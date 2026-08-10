    Slovenská kladivárka výrazne zaostala za svojím maximom. Na ME končí prirýchlo

    Veronika Kaňuchová.
    Veronika Kaňuchová. (Autor: TASR)
    Sportnet|10. aug 2026 o 21:03
    ShareTweet0

    V kvalifikácii si pripísala dva platné pokusy.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - 1. kvalifikácia hodu kladivom žien:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Výkon

    1.

    DNK

    Katrine Kochová Jacobsenová

    72,62 m

    2.

    NOR

    Beatrice Nedbergová Llanová

    72,09 m

    3.

    FIN

    Krista Tervová

    70,42 m

    13.

    SVK

    Veronika Kaňuchová

    62,71 m

    Slovenská kladivárka Veronika Kaňuchová končí na ME v atletike 2026 už v kvalifikácii. V prvej skupine pretekárok obsadila 13. miesto s výkonom 62,71 metra.

    V prvom pokuse hodila Kaňuchová 62,24 metra, v tom druhom mala neplatný pokus a maximum hodila v treťom hode.

    Jej sezónnym maximom bolo 68,58 metra, za ktorým tak výrazne zaostala. Víťazkou prvej kvalifikačnej skupiny sa stala Dánka Katrine Kochová Jakobsenová s výkonom 72,62 metra.

    "Túžila som, aby som bola vo finále. No musel by sa stať malý zázrak. Posledné preteky boli dosť vyčerpávajúce. Nemala som veľký stres, proste mi to nevyšlo. Robila som aj malé technické chyby, ktorými som sa mohla priblížiť k sezónnemu maximu.

    Som sklamaná, už s tým nenarobím nič. Som šťastná, že som sa sem dostala medzi európsku tridsiatku. Beriem to ako veľkú česť," povedala pre STVR.

    "Prvý hod bol veľmi opatrný, bol na pol plynu. Nechcela som mať neplatný začiatok, škoda toho druhého hodu. Nebola som uvoľnená, to mi ubralo metre," dodala Kaňuchová.

    Atletika

    Atletika

      Slovenský šprintér Ján Volko počas mítingu Zlatá tretra v Ostrave 2026.
      Slovenský šprintér Ján Volko počas mítingu Zlatá tretra v Ostrave 2026.
      Na toto nemám slov, hnevá sa Volkova trénerka. Môže to byť nespravodlivé, vraví expert
      Miroslav Kováčikdnes 07:00
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Slovenská kladivárka výrazne zaostala za svojím maximom. Na ME končí prirýchlo