Spadla do rokliny, plazila sa v lese. Legendárna Fibingerová musela odložiť svadbu

Legendárna atlétka Helena Fibingerová prežila ťažké chvíle. Guliarka, ktorá v 80. rokoch žiarila v československom drese a dodnes drží najlepší svetový výkon v hale (22,50 z roku 1977), sa vážne zranila pri behaní v lese.
"Stalo sa to v lese na opustenom mieste. Odletel mi mobil, plazila som sa tridsať metrov a spadla som do rokliny," vysvetľovala pre iSport.cz Fibingerová, ktorá si pri páde zlomila ľavú ruku v ramennom kĺbe .
"Záchranári ma hľadali tri hodiny. Vytvoril sa mi obrovský hematóm. Som tvrdá, ale strašne to bolí."
Fibingerová žije aj v 77 rokoch naplno. Pracuje ako manažérka marketingovej spoločnosti Česká atletika, prevádzkuje pekáreň v Uherskom Ostrohu, ktorá nedávno prešla významnou rekonštrukciou. A vo voľných chvíľach niekoľkokrát do týždňa behá. Teraz sa zotavuje doma.
"Môj Honísek sa o mňa stará. Čakám, či to dobre dopadne, za čo sa modlím. Prosím Boha, aby som sa z toho dostala.
Musím povedať, že som bojovník, ale nie je to úplne komfortné. Som pozitívny človek, ale trpím ako zviera," vravela bývalá guliarka.
Pre následky nehody musela Fibingerová odložiť svadbu, ktorú plánovala na 9. novembra. V minulosti bola vydatá za svojho niekdajšieho trénera Jaroslava Šmída, ktorý zomrel v roku 2021. Tentoraz si má brať priateľa Jana, ktorý prezýva Honísek.
"Pred rokmi som stretla človeka, neverila som, že taký existuje, a že sa do mňa zaľúbi. Som veľmi šťastná žena," dodala pre iSport.cz.
Najväčší úspech v kariére dosiahla Helena Fibingerová v roku 1983, keď získala zlato na premiérových majstrovstvách sveta v atletike.
Okrem toho má v bohatej zbierke bronz z OH 1976 v Montreale, na majstrovstvách Európy vybojovala dve strieborné medaily (1978, 1982) a jednu bronzovú (1974).
Fibingerová súťažila v ére, keď v socialistickom Československu fungoval tajný vládny program, v rámci ktorého boli elitným športovcom systematicky a pod lekárskym dohľadom podávané anabolické steroidy (najmä známy Stromba či Stenolon).
Atlétka podozrenia z užívania zakázaných látok striktne odmieta, odvoláva sa pri tom aj na to, že počas kariéry absolvovala množstvo dopingových kontrol.
Počas halových majstrovstiev Európy v Aténach v roku 1985 mala pozitívny laboratórny nález na výrazne zvýšenú hladinu testosterónu.
Prípad sa však neskončil žiadnym trestom ani dištancom. Fibingerová vinu odmietla a lekárska komisia vtedy argumentovala tým, že zvýšená hladina hormónov bola spôsobená zdravotným problémom – hormonálne aktívnym nezhubným nádorom nadobličiek, ktorý jej následne chirurgicky odstránili.