Už žiaden Talian, zaprisahal sa šéf Ferrari. Vatikán písal o požieraní vlastných detí

Taliansko má nového športového hrdinu. Nejde o futbalistu či tenistu, ale o 20-ročného mladíka sediaceho v monoposte formuly 1.
Andrea Kimi Antonelli sa po Veľkej cene Mexika stal najmladším majstrom sveta, keď prekonal doterajší rekord Nemca Sebastiana Vettela.
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Pri výraznom spojení Talianska s motošportom by sa mohlo zdať, že tifosi sú na podobných šampiónov zvyknutí, no nie je to pravda. Väčšina z nich pred Antonellim žiadneho iného nezažila.
Rodák z Bologne zlomil dlhý 73-ročný pôst, keď nadviazal na Giuseppeho Farinu (1950) a dvojnásobného majstra sveta Alberta Ascariho (1952, 1953).
Prečo však krajina, ktorá dala svetu F1 najslávnejší tím Ferrari či ikonické okruhy ako Monza, čakala na tretieho šampióna tak dlho?
VIDEO: Andrea Kimi Antonelli sa stal majstrom sveta F1
Zriedkavé sezóny bez úmrtia
Odpoveď na otázku treba hľadať vo formulových začiatkoch, keď dominovali jazdci talianskych tímov Alfa Romeo, Ferrari či Maserati.
V nich často dostávali šancu domáci piloti a koniec koncov aj päťnásobný šampión Argentínčan Juan Manuel Fangio mal oboch rodičov Talianov.
Napriek titulom Farinu a Ascariho nemala F1 na Apeninskom polostrove len pozitívnu povesť. V tom období bola extrémne nebezpečným športom, ktorý si vyžiadal množstvo ľudských životov.
Až do konca 70. rokov bolo zriedkavé, aby sa sezóna uskutočnila bez toho, aby aspoň jeden jazdec nezahynul počas pretekov alebo testov.
Samotný Ascari zomrel ako 36-ročný pri testovaní športového Ferrari na okruhu v Monze a v rokoch 1952 až 1962 prišlo o život až 23 pretekárov.
Medzi nimi bol aj Luigi Musso jazdiaci na Ferrari. Počas Veľkej ceny Francúzska 1958 naháňal lídra a tímového kolegu Mikea Hawthorna, keď v zákrute Gueux stratil kontrolu nad vozidlom.
Vošiel do priekopy, auto sa prevrátilo a Mussa vymrštilo z kokpitu. Záchranári ho ešte previezli do nemocnice, no večer zraneniam podľahol.
Kritika od Vatikánu
Práve po smrti talianskeho jazdca vydali stanovisko aj vplyvné vatikánske noviny L'Osservatore Romano, v ktorom kritizovali automobilové preteky.
Noviny ich prirovnali k starovekému rímskemu bohu Saturnovi, ktorý požiera svoje vlastné deti. Podľa novín bol Musso jednou z obetí snahy zarobiť peniaze bez ohľadu na ľudské obete.
"Je to otázka morálky. Bez akéhokoľvek pokroku a vedy sa zvyšuje priemyselný a ekonomický záujem. Ten premieňa stopky na reklamný prostriedok, aj keď je spojený so štatistikami obetí," napísali noviny.
VIDEO: Zoznam smrteľných nehôd pretekárov F1
Následne počet Talianov v F1 naozaj klesol, no väčší podiel než noviny na tom mali ekonomické problémy tímov Alfa Romeo, Lancia a Maserati.
K tomu sa pridala ďalšia smrteľná nehoda. V roku 1967 si ohnivá tragédia vyžiadala život Lorenza Bandiniho, čo bol tiež dôležitý bod zlomu.
"Enzo Ferrari po Bandiniho smrti prisahal, že do Ferrari si už Talian nikdy nesadne," hovorí majster sveta z roku 1978 Mario Andretti.
O 59 rokov neskôr možno skonštatovať, že niekoľko domácich pretekárov predsa len jazdilo za Ferrari, ako napríklad Giancarlo Fisichella v roku 2009, keď zastúpil zraneného Felipeho Massu.
Avšak celé sezóny za Ferrari odjazdil len jediný Talian Michele Alboreto. Bolo ich päť a dosiahol v nich tri víťazstvá. Od roku 1985 platí, že žiadny taliansky pretekár nevyhral veľkú cenu F1 na Ferrari.
Je to iba prvá kapitola
V zahraničných tímoch, najmä britských, sa jazdci z Apeninského polostrova ťažšie presadzovali a iba zriedkavo bojovali o titul.
V roku 1985 zaostal Alboreto o 20 bodov za Alainom Prostom a o sedem rokov neskôr zdolal Riccarda Patreseho len suverénny Nigel Mansell.
Tifosi doprial majstrovské oslavy až Kimi Antonelli. Pred deviatimi rokmi bol pre Ferrari príliš mladý, a tak jeho talent rozvíjali v Mercedese.
"Toto je to najlepšie poďakovanie, aké môže Kimi dať Mercedesu za to, že v neho veril. Je to neuveriteľné," povedal po VC Mexika jeho otec Marco.
Keď sa mladý Antonelli prebojoval do F1, nemal ukončené štúdium, ani nemal vodičský preukaz. Pri prvom tréningu v Monze v roku 2024 sa po desiatich minútach roztočil a narazil do bariéry.
Napriek tomu mal dôveru od šéfa Mercedesu Tota Wolffa, ktorý sa vyjadril, že po odchode Lewisa Hamiltona bol práve Antonelli jeho prvou voľbou.
Po pretekoch v Mexiku prijímal 20-ročný mladík gratulácie zo všetkých strán. Cez sociálne siete mu blahoželali Jannik Sinner, Valentino Rossi, Alberto Tomba, Roberto Baggio či Mikaela Shiffrinová.
"Stať sa vôbec najmladším majstrom sveta je niečo fenomenálne a som nesmierne vďačný, že som mohol byť súčasťou týchto pretekov," pokračoval sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton.
Radosť z titulu mal aj Antonelliho pretekový inžinier Peter Bonnington. "Je to veľmi výnimočný deň. Som zaňho nesmierne šťastný. Je pre mňa česť s ním pracovať. Toto je len prvá kapitola," dodal.