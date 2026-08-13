    Gajanová striebornú medailu neobháji. V semifinále šokujúco končí aj najväčšia favoritka

    Slovenská atlétka Gabriela Gajanová v cieli po semifinále v behu na 800 metrov.
    Fotogaléria (41)
    Slovenská atlétka Gabriela Gajanová v cieli po semifinále v behu na 800 metrov. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|13. aug 2026 o 13:22
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    V prvom semifinálovom behu obsadila 4. priečku.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - 1. semifinále behu na 800 m žien:

    PORADIE

    KRAJINA

    MENO

    ČAS

    1.

    GBR

    Jemma Reekieová

    1:58.61 min

    2.

    FRA

    Anais Bourgoinová

    1:58.84 min

    3.

    CHE

    Veronica Vancardová

    1:59.14 min

    4.

    SVK

    Gabriela Gajanová

    1:59,32 min

    Slovenská atlétka Gabriela Gajanová sa na majstrovstvách Európy v Birminghame nepredstaví vo finále behu na 800 metrov.

    Obhajkyňa striebra z tejto disciplíny finišovala v prvom semifinále na štvrtej priečke časom 1:59,32 minúty. V konečnom hodnotení jej patrí 12. priečka.

    Z oboch semifinále postúpili tri najrýchlejšie pretekárky a ďalšie dve na základe času.

    Prvé poznačil pád líderky svetových tabuliek Švajčiarky Audrey Werrovej, ktorá napokon finišovala posledná.

    VIDEO: Pád v Gajanovej behu počas semifinále na 800 m

    Gajanová bola v čase pádu na poslednom mieste, no dokázala sa mu vyhnúť a po odhodlanom finiši ešte stihla predbehnúť dve súperky.

    Dostala sa pod dve minúty a predviedla druhý najlepší výkon sezóny na tejto trati. Do Birminghamu prišla so sezónnym maximom 1:59,05 min.

    „Dnes sa mi bežalo náročne, snažila som sa držať v skupinke, mala som tam nejaké kolízie. Na poslednej rovinke som ešte videla príležitosť a snažila som sa sťahovať súperky, aby som dokázala postúpiť z tretieho miesta.

    Žiaľ, o pár stotiniek mi to nevyšlo a druhý beh sa bežal rýchlo, takže ani s časom sa mi nepodarilo postúpiť ďalej. Som sklamaná, moje ambície boli vyššie. Končím v semifinále, som smutná,“ priznala Gajanová po behu prítomným slovenským novinárom.

    Fotogaléria zo 4. dňa na ME v atletike 2026
    Slovenská atlétka Gabriela Gajanová (v popredí) v cieli po semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.
    Italy's Idea Pieroni makes an attempt in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)
    Athletes start a men's 200 meters heat at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow)
    Estonia's Karmen Bruus wears a towel with ice on her head to lower her body temperature in between attempts in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)
    41 fotografií
    Italy's Eduardo Longobardi, Slovakia's Jan Volko and Czechia's Ondrej Macik compete in a men's 200 meters heat at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)France's Makenson Gletty competes in the decathlon 110 meters hurdles at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Switzerland's Andrin Huber and Italy's Dario Dester compete in the decathlon 110 meters hurdles at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Germany's Leo Neugebauer and Switzerland's Leon Krummenacher compete in the decathlon 110 meters hurdles at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Estonia's Karel Tilga competes in the decathlon 110 meters hurdles at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Karel Tilga of Estonia, left, and Emil Uhlin of Sweden compete in the decathlon 110 meters hurdles at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow)Britain's Matthew Hudson-Smith, left, reacts as he crosses the finish line ahead of France's Muhammad Abdallah Kounta to win the men's 400 meters final at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Wednesday, Aug. 12, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Switzerland's Audrey Werro approaches the finish line in last place after falling to the ground during a women's 800 meters semifinal at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Jemma Reekie of Britain, centre, and Audrey Werro of Switzerland, right, compete in a women's 800 meters semifinal at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow)Switzerland's Audrey Werro competes in a women's 800 meters semifinal at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Sweden's Vidar Johansson competes in a men's 3,000 meters steeplechase heat at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Italy's Ala Zoghlami competes in a men's 3,000 meters steeplechase heat at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. 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(AP Photo/Matthias Schrader)Italy's Asia Tavernini makes an attempt in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Britain's Morgan Lake reacts after a successful attempt in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Amber Anning of Britain reacts after placing second in a women's 400 meters semifinal at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow)Netherlands' Lieke Klaver reacts after qualifying in a women's 400 meters semifinal at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026.(AP Photo/Petr David Josek)Ukraine's Yaroslava Mahuchikh makes an attempt in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. 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    V prvom semifinále triumfovala Britka Jemma Reekiová časom 1:58,61. Druhé ovládla domáca úradujúca olympijská šampiónka a obhajkyňa zlata Keely Hodgkinsonová za 1:57,38. Za ňou bola Holanďanka Femke Broedersová-Bolová. Obom favoritkám sa po páde Werrovej ešte zväčšili šance na triumf.

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