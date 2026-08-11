    Vietor hral v prospech Volka. Skončil v druhej polovici, no postup do semifinále mu neušiel

    Ján Volko.
    Ján Volko. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|11. aug 2026 o 12:33
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    Volko postúpil z celkového deviateho miesta.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - 3. rozbeh behu na 100 m mužov:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    BEL

    Emiel Botterman

    10,42 s

    2.

    CHE

    Timothé Mumenthaler

    10,44 s

    3.

    DNK

    Simon Hansen

    10,46 s

    5.

    SVK

    Ján Volko

    10,53 s

    Slovenský šprintér Ján Volko postúpil do semifinále v behu na 100 metrov. V treťom rozbehu na ME v atletike 2026 obsadil piate miesto s časom 10,53 s, čo bol celkovo deviaty najlepší čas.

    V najrýchlejšej disciplíne rozhodovali o postupe práve časy, takže do semifinále išiel tucet najrýchlejších zo všetkých troch rozbehov.

    Volko sa predstavil v treťom z nich, v ktorom fúkal najmenší protivietor (-1,0 m/s) a postúpilo z neho až šesť pretekárov.

    VIDEO: Beh Jána Volka

    Päťnásobný účastník ME mal druhý najpomalší štart vo svojom behu, no dokázal sa posunúť a nakoniec z toho bolo piate miesto.

    Volko čas bol celkovo deviaty, najrýchlejší dosiahol Toluwabori Akinola z Írska za 10,39 s.

    Semifinále stovky je na programe už v utorok vo večernom bloku, Volko sa na šampionáte predstaví aj na 200 m trati.

    „Som šťastný, podarilo sa, splnil som cieľ a už sa teším na semifinále. Hlavne si chcem užiť. Protivietor bolo cítiť už na štarte.

    Ale som rád, že mi občas praje aj to športové šťastie. Napriek tomu, že s týmto systémom nesúhlasím, tak mi teraz pomohol,“ uviedol vo vysielaní STVR.

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