Volko nemal nárok na postup. Semifinále stovky bolo preňho maximum

ME v atletike 2026 - 100 m mužov
1. semifinále - výsledky:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Romell Glave
10,13 s
2.
Chituru Ali
10,34 s
3.
Heiko Gussmann
10,37 s
7.
Ján Volko
10,55 s
Slovenský šprintér Ján Volko na ME v atletike 2026 nepostúpil do finále v behu na 100 metrov. V prvom semifinále obsadil siedme miesto s časom 10,55 s, celkovo obsadil 22. priečku.
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Z každého semifinále postúpili dvaja najlepší pretekári, finálovú osmičku doplnili dvaja najlepší podľa času. Päťnásobný účastník ME sa na šampionáte predstaví aj na 200 m trati.
Volko bežal v prvom semifinále v ôsmej dráhe. Od úvodu strácal na favoritov, v samom závere nakoniec dokázal ešte predstihnúť Taymira Burneta z Holandska a posunúť sa z ôsmej pozície na siedmu. Už po dobehnutí bolo jasné, že jeho výkon na finále stačiť nebude.
Z každého semifinále postúpili dvaja najlepší pretekári, finálovú osmičku doplnili dvaja najlepší podľa času.
Volko časom 10,55 mierne zaostal za svojím výkonom z rozbehov (10,53).
„S výkonom nie som spokojný, asi mi aj v závere došli sily, ale som vďačný, že tu môžem byť. Mám pocit, že som mal slabý štart, potom som to už nevládal dotiahnuť. Aj také bývajú dni. Pozbieram všetky zvyšky energie a zabojujem v dvestovke, už sa ňu teším,“ povedal päťnásobný účastník ME pre STVR.
Najlepší čas v semifinále zaznamenal Talian Lamont Marcell Jacobs (10,08).