Tréner riskoval, Slovan sa zosypal. Je najhorší v súťaži, skóre naháňa hrôzu

Najhorší tím v hlavnej fáze Ligy majstrov? Suverénne Slovan Bratislava. To nie je subjektívny pocit, to je fakt podložený číslami.
Štyri zápasy, štyri prehry, skóre 1:17. Slovenský majster navyše zakaždým prehral rozdielom triedy.
Rakúske prekliatie na európskej scéne pokračuje a ani zápas s papierovo najprijateľnejším súperom nepriniesol vytúžený výsledok. Skôr naopak.
Futbalisti Slovana prehrali v 4. kole hlavnej fázy Ligy majstrov na pôde LASK Linz 0:4. A mohli odísť aj s oveľa vyššou prehrou. Na počet veľkých šancí vyhral LASK 6:1.
VIDEO: Zostrih zápasu LASK - Slovan
„Dostať tri góly zo štandardných situácií v Lige majstrov? Nemáme sa o čom rozprávať. To si nemôžeme dovoliť ani v slovenskej lige.
V úvode sme hrali hore a dole a mali sme aj svoje šance. Aj ja som mal dve. Neviem, súper bol jednoducho lepší,“ opisoval pre Nova Sport kapitán Slovana Andraž Šporar.
Na papieri to bol najľahší súper zo všetkých, no dostali sme od neho štvorku. Je to o osobných súbojoch. Mali sme šťastie, že sme nedostali ešte viac gólov,“ priznal Šporar.
Namiesto historického bodu prišlo ďalšie trpké vytriezvenie. Ani dvanásty pokus o prvý bod v hlavnej fáze najprestížnejšej európskej súťaže nevyšiel.
„Som sklamaný. Prakticky sme si nevytvorili nič, chýbala nám agresivita a inkasovali sme góly zo štandardných situácií. Musíme zlepšiť defenzívne reakcie mužstva. Musíme hrať na hranici povoleného, pretože proti súperovi sme boli až príliš mäkkí," vravel hodnotil tréner Slovana Yaya Touré.
"Ťažko sa to prijíma, ale aj to je futbal. Ak chceme byť konkurencieschopní v Európe, musíme hrať inak,“ dodal Touré.
Talianske médiá už po zápase v Ríme, kde Slovan prehral s AS 0:4, písali, že slovenský majster je v Lige majstrov omylom. Po vystúpení v Linzi sa takéto hodnotenie vyvracia len veľmi ťažko.
Už po polčase bolo 0:3, v 48. minúte už 0:4 a potom sa už len dohrávalo. Domáci poľavili, prestriedali, znížili tempo.
Práve LASK mal byť najprijateľnejším súperom, možno najväčšou šancou Slovana na zisk historického bodu. Lenže papierové predpoklady zostali na papieri. Bratislavčania pôsobili chaoticky, rozhárane, prehrávali osobné súboje a nestíhali tempu súpera.
LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava 4:0 (3:0)
Góly: 19. a 37. Jörgensen, 44. Ljubičič, 48. Adeniran
Tri góly zo štandardiek, Slovan nestíhal
Prvé tri góly inkasoval Slovan po štandardných situáciách. Už v 19. minúte nedokázal Samuel Kozlovský ustrážiť Jørgensena, ktorý otvoril skóre. Ten istý hráč pridal aj druhý gól, tentoraz priamo z priameho kopu.
„Všetci sme dali maximum, ale keď dostaneme tri góly zo štandardných situácií v prvom polčase, tak tu nemáme čo robiť,“ hodnotil brankár Aleksandar Popovič.
„Vedeli sme, čo budú robiť a že s nimi musíme behať. Dnes boli lepší, musíme sa z toho poučiť. Musíme zo seba dostať ešte viac, sto percent je málo. Skúsime ešte získať nejaké body,“ dodal Popovič.
Slovenský majster mal aj smolu. V 31. minúte sa Suleiman Camara pokúšal vystreliť z hranice šestnástky, no súperov hráč ho aj s loptou zostrelil. Bol to surový a nešetrný zákrok.
Litovský rozhodca Rumšas však jasný faul, ktorý si pýtal žltú kartu, prehliadol. Camara sa navyše zranil a musel striedať. Z ihriska odchádzal krivkajúc a pomáhali mu dvaja členovia realizačného tímu.
O to viac mohla Slovanu prekážať iná situácia. Na opačnej strane ihriska totiž rozhodca podobný faul posúdil ako nedovolený zákrok a domáci následne skórovali.
Touré prekvapil ôsmimi zmenami
Pozornosť vzbudila aj základná zostava Slovana. Oproti predchádzajúcemu zápasu na pôde AS Rím urobil tréner Yaya Touré až osem zmien. Bola to odvaha, risk, improvizácia alebo test hráčov, ktorí dovtedy nedostávali toľko priestoru?
„Rozhodol som sa dať šancu čerstvejším a oddýchnutejším hráčom,“ vysvetľoval Touré.
Zmeny sa pritom netýkali iba jedného či dvoch postov. Slovan prvýkrát v Lige majstrov nastúpil bez brankára Dominika Takáča. Medzi žrďami ho nahradil Aleksandar Popovič.
„Posledné dva ligové zápasy mu vyšli a podržal mužstvo,“ zdôvodňoval výber pre Nova Sport športový riaditeľ Róbert Vittek.
Svoje rozhodnutie vysvetľoval aj samotný tréner. „Popovič je výborný brankár, má veľa skúseností. Je to pre mňa najzložitejší post. Verím, že to prinesie šťastie,“ povedal Touré.
Našli ho niekde v Bratislave
Prekvapenia pokračovali aj v obrane. Na pravom kraji nastúpil Sahmkou Camara, ktorý je skôr stopérom a predtým odohral iba dva zápasy. V zostave A-tímu Slovana sa objavil prvýkrát od 13. septembra. V poslednom období nastupoval iba za béčko.
Jeho návrat do základnej zostavy neušiel ani komentátorovi televízneho prenosu.
„Po dvoch mesiacoch ho našli niekde v Bratislave,“ žartoval počas priameho prenosu Voyo.
Na ľavom kraji obrany dostal príležitosť Samuel Kozlovský. Dovtedy nastupoval iba v Niké lige, proti LASK-u si tak pripísal premiéru v Lige majstrov.
V strede obrany chýbal kľúčový stopér Kenan Bajrič. Prednosť dostali Svetozar Markovič s Kevinom Wimmerom. Na pravom krídle zase nastúpil Alexej Maroš na úkor Tigrana Basseghyana.
Osem zmien prinieslo výrazne pozmenenú podobu mužstva, no výsledok bol ďaleko od toho, čo Slovan potreboval. Nová zostava nepôsobila zohrato a mužstvo malo problémy v základných herných činnostiach.
Sapara: Absolútne vôbec to nefunguje
Kriticky hodnotil výkon Slovana aj bývalý reprezentant Marek Sapara, ktorý v televíznom štúdiu upozornil predovšetkým na nefunkčnosť systému a nedostatočnú kompaktnosť mužstva.
„Absolútne vôbec to nefunguje. Systém nepriniesol Slovanu vôbec nič, nie sú kompaktní,“ hodnotil Sapara.
Otázniky vyvoláva aj situácia okolo Danyla Ignatenka. Ukrajinský stredopoliar v posledných zápasoch chýba na súpiske Slovana a údajne bol preradený do béčka pre tréningovú morálku.
Slovan tak v Linzi nielenže nedokázal využiť jednu z najväčších príležitostí na zisk prvých bodov, ale opäť odkryl viacero problémov. Od defenzívnych štandardných situácií cez individuálne chyby až po otázniky nad výberom základnej zostavy a fungovaním herného systému.
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo