinárom.

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