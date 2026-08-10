Forster má za sebou prvý štart na ME. Na hladkej stovke zdolala len jednu súperku

Slovenská šprintérka Viktória Forster skončila na ME v atletike 2026 v rozbehu na 100 m na šiestom mieste časom 11,51 s a nepredstaví sa v semifinále.
Postup si vybojovalo 12 pretekárok len na základe časov.
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Držiteľka národných rekordov na 100 m i 100 m prek. začala po štarte strácať a manko už na najrýchlejšiu Maďarku Boglárku Takácsovú nestiahla a v cieli obsadila šiestu pozíciu.
Slovenke na postup chýbalo 0,20 s a v konečnom zúčtovaní tak obsadila 20. miesto. Za svojim sezónnym maximom 11,34 zaostala o takmer dve desatiny. Osobný rekord má na hodnote 11,19 s.
„Z času som sklamaná. Rozhodil ma prvý štart, počas druhého som zaspala na štarte a súperky mi ušli. Záverečných 20 metrov som mala pocit, že sa mi podlamovali nohy, takže som sa len chcela dostať do cieľa. Toto nie je čas, ktorý som chcela predviesť, ale teraz sa sústredím na zajtrajšiu disciplínu,“ uviedla po rozbehu pre STVR Forster.
Zverenka trénerky Kataríny Adlerovej sa na šampionáte ešte predstaví v štafete na 4x100 m a jej preferovanej disciplíne 100 m prek., kde bude obhajovať finálovú účasť z uplynulých ME v Ríme 2024.
Na prekážkarskej stovke sa predstaví už v utorok 11. augusta vo večernom finálovom bloku, kde je nasadená priamo do semifinále.