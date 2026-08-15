Prvotriedna senzácia vo finále na 1500 m. Favoriti v závere úplne prepadli, Briti ovládli štafety

Britské štafety ovládli preteky na 4x100 m na domácich atletických majstrovstvách Európy v Birminghame.
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Kvarteto mužov v zložení Jeremiah Azu, Zharnel Hughes, Louie Hinchliffe a Romell Glave zabehlo čas 38,45 a nechalo za sebou o 19 stotín sekundy trojicu Nemcov, bronz získali Belgičania (38,70).
Britská štvorica žien Dina Asherová-Smithová, Amy Huntová, Success Eduanová a Imani Lansiquotová triumfovala v čase 42,05 s náskokom 1,07 sekundy pred Švajčiarkami, bronz si vybojovali poľské reprezentantky.
Štafety v hladkej stovke boli vyvrcholením šiesteho a zároveň predposledného finálového dňa. Najskôr v mužskej časti potvrdili úlohu favoritov domáci reprezentanti.
Briti mali na záverečnom štvrtom úseku úradujúceho víťaza stovky Glavea, ktorý predviedol svoju formu a doviedol domáce trio za očakávaným zlatom. Striebrom boli ocenení Nemci, bronz patril Belgicku.
Úspešnú obhajobu pre Britky zavŕšila v rovnakej disciplíne Lansiquotová, ktorá zúročila výrazný náskok vypracovaný jej tímovými kolegyňami.
Slovenská štafeta v zložení Delia Farajpourová, Viktória Korbová, Lenka Kovačovicová a Viktória Forsterová nepostúpila do finále a Slovenky obsadili celkové 13. miesto, keď si v druhom rozbehu zapísali čas 44,20 s.
Jägerová napodobnila Warholma
Na úvod bežeckého finále v sobotu zahviezdila Nórka Henriette Jägerová, ktorá vyhrala suverénnym spôsobom hladkú 400-vku. Presne o sekundu skôr preťahala cieľovú pásku pred Poľkou Nataliou Bukowieckou, bronz získala Lieke Klaverová z Holandska.
Jägerová pridala ďalšie zlato pre nórsku výpravu a dosiahla ho podobne jednoznačným spôsobom ako jej krajan Karsten Warholm v piatkovej disciplíne 400 m prek.
VIDEO: Finále behu na 400 m žien na ME v atletike
Švédovi nestíhal nikto
Suverénny výkon predviedol na 10.000 m trati švédsky vytrvalec Andreas Almgren. Ten triumfoval systémom štart-cieľ a postupne si budoval výrazný náskok.
Po predstihnutí veľkej časti pretekárov sa zaradil na čelo tejto skupiny a pred ňou prišiel aj do cieľa. V ňom mal čas 27:23,44 min., čím vytvoril nový rekord majstrovstiev Európy, ktorý vylepšil o viac ako sedem sekúnd.
Striebro si vybojoval Švajčiar Dominic Lokinyomo Lobalu, bronz po skvelých záverečných 200 metroch zobral Francúz Jimmy Gressier.
Favoriti zlyhali následne v behu na 1500 m. Po skvelom finiši si nečakané zlato vybojoval Holanďan Stefan Nillessen časom 3:35,70 min. Za ním nasledoval Švéd Samuel Pihlström, bronz získal Andrew Coscoran z Írska.
VIDEO: Finále v behu na 1500 m na ME v atletike
Dráma vo finále oštepu
Výborný výkon predviedol nemecký oštepár Julian Weber, ktorý hodil v záverečnom šiestom pokuse na hranicu 90,40 m, čím si zabezpečil zlato.
VIDEO: Víťazný pokus Webera
Výkonom prekonal takmer 28 rokov starý rekord európskych šampionátov, ktorý držal od augusta 1998 britský reprezentant Steve Backley. Weberov nečakaný pokus prakticky prinútil k rezignácii dovtedajšieho lídra a krajana Nicka Thumma.
Dvadsaťjedenročný Nemec hodil 83,76 m a vytvoril si osobný rekord, avšak šiesty pokus už neabsolvoval.
Aj keď sa naň ešte rozbiehal, následne však zvoľnil, oštep už iba odhodil pár metrov pred seba a sklonil sa pred o 10 rokov starším Weberom.
Bronz získal Lotyš Patriks Gailums (82,97 m). V kvalifikácii sa predstavila aj dvojica Slovákov.
Viac sa darilo Jakubovi Kubínecovi, ktorý zaznamenal pokus 77,63 m a skončil šestnásty, jeho krajan Patrik Michalec obsadil 27. priečku výkonom 72,82.
Mahučichová získala tretí titul v rade
Súťaž žien v skoku do výšky bola podľa očakávaní korisťou Ukrajinky Jaroslavy Mahučichovej, ktorá ako jediná prekonala latku vo výške 197 cm. Mahučichová získala tretí európsky titul v rade.
Striebro získala poľská reprezentantka Maria Zodziková (195) a rovnaký zápis mala aj bronzová Marija Vukovičová z Čiernej Hory, ktorá však pokorila túto métu až na druhý pokus.
Prekvapivo už na 183 cm zaváhala Srbka Angelina Topičová, ktorá patrila do okruhu medailových favoritiek.
Víťazstvo v sedemboji si postrážila Kate O'Connorová z Írska. Jej hlavná vyzývateľka Holanďanka Emma Oosterwegelová síce vyhrala záverečnú disciplínou, ktorou bol beh na 800 m, avšak O'Connorová v súťaži triumfovala s náskokom 38 bodov. Bronz patril v súčte všetkých disciplín Sofii Dokterovej z Holandska.
ME v atletike 2026 - finálové disciplíny
Ženy:
400 m: 1. Henriette Jägerová (Nór.) 49,04 s, 2. Natalia Bukowiecká (Poľ.) 50,04, 3. Lieke Klaverová (Hol.) 50,15, 4. Lurdes Gloria Manuelová (ČR) 50,86, 5. Yemi Mary Johnová (V. Brit.) 51,12, 6. Charlotte Henrichová (V. Brit.) 51,29
4x100 m: 1. Veľká Británia (Dina Asherová-Smithová, Amy Huntová, Success Eduanová a Imani Lansiquotová) 42,05, 2. Švajčiarsko (Geraldine Di Tiziová-Freyová, Leonie Pointetová, Fabienne Hoenkeová, Salome Koraová) 43,12, 3. Poľsko (Kryscina Cimanovská, Magdalena Stefanowiczová, Pia Skrzyszowská, Ewa Swobodová) 43,15
Výška: 1. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 197 cm, 2. Maria Zodziková (Poľ.) 195, 3. Marija Vukovičová (Č. Hor.) 195, 4. Christina Honselová (Nem.) 192, 5. Irina Geraščenková (Ukr.) 192, 6. Louise Ekmanová (Švéd.) 188
Sedemboj: 1. Kate O'Connorová (Ír.) 6751 b, 2. Emma Oosterwegelová (Hol.) 6713, 3. Sofie Dokterová (Hol.) 6664, 4. Annik Kälinová (Švaj.) 6630, 5. Sophie Weissenbergová (Nem.) 6496, 6. Sarolta Krisztová (Maď.)
Muži:
4x100 m: 1. Veľká Británia (Jeremiah Azu, Zharnel Hughes, Louie Hinchliffe, Romell Glave) 38,45, 2. Nemecko (Kevin Kranz, Heiko Gussmann, Marvin Schulte, Lucas Ansah-Peprah) 38,64, 3. Belgicko (Ibrahim Camara, Antoine Snyders, Emiel Botterman, Simon Verherstraeten) 38,70, 4. Holandsko 38,98, 5. Taliansko 39,17, 6. Poľsko 39,18
1500 m: 1. Stefan Nillessen (Hol.) 3:35,70 min, 2. Samuel Pihlström (Švéd.) 3:36,16, 3. Andrew Coscoran (Ír.) 3:36,24, 4. Jake Heyward 3:36,40, 5. Arlo Ludewick 3:36,65, 6. Jake Wightman (všetci V. Brit.) 3:37,18
10.000 m: 1. Andreas Almgren (Švéd.) 27:23,44 min - rekord ME, 2. Dominic Lokinyomo Lobalu (Švaj.) 27:42,67, 3. Jimmy Gressier (Fr.) 28:07,90, 4. Yemaneberhan Crippa (Tal.) 28:08,56, 5. Baptiste Guyon (Fr.) 28:20,61, 6. Magnus Tuv Myhre (Nór) 28:21,25
Oštep: 1. Julian Weber (Nem.) 90,40 m - rekord ME, 2. Nick Thumm (Nem.) 83,76, 3. Patriks Gailums (Lotyš.) 82,97, 4. Dawid Wegner (Poľ.) 82,96, 5. Jakub Vadlejch (ČR) 82,88, 6. Edis Matusevicius (Lit.) 81,07,... 16. Jakub KUBÍNEC 77,63, 27. Patrik MICHALEC (obaja SR) 72,82
Trojskok: 1. Andy Diaz Hernandez (Tal.) 18,15 m, 2. Pedro Pichardo (Portug.) 17,76, 3. Andrea Dallavalle (Tal.) 17,37, 4. Thomas Gogois (Fr.) 17,21, 5. Can Özüpek (Turec.) 16,73, 6. Endiorass Kingley (Rak.) 16,57