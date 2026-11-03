    LASK
    LASK
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    4 - 0
    3:0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Hráči LASK Linz oslavuje.
    Tréner riskoval, Slovan sa zosypal. Je najhorší v súťaži, skóre naháňa hrôzu
    Kasper Jörgensen oslavuje gól do siete Slovana Bratislava.
    VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu LASK Linz - Slovan Bratislava v Lige majstrov
    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré.
    Slovan desí séria „made in Austria“. Touré smúti za esom: Rýchlosť by nám pomohla
    Futbalisti LASK Linz oslavujú víťazstvo na ihrisku Sportingu Lisabon v Lige majstrov.
    Rakúsky expert vyriekol slová, ktoré pre Slovan neveštia nič dobré: Musím vás sklamať
    Kevin Wimmer (vľavo).
    Taký drahý nebol žiaden hráč Slovana. Kmotrík ho platí, expert tvrdí, že premárnil talent
    Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Slovan do poslednej chvíle bojoval. Pozná definitívny verdikt pred duelom v Linzi
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    Tréner riskoval, Slovan sa zosypal. Je najhorší v súťaži, skóre naháňa hrôzu

    Hráči LASK Linz oslavuje.
    Fotogaléria (45)
    Hráči LASK Linz oslavuje. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|3. nov 2026 o 22:51
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    Slovan opäť zlyhal.

    Najhorší tím v hlavnej fáze Ligy majstrov? Suverénne Slovan Bratislava. To nie je subjektívny pocit, to je fakt podložený číslami.

    Štyri zápasy, štyri prehry, skóre 1:17. Slovenský majster navyše zakaždým prehral rozdielom triedy.

    Rakúske prekliatie na európskej scéne pokračuje a ani zápas s papierovo najprijateľnejším súperom nepriniesol vytúžený výsledok. Skôr naopak. 

    Futbalisti Slovana prehrali v 4. kole hlavnej fázy Ligy majstrov na pôde LASK Linz 0:4. A mohli odísť aj s oveľa vyššou prehrou. Na počet veľkých šancí vyhral LASK 6:1.

    VIDEO: Zostrih zápasu LASK - Slovan

    „Dostať tri góly zo štandardných situácií v Lige majstrov? Nemáme sa o čom rozprávať. To si nemôžeme dovoliť ani v slovenskej lige.

    V úvode sme hrali hore a dole a mali sme aj svoje šance. Aj ja som mal dve. Neviem, súper bol jednoducho lepší,“ opisoval pre Nova Sport kapitán Slovana Andraž Šporar.

    Na papieri to bol najľahší súper zo všetkých, no dostali sme od neho štvorku. Je to o osobných súbojoch. Mali sme šťastie, že sme nedostali ešte viac gólov,“ priznal Šporar. 

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    Namiesto historického bodu prišlo ďalšie trpké vytriezvenie. Ani dvanásty pokus o prvý bod v hlavnej fáze najprestížnejšej európskej súťaže nevyšiel.

    „Som sklamaný. Prakticky sme si nevytvorili nič, chýbala nám agresivita a inkasovali sme góly zo štandardných situácií. Musíme zlepšiť defenzívne reakcie mužstva. Musíme hrať na hranici povoleného, pretože proti súperovi sme boli až príliš mäkkí," vravel hodnotil tréner Slovana Yaya Touré.

    "Ťažko sa to prijíma, ale aj to je futbal. Ak chceme byť konkurencieschopní v Európe, musíme hrať inak,“ dodal Touré.

    Talianske médiá už po zápase v Ríme, kde Slovan prehral s AS 0:4, písali, že slovenský majster je v Lige majstrov omylom. Po vystúpení v Linzi sa takéto hodnotenie vyvracia len veľmi ťažko.

    Už po polčase bolo 0:3, v 48. minúte už 0:4 a potom sa už len dohrávalo. Domáci poľavili, prestriedali, znížili tempo. 

    Práve LASK mal byť najprijateľnejším súperom, možno najväčšou šancou Slovana na zisk historického bodu. Lenže papierové predpoklady zostali na papieri. Bratislavčania pôsobili chaoticky, rozhárane, prehrávali osobné súboje a nestíhali tempu súpera.

    LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava 4:0 (3:0)

    Góly: 19. a 37. Jörgensen, 44. Ljubičič, 48. Adeniran

    Tri góly zo štandardiek, Slovan nestíhal

    Prvé tri góly inkasoval Slovan po štandardných situáciách. Už v 19. minúte nedokázal Samuel Kozlovský ustrážiť Jørgensena, ktorý otvoril skóre. Ten istý hráč pridal aj druhý gól, tentoraz priamo z priameho kopu.

    „Všetci sme dali maximum, ale keď dostaneme tri góly zo štandardných situácií v prvom polčase, tak tu nemáme čo robiť,“ hodnotil brankár Aleksandar Popovič.

    „Vedeli sme, čo budú robiť a že s nimi musíme behať. Dnes boli lepší, musíme sa z toho poučiť. Musíme zo seba dostať ešte viac, sto percent je málo. Skúsime ešte získať nejaké body,“ dodal Popovič.

    Slovenský majster mal aj smolu. V 31. minúte sa Suleiman Camara pokúšal vystreliť z hranice šestnástky, no súperov hráč ho aj s loptou zostrelil. Bol to surový a nešetrný zákrok.

    Litovský rozhodca Rumšas však jasný faul, ktorý si pýtal žltú kartu, prehliadol. Camara sa navyše zranil a musel striedať. Z ihriska odchádzal krivkajúc a pomáhali mu dvaja členovia realizačného tímu.

    O to viac mohla Slovanu prekážať iná situácia. Na opačnej strane ihriska totiž rozhodca podobný faul posúdil ako nedovolený zákrok a domáci následne skórovali.

    Touré prekvapil ôsmimi zmenami

    Pozornosť vzbudila aj základná zostava Slovana. Oproti predchádzajúcemu zápasu na pôde AS Rím urobil tréner Yaya Touré až osem zmien. Bola to odvaha, risk, improvizácia alebo test hráčov, ktorí dovtedy nedostávali toľko priestoru?

    Tréner Yaya Toure.
    Tréner Yaya Toure. (Autor: TASR/AP)

    „Rozhodol som sa dať šancu čerstvejším a oddýchnutejším hráčom,“ vysvetľoval Touré.

    Zmeny sa pritom netýkali iba jedného či dvoch postov. Slovan prvýkrát v Lige majstrov nastúpil bez brankára Dominika Takáča. Medzi žrďami ho nahradil Aleksandar Popovič.

    „Posledné dva ligové zápasy mu vyšli a podržal mužstvo,“ zdôvodňoval výber pre Nova Sport športový riaditeľ Róbert Vittek.

    Svoje rozhodnutie vysvetľoval aj samotný tréner. „Popovič je výborný brankár, má veľa skúseností. Je to pre mňa najzložitejší post. Verím, že to prinesie šťastie,“ povedal Touré.

    Fotogaléria zo zápasu LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava (Liga majstrov, 4. kolo)
    Na snímke vľavo Suleiman Camara (Slovan) padá v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.
    Na snímke hráči základnej jedenástky Slovana pózujú pred duelom 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.
    Na snímke zľava Cristian Martínez (Slovan) a Melayro Bogarde (Linz) bojujú o loptu v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.
    Na snímke zľava César Blackman (Slovan) a Melayro Bogarde (Linz) bojujú o loptu v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.
    45 fotografií
    LASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates with teammates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Moses Usor, left, and Slovan's Sandro Cruz challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic reacts after missing a chance to score during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Andres Andrade, left, and Slovan's Andraz Sporar challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Andres Andrade, left, and Slovan's Andraz Sporar challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Melayro Bogarde, center, controls the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran, center, celebrates with LASK's Sascha Horvath after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran celebrates with LASK's Sascha Horvath after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's head coach Yaya Toure gives instructions to his players during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Alemao heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan players pose ahead of the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Xavier Mbuyamba heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Sascha Horvath, right, and Slovan's Cristian Martinez challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Alemao, right, heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic, center, celebrates with teammates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic, right, scores his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's head coach Dietmar Kuehbauer stands on the sidelines prior to the start of the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK players pose ahead of the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran reacts during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Andraz Sporar, center and LASK's Melayro Bogarde challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen, right, scores his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke lopta pred zápasom 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Na snímke uprostred Robert Ljubičič (Linz) sa teší so spoluhráčmi z gólu na 3:0 počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Na snímke brankár Slovana Aleksandar Popovič, ktorého prekonáva hráč Linzu Robert Ljubičič (10) počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Na snímke hlavný tréner Slovana Yaya Touré gestikuluje počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Na snímke hráči Slovana (vpravo) a Linzu pózujú pred zápasom 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Slovan's head coach Yaya Toure, left, shakes hands with LASK's head coach Dietmar Kuehbauer at the end of the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's goalkeeper Aleksandar Popovic makes a save in front of LASK's Christoph Lang during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Sasa Kalajdzic, front, and Slovan's Sahmkou Camara challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK fans support their team during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan players leave the field after the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Našli ho niekde v Bratislave

    Prekvapenia pokračovali aj v obrane. Na pravom kraji nastúpil Sahmkou Camara, ktorý je skôr stopérom a predtým odohral iba dva zápasy. V zostave A-tímu Slovana sa objavil prvýkrát od 13. septembra. V poslednom období nastupoval iba za béčko.

    Jeho návrat do základnej zostavy neušiel ani komentátorovi televízneho prenosu.

    „Po dvoch mesiacoch ho našli niekde v Bratislave,“ žartoval počas priameho prenosu Voyo.

    Na ľavom kraji obrany dostal príležitosť Samuel Kozlovský. Dovtedy nastupoval iba v Niké lige, proti LASK-u si tak pripísal premiéru v Lige majstrov.

    V strede obrany chýbal kľúčový stopér Kenan Bajrič. Prednosť dostali Svetozar Markovič s Kevinom Wimmerom. Na pravom krídle zase nastúpil Alexej Maroš na úkor Tigrana Basseghyana.

    Osem zmien prinieslo výrazne pozmenenú podobu mužstva, no výsledok bol ďaleko od toho, čo Slovan potreboval. Nová zostava nepôsobila zohrato a mužstvo malo problémy v základných herných činnostiach.

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    Sapara: Absolútne vôbec to nefunguje

    Kriticky hodnotil výkon Slovana aj bývalý reprezentant Marek Sapara, ktorý v televíznom štúdiu upozornil predovšetkým na nefunkčnosť systému a nedostatočnú kompaktnosť mužstva.

    „Absolútne vôbec to nefunguje. Systém nepriniesol Slovanu vôbec nič, nie sú kompaktní,“ hodnotil Sapara.

    Otázniky vyvoláva aj situácia okolo Danyla Ignatenka. Ukrajinský stredopoliar v posledných zápasoch chýba na súpiske Slovana a údajne bol preradený do béčka pre tréningovú morálku.

    Slovan tak v Linzi nielenže nedokázal využiť jednu z najväčších príležitostí na zisk prvých bodov, ale opäť odkryl viacero problémov. Od defenzívnych štandardných situácií cez individuálne chyby až po otázniky nad výberom základnej zostavy a fungovaním herného systému.

    Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    6 - 1
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 3
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    4 - 0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    4 - 0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Slovan s ďalším debaklom a nulu má na konte už len jeden tím. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    ut 23:121
    Dietmar Kühbauer.
    po 16:53|4
    Je to zápas, ktorý nemá jasného favorita. Rakúšania po skalpe Sportingu varujú pred SlovanomPlným bodovým ziskom by si Linz mohol zvýšiť šance na umiestnenie v top 24.
    po 16:53|4
    Yaya Touré
    po 22:25|4
    Slovan má v Linzi veľkú šancu na historické body. Touré chce potešiť fanúšikov aj na diaľkuOba tímy cez víkend zvládli svoje ligové zápasy.
    po 22:25|4
    Fanúšikovia Slovana
    po 12:11|1
    Panuje neistota, Slovan musí čakať. Verdikt zo súdu príde na poslednú chvíľuSlovan sa odvolal proti trestu UEFA a čaká na rozhodnutie.
    po 12:11|1
    Fanúšikovia Slovana v Ríme.
    27.10.2026|5
    UEFA potrestala Slovan Bratislava. Za incidenty v Ríme príde nepríjemná ranaSlovan čelí disciplinárnemu trestu za správanie svojich fanúšikov.
    27.10.2026|5
    Na snímke vľavo Suleiman Camara (Slovan) padá v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi v utorok 3. novembra 2026. FOTO TASR - Pavel Neubauer - Rakúsko - šport - futbal - slovaciká - LM - Liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 4. - štvrté - ŠK Slovan Bratislava - LASK Linz
    ut 21:42
    Fotogaléria zo zápasu LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava (Liga majstrov, 4. kolo)
    ut 21:42
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Slovan s ďalším debaklom a nulu má na konte už len jeden tím. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    ut 23:121
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Tréner riskoval, Slovan sa zosypal. Je najhorší v súťaži, skóre naháňa hrôzu