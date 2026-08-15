Skvelé vyvrcholenie súťaže v oštepe. Nemec záverečným pokusom pokoril rekord šampionátu

ME v atletike 2026
Výsledky - oštep mužov:
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Krajina
Meno
Výkon
1.
Julian Weber
90,40 m
2.
Nick Thumm
83,76 m
3.
Patriks Gailums
82,97 m
4.
Dawid Wegner
82,96 m
5.
Jakub Vadlejch
82,88 m
6.
Edis Matusevicius
81,07 m
Obhajca titulu Čech Jakub Vadlejch obsadil na majstrovstvách Európy v Birminghame v hode oštepom piate miesto. V záverečnej sérii sa zlepšil na 82,88 metra, k medaile mu chýbalo deväť centimetrov.
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- Program a výsledky ME v atletike 2026
Na európskom tróne českého reprezentanta vystriedal Nemec Julian Weber, ktorý posledným hodom dlhým 90,40 metra prekonal rekord šampionátu Brita Stevea Backleyho z roku 1998.
Druhý skončil ďalší nemecký oštepár Nick Thumm a bronz získal Lotyš Patriks Gailums, ktorý o jediný centimeter predčil štvrtého Poliaka Dawida Wegnera.