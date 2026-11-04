IIHF kritizuje rozhodnutie CAS. Rusko je problém, na prvom mieste je bezpečnosť

Vedenie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) bude rokovať o reakcii na rozhodnutie športového arbitrážneho súdu CAS o návrate Ruska do svetových šampionátov až do štvrtka.
Na otázku ČTK to uviedol viceprezident federácie Peter Bříza. Federácia následne v krátkom vyhlásení skonštatovala, že prioritami pre ňu zostávajú bezpečnosť všetkých účastníkov, hladký priebeh šampionátu a integrita súťaží.
Rada IIHF sa v Zürichu zišla v pondelok, aby sa dohodla na ďalšom postupe po piatkovom verdikte CAS, podľa ktorého sa ruské tímy môžu s okamžitou platnosťou vrátiť na medzinárodnú scénu.
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IIHF dnes vo vyhlásení uviedla, že stále dôkladne analyzuje scenáre vyplývajúce z verdiktu CAS.
"Okamžitý návrat ruských tímov do súťaží predstavuje značné praktické i športové výzvy - od vízových a vstupných náležitostí, zabezpečenia bezpečnosti a logistických obmedzení až po dopady na formát súťaží," napísala federácia na svojom webe.
Funkcionári pripomenuli, že situáciu im navyše sťažuje nedostatok času, keďže najbližšie svetové turnaje sa začnú už o niekoľko týždňov.
"Rada IIHF vedie dialóg s členskými zväzmi, organizačnými výbormi, hostiteľskými orgánmi a ďalšími kľúčovými partnermi, aby spoločne určili najvhodnejší postup. Prioritami zostávajú bezpečnosť a ochrana všetkých účastníkov, tímov, funkcionárov i fanúšikov, hladký priebeh šampionátov a integrita súťaží, "dodala IIHF.
Fínsko, Nórsko, Švédsko, Dánsko, Lotyšsko, Česko a Rakúsko v posledných dňoch uviedli, že trvajú na tom, že Rusko má byť zo súťaží vylúčené, kým bude pokračovať vojna na Ukrajine.
Kanadský premiér Mark Carney v utorok uviedol, že Rusku nebude napriek rozhodnutiu CAS umožnené zúčastniť sa na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov na prelome roka v Edmontone a Red Deere.
Dnes ráno potom oznámil hlavný sponzor májového šampionátu mužov v Nemecku, automobilka Škoda Auto, že prehodnotí svoje zapojenie do majstrovstiev sveta, ak sa turnaja zúčastní ruská reprezentácia.
Proti návratu zbornej sa vyjadrilo aj niekoľko ďalších sponzorov MS - v Česku stávková kancelária Tipsport, vo Švédsku spoločnosť AJ Products alebo fínska firma Nokian Tyres.