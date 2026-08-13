Volko mal výborný štart, no došli mu sily. Proti silnému vetru si postup nevybojoval

ME v atletike 2026
Výsledky - rozbeh behu na 200 m:
PORADIE
KRAJINA
MENO
ČAS
1.
Delvis Santos
20,70 s
2.
Eduardo Longobardi
20.91 s
3.
Andreas Ofstad Kulseng
21.05 s
7.
Ján Volko
21.45 s
Slovenský bežec Ján Volko nepostúpil z rozbehov na 200 metrov na ME v atletike 2026 v Birminghame.
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Päťnásobný účastník kontinentálneho šampionátu obsadil v treťom rozbehu 7. miesto časom 21,45 sekundy.
V celkovom hodnotení rozbehov mu to stačilo na 23. priečku, do semifinále postúpila trinástka najrýchlejších na základe času.
VIDEO: Beh Jána Volka na 200 m na ME v atletike 2026
Dvadsaťdeväťročný pretekár sa predstavil v piatej dráhe a po zákrute sa ešte držal na úrovni najrýchlejších, no tí mali lepší záver.
Pretekári v záverečnom rozbehu však mali náročné podmienky, pretože bojovali s výrazným protivetrom (-3,4 m/s). Z tretieho rozbehu aj vplyvom toho postúpili len dvaja súťažiaci.
Najrýchlejší čas 20,60 s dosiahol Talian Filippo Dezza v prvom rozbehu. Na postup bolo potrebné zabehnúť minimálne za 21,02 s.
„V zákrute som relatívne bojoval, mal som ešte celkom dobrú pozíciu. Zaberal som, čo to dalo, no keď som vybehol na rovinku, asi zaúradoval aj vietor. Mínus 3,4 je naozaj silné.
Nejdem sa vyhovárať, ale aj rýchlejší borci z tohto roku mali s tým problém, robilo im to ťažkosti. Každopádne, došli mi sily a jednoducho som to nedokázal.
Zaberal som, robil som, čo som mohol, naozaj som do toho dal všetko. Bohužiaľ, postup bol veľmi ďaleko.
Celý rok som dvojstovku nebežal úplne ideálne, ale nevadí, ideme ďalej. Je čas otriasť sa z tohto a začať sa pomaly pozerať na budúcu sezónu,“ uviedol Volko po pretekoch prítomným slovenským novinárom.