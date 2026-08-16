Domáci postavili to najlepšie, čo mali. Britka dokázala to, čo nikto v histórii

ME v atletike 2026
Výsledky - miešaná štafeta na 4x100 m:
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Krajina
Čas
1.
Veľká Británia
39,97 s
2.
Nemecko
40,11 s
3.
Španielsko
40,42 s
4.
Švajčiarsko
40,87 s
5.
Portugalsko
40,90 s
Britská šprintérka Amy Huntová získala ako prvá na jedných majstrovstvách Európy v atletike štyri zlaté medaily.
So zmiešanou štafetou na 4x100 m v Birminghame vo farbách hostiteľskej krajiny triumfovala aj Dina Asherová-Smithová, ktorá vybojovala rekordný ôsmy kontinentálny titul v kariére.
Kvarteto Jeremiah Azu, Asherová-Smithová, Zharnel Hughes a Huntová zvíťazilo v tejto disciplíne v európskom rekorde 39,97 sekundy. Druhí Nemci boli pomalší o 14 stotín, bronz vybojovala španielska štafeta.
Dvadsaťštyriročná Huntová v Birminghame ukončila čakanie na zlato z veľkej akcie, keď ovládla beh na 100 m.
Následne dominovala aj na dvojnásobnej trati a pomohla k víťazstvu tiež ženskej šprintérskej štafete.