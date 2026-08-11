Vietor hral v prospech Volka. Skončil v druhej polovici, no postup do semifinále mu neušiel

ME v atletike 2026
Výsledky - 3. rozbeh behu na 100 m mužov:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Emiel Botterman
10,42 s
2.
Timothé Mumenthaler
10,44 s
3.
Simon Hansen
10,46 s
5.
Ján Volko
10,53 s
Slovenský šprintér Ján Volko postúpil do semifinále v behu na 100 metrov. V treťom rozbehu na ME v atletike 2026 obsadil piate miesto s časom 10,53 s, čo bol celkovo deviaty najlepší čas.
V najrýchlejšej disciplíne rozhodovali o postupe práve časy, takže do semifinále išiel tucet najrýchlejších zo všetkých troch rozbehov.
Volko sa predstavil v treťom z nich, v ktorom fúkal najmenší protivietor (-1,0 m/s) a postúpilo z neho až šesť pretekárov.
VIDEO: Beh Jána Volka
Päťnásobný účastník ME mal druhý najpomalší štart vo svojom behu, no dokázal sa posunúť a nakoniec z toho bolo piate miesto.
Volko čas bol celkovo deviaty, najrýchlejší dosiahol Toluwabori Akinola z Írska za 10,39 s.
Semifinále stovky je na programe už v utorok vo večernom bloku, Volko sa na šampionáte predstaví aj na 200 m trati.
„Som šťastný, podarilo sa, splnil som cieľ a už sa teším na semifinále. Hlavne si chcem užiť. Protivietor bolo cítiť už na štarte.
Ale som rád, že mi občas praje aj to športové šťastie. Napriek tomu, že s týmto systémom nesúhlasím, tak mi teraz pomohol,“ uviedol vo vysielaní STVR.