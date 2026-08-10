    VIDEO: Súťažil prvýkrát tento rok. Ingebrigtsen po famóznom finiši získal ďalší titul

    Jakob Ingebrigtsen.
    Jakob Ingebrigtsen. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|10. aug 2026 o 22:09
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    V cieli zaujal aj írsky bežec Nicholas Griggs, ktorý dobehol bez jednej tretry.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - beh na 5000 m mužov:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    NOR

    Jakob Ingebrigtsen

    13:15,29 min

    2.

    DEU

    Florian Bremm

    13:15,60 min

    3.

    FRA

    Etienne Daguinos

    13:16,09 min

    4.

    FRA

    Jimmy Gressier

    13:16,36 min

    5.

    NOR

    Magnus Tuv Myhre

    13:16,59 min

    6.

    NLD

    Mahadi Abdi Ali

    13:17,17 min

    Nórsky bežec Jakob Ingebrigtsen získal štvrtý titul majsta Európy v rade. Na ME v atletike 2026 v anglickom Birminghame uspel na 5000-metrovej trati a na podujatí ešte nespoznal trpkosť prehry a získal celkovo siedmy európsky titul.

    Ingebrigtsen prišiel do cieľa v čase 13:15,29 minúty a pred druhým Nemcom Florianom Bremmom vyhral v napínavom finiši o 31 stotín sekundy.

    Bronzovú medailu získal Francúz Etienne Daguinos v čase 13:16,09 minúty. Favorit na medailu, Jimmy Gressier z Francúzska, finišoval na štvrtom mieste.

    VIDEO: Záver behu na 5000 m mužov

    V cieli zaujal aj írsky bežec Nicholas Griggs, ktorý dobehol na ôsmom mieste, no cieľovú pásku preťal bez jednej tretry. Slovensko v pretekoch nemalo zastúpenie.

    Dvadsaťpäťročný Nór ešte viac zvýraznil svoju pozíciu najúspešnejšieho mužského účastníka histórie ME, keď na predchádzajúcich troch šampionátoch získal zlaté double na 1500 i 5000 m.

    Za sebou má pritom zložité obdobie, keď v januári podstúpil operáciu achilovky a birminghamský beh bol pre neho prvý v sezóne.

    Nórovi však vyhovovalo relatívne pomalé tempo a v cieľovej rovinke nedal súperom šancu.

    Pre Ingebrigtsena išlo o jediné vystúpenie v druhom najväčšom anglickom meste. „Presne o tomto som sníval, keď som pred dvoma týždňami zapísal svoje meno na štartovú listinu.

    Preteky boli presne také, aké mali byť. Verím, že toto nie je z mojej strany všetko. Ešte stále som mladý, v budúcich rokoch sa ešte na toto podujatie vrátim,“ sľúbil úradujúci olympijský šampión na 5000 m podľa AFP.

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