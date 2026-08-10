VIDEO: Súťažil prvýkrát tento rok. Ingebrigtsen po famóznom finiši získal ďalší titul

ME v atletike 2026
Výsledky - beh na 5000 m mužov:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Jakob Ingebrigtsen
13:15,29 min
2.
Florian Bremm
13:15,60 min
3.
Etienne Daguinos
13:16,09 min
4.
Jimmy Gressier
13:16,36 min
5.
Magnus Tuv Myhre
13:16,59 min
6.
Mahadi Abdi Ali
13:17,17 min
Nórsky bežec Jakob Ingebrigtsen získal štvrtý titul majsta Európy v rade. Na ME v atletike 2026 v anglickom Birminghame uspel na 5000-metrovej trati a na podujatí ešte nespoznal trpkosť prehry a získal celkovo siedmy európsky titul.
Ingebrigtsen prišiel do cieľa v čase 13:15,29 minúty a pred druhým Nemcom Florianom Bremmom vyhral v napínavom finiši o 31 stotín sekundy.
Bronzovú medailu získal Francúz Etienne Daguinos v čase 13:16,09 minúty. Favorit na medailu, Jimmy Gressier z Francúzska, finišoval na štvrtom mieste.
VIDEO: Záver behu na 5000 m mužov
V cieli zaujal aj írsky bežec Nicholas Griggs, ktorý dobehol na ôsmom mieste, no cieľovú pásku preťal bez jednej tretry. Slovensko v pretekoch nemalo zastúpenie.
Dvadsaťpäťročný Nór ešte viac zvýraznil svoju pozíciu najúspešnejšieho mužského účastníka histórie ME, keď na predchádzajúcich troch šampionátoch získal zlaté double na 1500 i 5000 m.
Za sebou má pritom zložité obdobie, keď v januári podstúpil operáciu achilovky a birminghamský beh bol pre neho prvý v sezóne.
Nórovi však vyhovovalo relatívne pomalé tempo a v cieľovej rovinke nedal súperom šancu.
Pre Ingebrigtsena išlo o jediné vystúpenie v druhom najväčšom anglickom meste. „Presne o tomto som sníval, keď som pred dvoma týždňami zapísal svoje meno na štartovú listinu.
Preteky boli presne také, aké mali byť. Verím, že toto nie je z mojej strany všetko. Ešte stále som mladý, v budúcich rokoch sa ešte na toto podujatie vrátim,“ sľúbil úradujúci olympijský šampión na 5000 m podľa AFP.