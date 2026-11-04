Pracoval v rozhlase aj televízii. Zomrel bývalý hovorca Slovenského futbalového zväzu

Viliam Raček
Viliam Raček (Autor: TASR)
TASR|4. nov 2026 o 10:44
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Pôsobil aj v štruktúrach klubu FC Petržalka.

Vo veku 71 rokov zomrel v pondelok 2. novembra bývalý hovorca Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Viliam Raček. Informáciu o jeho úmrtí potvrdila SFZ jeho rodina.

Raček pracoval dlhé roky ako redaktor a reportér v Slovenskom rozhlase. Bol šéfredaktorom Fun Rádia, šéfredaktorom športu v TV Markíza i časopisu Brejk.

„Ako hovorca Slovenského futbalového zväzu pracoval v rokoch 2000 – 2001, krátko aj v roku 2010. V tom istom roku sa stal podpredsedom predstavenstva FC Petržalka 1898,“ informoval web SFZ.

Posledná rozlúčka s Viliamom Račekom bude v sobotu 7. novembra 2026 o 9.00 h v Krematóriu Bratislava.

Slovensko

Slovensko

    Viliam Raček
    Viliam Raček
    Pracoval v rozhlase aj televízii. Zomrel bývalý hovorca Slovenského futbalového zväzu
    dnes 10:44
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