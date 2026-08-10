Slovenská kladivárka výrazne zaostala za svojím maximom. Na ME končí prirýchlo

ME v atletike 2026
Výsledky - 1. kvalifikácia hodu kladivom žien:
Poradie
Krajina
Meno
Výkon
1.
Katrine Kochová Jacobsenová
72,62 m
2.
Beatrice Nedbergová Llanová
72,09 m
3.
Krista Tervová
70,42 m
13.
Veronika Kaňuchová
62,71 m
Slovenská kladivárka Veronika Kaňuchová končí na ME v atletike 2026 už v kvalifikácii. V prvej skupine pretekárok obsadila 13. miesto s výkonom 62,71 metra.
V prvom pokuse hodila Kaňuchová 62,24 metra, v tom druhom mala neplatný pokus a maximum hodila v treťom hode.
Jej sezónnym maximom bolo 68,58 metra, za ktorým tak výrazne zaostala. Víťazkou prvej kvalifikačnej skupiny sa stala Dánka Katrine Kochová Jakobsenová s výkonom 72,62 metra.
"Túžila som, aby som bola vo finále. No musel by sa stať malý zázrak. Posledné preteky boli dosť vyčerpávajúce. Nemala som veľký stres, proste mi to nevyšlo. Robila som aj malé technické chyby, ktorými som sa mohla priblížiť k sezónnemu maximu.
Som sklamaná, už s tým nenarobím nič. Som šťastná, že som sa sem dostala medzi európsku tridsiatku. Beriem to ako veľkú česť," povedala pre STVR.
"Prvý hod bol veľmi opatrný, bol na pol plynu. Nechcela som mať neplatný začiatok, škoda toho druhého hodu. Nebola som uvoľnená, to mi ubralo metre," dodala Kaňuchová.