    Domáci postavili to najlepšie, čo mali. Britka dokázala to, čo nikto v histórii

    Britská bežkyňa Amy Huntová víťazí v miešanej štafete na 4x100 m na ME 2026.
    Britská bežkyňa Amy Huntová víťazí v miešanej štafete na 4x100 m na ME 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|16. aug 2026 o 22:02
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    Britka ako prvá v histórii získala na jednom šampionáte štyri zlaté medaily.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - miešaná štafeta na 4x100 m:

    #

    Krajina

    Čas

    1.

    GBR Veľká Británia

    39,97 s

    2.

    DEU Nemecko

    40,11 s

    3.

    ESP Španielsko

    40,42 s

    4.

    CHE Švajčiarsko

    40,87 s

    5.

    PRT Portugalsko

    40,90 s

    Britská šprintérka Amy Huntová získala ako prvá na jedných majstrovstvách Európy v atletike štyri zlaté medaily.

    So zmiešanou štafetou na 4x100 m v Birminghame vo farbách hostiteľskej krajiny triumfovala aj Dina Asherová-Smithová, ktorá vybojovala rekordný ôsmy kontinentálny titul v kariére.

    Kvarteto Jeremiah Azu, Asherová-Smithová, Zharnel Hughes a Huntová zvíťazilo v tejto disciplíne v európskom rekorde 39,97 sekundy. Druhí Nemci boli pomalší o 14 stotín, bronz vybojovala španielska štafeta.

    Dvadsaťštyriročná Huntová v Birminghame ukončila čakanie na zlato z veľkej akcie, keď ovládla beh na 100 m.

    Následne dominovala aj na dvojnásobnej trati a pomohla k víťazstvu tiež ženskej šprintérskej štafete.

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