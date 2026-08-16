Páleníková mohla byť prvou Slovenkou, ktorá dobehne maratón na ME. Birminghamský okruh nedokončila

ME v atletike 2026
Výsledky - maratón žien:
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Krajina
Meno
Čas
1.
Alisa Vainiová
2:22:26
2.
Lili Anna Vindicsová-Tóthová
2:27:21
3.
Abbie Donnellyová
2:27:33
DNF
Veronika Páleníková
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Slovenská vytrvalkyňa Veronika Páleníková nedokončila svoj premiérový maratón na ME v Birminghame.
Z päťkilometrového okruhu v Birminghame odstúpila po tom, čo boli nad jej sily početné stúpania.
Zo zlatej medaily sa tešila Fínka Alisa Vainiová, ktorá zvíťazila suverénnym spôsobom.
V nedeľňajších pretekoch triumfovala s časom 2:22:26 hod. a pre svoju krajinu získala prvé maratónske zlato z ME.
S priepastným rozdielom takmer piatich minút dobehla na striebornej pozícii Maďarka Lili Anna Vindicsová-Tóthová, ktorá si vytvorila osobný rekord.
Bronz si odniesla domáca Britka Abbie Donnellyová.
Páleníková odstúpila po 30. kilometri, dovtedy sa pohybovala okolo 47. miesta.
„Do polmaratónu to bolo ešte celkom fajn, dokázala som držať tempo, hoci to bolo náročné. Trať bola veľmi kopcovitá. Na cestný maratón to bolo niečo naozaj náročné. Asi od 21. kilometra som už nešla. Už som vedela, že iba klusám a nie je to to, čo by to malo byť. Zvažovala som, že čo spravím. Mohla som prísť do cieľa s rizikom, že budem „rozbitá“ a niekoľko mesiacov nebudem schopná ísť na preteky.
Druhá možnosť bola, že to ukončím, ušetrím sily a budem môcť bežať maratón trebárs v októbri v Košiciach. Nie som v postavení, že by som potrebovala nevyhnutne dokončiť preteky a dosiahnuť výsledok. Preto som sa rozhodla ukončiť to, aby som bola schopná o dva mesiace dosiahnuť kvalitný čas,“ uviedla Páleníková pre Slovenský atletický zväz.
Vainiová bežala suverénne od prvých metrov. Pomerne rýchlo sa odtrhla od konkurentiek a veľkú časť pretekov strávila osamotená na čele.
Vyhla sa kríze, menšie spomalenie mala iba okolo 30. kilometra. Jej konkurentky výrazne zaostávali.
Pre 28-ročnú Vainiovú to bola prvá medaila z európskeho šampionátu. Národný rekord 2:20:39, ktorý vytvorila v tomto roku, však neprekonala.