Gajanová striebornú medailu neobháji. V semifinále šokujúco končí aj najväčšia favoritka

ME v atletike 2026
Výsledky - 1. semifinále behu na 800 m žien:
PORADIE
KRAJINA
MENO
ČAS
1.
Jemma Reekieová
1:58.61 min
2.
Anais Bourgoinová
1:58.84 min
3.
Veronica Vancardová
1:59.14 min
4.
Gabriela Gajanová
1:59,32 min
Slovenská atlétka Gabriela Gajanová sa na majstrovstvách Európy v Birminghame nepredstaví vo finále behu na 800 metrov.
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Obhajkyňa striebra z tejto disciplíny finišovala v prvom semifinále na štvrtej priečke časom 1:59,32 minúty. V konečnom hodnotení jej patrí 12. priečka.
Z oboch semifinále postúpili tri najrýchlejšie pretekárky a ďalšie dve na základe času.
Prvé poznačil pád líderky svetových tabuliek Švajčiarky Audrey Werrovej, ktorá napokon finišovala posledná.
VIDEO: Pád v Gajanovej behu počas semifinále na 800 m
Gajanová bola v čase pádu na poslednom mieste, no dokázala sa mu vyhnúť a po odhodlanom finiši ešte stihla predbehnúť dve súperky.
Dostala sa pod dve minúty a predviedla druhý najlepší výkon sezóny na tejto trati. Do Birminghamu prišla so sezónnym maximom 1:59,05 min.
„Dnes sa mi bežalo náročne, snažila som sa držať v skupinke, mala som tam nejaké kolízie. Na poslednej rovinke som ešte videla príležitosť a snažila som sa sťahovať súperky, aby som dokázala postúpiť z tretieho miesta.
Žiaľ, o pár stotiniek mi to nevyšlo a druhý beh sa bežal rýchlo, takže ani s časom sa mi nepodarilo postúpiť ďalej. Som sklamaná, moje ambície boli vyššie. Končím v semifinále, som smutná,“ priznala Gajanová po behu prítomným slovenským novinárom.
V prvom semifinále triumfovala Britka Jemma Reekiová časom 1:58,61. Druhé ovládla domáca úradujúca olympijská šampiónka a obhajkyňa zlata Keely Hodgkinsonová za 1:57,38. Za ňou bola Holanďanka Femke Broedersová-Bolová. Obom favoritkám sa po páde Werrovej ešte zväčšili šance na triumf.