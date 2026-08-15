    Skvelé vyvrcholenie súťaže v oštepe. Nemec záverečným pokusom pokoril rekord šampionátu

    Nemecký oštepár Julian Weber.
    Nemecký oštepár Julian Weber. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, ČTK|15. aug 2026 o 22:35
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    Obhajca titulu Čech Jakub Vadlejch odchádza zo šampionátu bez medaily.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - oštep mužov:

    #

    Krajina

    Meno

    Výkon

    1.

    DEU

    Julian Weber

    90,40 m

    2.

    DEU

    Nick Thumm

    83,76 m

    3.

    LVA

    Patriks Gailums

    82,97 m

    4.

    POL

    Dawid Wegner

    82,96 m

    5.

    CZE

    Jakub Vadlejch

    82,88 m

    6.

    LTU

    Edis Matusevicius

    81,07 m

    Obhajca titulu Čech Jakub Vadlejch obsadil na majstrovstvách Európy v Birminghame v hode oštepom piate miesto. V záverečnej sérii sa zlepšil na 82,88 metra, k medaile mu chýbalo deväť centimetrov.

    Na európskom tróne českého reprezentanta vystriedal Nemec Julian Weber, ktorý posledným hodom dlhým 90,40 metra prekonal rekord šampionátu Brita Stevea Backleyho z roku 1998.

    Druhý skončil ďalší nemecký oštepár Nick Thumm a bronz získal Lotyš Patriks Gailums, ktorý o jediný centimeter predčil štvrtého Poliaka Dawida Wegnera.

    Atletika

    Atletika

      Nemecký oštepár Julian Weber.
      Nemecký oštepár Julian Weber.
      Skvelé vyvrcholenie súťaže v oštepe. Nemec záverečným pokusom pokoril rekord šampionátu
      dnes 22:35
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