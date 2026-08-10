Ledecká doplní Zapletalovú v semifinále. Postup si zaistila vydareným rozbehom

Slovenská bežkyňa Daniela Ledecká skončila na ME v atletike 2026 v rozbehu na 400 m cez prekážky na 2. mieste a zaistila si postup do semifinále.
Zaznamenala čas 55,93 s, rýchlejšia bola len Lena Presslerová z Rakúska o takmer sekundu. Postup si vybojovalo 12 pretekárok len na základe časov.
Dvadsaťdeväťročná Ledecká prekĺzla do semifinále z celkového 7. miesta a napriek tomu, že zaostala za svojím osobným i sezónnym maximom, vybojovala si tretí postup do semifinále európskeho šampionátu za sebou.
V semifinále, ktoré je na programe v utorkovom doobedňajšom bloku, sa pripojí k Emme Zapletalovej. Tá pre svoje postavenie v rebríčku rozbehy bežať nemusela.
„Na prvých 200 metroch bolo cítiť silný protivietor, ale mne to krokovo vychádzalo. Bežalo sa ťažko, takže verím, že zajtra to bude lepšie. Po siedmu prekážku sa mi išlo dobre, ale záverečné tri som trochu nezvládla. V zajtrajšom semifinále si tam musím držať aj ruky aj krok,“ povedala po postupe pre STVR Ledecká, ktorá sa na šampionáte predstaví aj v štafete na 4x400 m.