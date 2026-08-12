VIDEO: Zlatý sen je realitou. Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy

ME v atletike 2026
Beh žien na 400 m cez prekážky - finále:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Emma Zapletalová
52,91 s
2.
Emily Newnhamová
53,33 s
3.
Fatoumata Bintová Diallová
53,55 s
Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová sa stala majsterkou Európy v behu na 400 m cez prekážky. Na ME v atletike 2026 ovládla finále časom 52,91 s.
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Zapletalová ako jediná bežala pod 53 sekúnd. Na pódiu ju doplnili strieborná Britka Newnhamová (53,33 s) a bronzová Portugalka Bintová Diallová (53,55 s).
Pre Slovensko získala druhú zlatú medailu v histórii samostatnosti, prvú vybojoval terajší šéftréner SAZ Libor Charfreitag v Barcelone 2010 v kladive.
VIDEO: Zapletalovej zlatý beh vo finále ME 2026
Zapletalová odštartovala v siedmej dráhe, po dvoch prekážkach figurovala na druhej priečke a po ôsmej sa už dostala na čelo, ktoré z rúk nepustila.
V závere potvrdila, že má skvelý finiš a ešte navýšila náskok pred konkurentkami, ktoré jej nemali šancu vziať zlato. Líderka tohtoročných tabuliek (52,30 s) tak naplnila cieľ, s ktorým prišla do Birminghamu.
„Som spokojná, že som zvíťazila a potvrdila som, že som favoritka. Splnila som si môj cieľ, som majsterka Európy. I keď úprimne s výkonom a behom nie som úplne spokojná. Cieľom bolo bežať na osobák. Bolo to ďalej od osobáku a spravila som aj chybu na deviatej prekážke, že som išla na šestnásť krokov.
Ale mám zlato a to je v týchto pretekoch dôležitejšie. V cieli som bola neskutočne šťastná, že som to zvládla a že som to ustála. Cítila som tú podporu, že ma ľudia sledujú a že som v pozícii, že som tu, aby som vyhrala medailu,“ povedala vo vysielaní STVR.