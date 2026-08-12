    VIDEO: Zlatý sen je realitou. Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy

    Emma Zapletalová pózuje po zisku zlatej medaily na ME v atletike 2026
    Fotogaléria (18)
    Emma Zapletalová pózuje po zisku zlatej medaily na ME v atletike 2026 (Autor: SITA/AP)
    Sportnet, TASR|12. aug 2026 o 22:09
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    Slovenská svetová líderka potvrdila pozíciu najväčšej favoritky.

    ME v atletike 2026

    Beh žien na 400 m cez prekážky - finále:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    SVK

    Emma Zapletalová

    52,91 s

    2.

    GBR

    Emily Newnhamová

    53,33 s

    3.

    PRT

    Fatoumata Bintová Diallová

    53,55 s

    Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy v behu na 400 m cez prekážky. Na ME v atletike 2026 ovládla finále časom 52,91 s.

    Zapletalová ako jediná bežala pod 53 sekúnd. Na pódiu ju doplnili strieborná Britka Newnhamová (53,33 s) a bronzová Portugalka Bintová Diallová (53,55 s).

    Pre Slovensko získala druhú zlatú medailu v histórii samostatnosti, prvú vybojoval terajší šéftréner SAZ Libor Charfreitag v Barcelone 2010 v kladive.

    VIDEO: Zapletalovej zlatý beh vo finále ME 2026

    Zapletalová odštartovala v siedmej dráhe, po dvoch prekážkach figurovala na druhej priečke a po ôsmej sa už dostala na čelo, ktoré z rúk nepustila.

    V závere potvrdila, že má skvelý finiš a ešte navýšila náskok pred konkurentkami, ktoré jej nemali šancu vziať zlato. Líderka tohtoročných tabuliek (52,30 s) tak naplnila cieľ, s ktorým prišla do Birminghamu.

    „Som spokojná, že som zvíťazila a potvrdila som, že som favoritka. Splnila som si môj cieľ, som majsterka Európy. I keď úprimne s výkonom a behom nie som úplne spokojná. Cieľom bolo bežať na osobák. Bolo to ďalej od osobáku a spravila som aj chybu na deviatej prekážke, že som išla na šestnásť krokov.

    Ale mám zlato a to je v týchto pretekoch dôležitejšie. V cieli som bola neskutočne šťastná, že som to zvládla a že som to ustála. Cítila som tú podporu, že ma ľudia sledujú a že som v pozícii, že som tu, aby som vyhrala medailu,“ povedala vo vysielaní STVR.


    Fotogaléria: Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy v behu na 400 m cez prekážky
    Emma Zapletalová pózuje po zisku zlatej medaily na ME v atletike 2026
    Emma Zapletalová pózuje po zisku zlatej medaily na ME v atletike 2026
    Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa teší v cieli zo zisku zlata po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy
    Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy v behu na 400 m prekážok
    18 fotografií
    Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy v behu na 400 m prekážokEmma Zapletalová pózuje po zisku zlatej medaily na ME v atletike 2026Emma Zapletalová pózuje po zisku zlatej medaily na ME v atletike 2026Emma Zapletalová pózuje po zisku zlatej medaily na ME v atletike 2026Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa zahryzáva do zlatej medaily po víťazstve vo finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópyEmma Zapletalová po zisku zlatej medaily na ME v atletike 2026Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy v behu na 400 m prekážokSlovenská atlétka Emma Zapletalová sa teší v cieli zo zisku zlata po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópyEmma Zapletalová sa stala majsterkou Európy v behu na 400 m prekážokEmma Zapletalová sa stala majsterkou Európy v behu na 400 m prekážokSlovenská atlétka Emma Zapletalová sa teší zo zisku zlatej medaily po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópySlovenská atlétka Emma Zapletalová sa teší zo zisku zlatej medaily po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópySlovenská atlétka Emma Zapletalová sa teší zo zisku zlatej medaily po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách EurópySlovenská atlétka Emma Zapletalová sa teší zo zisku zlatej medaily po finále v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy
    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová pózuje po zisku zlatej medaily na ME v atletike 2026
      Emma Zapletalová pózuje po zisku zlatej medaily na ME v atletike 2026
      VIDEO: Zlatý sen je realitou. Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy
      dnes 22:0922
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