Forster na ME nevyšla ani najsilnejšia disciplína. V semifinále skončila posledná

ME v atletike 2026 - 100 m prekážky žien
3. semifinále - výsledky:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Nadine Visserová
12,69 s
2.
Ditaji Kambundjiová
12,94 s
3.
Rosina Schneiderová
12,96 s
8.
Viktória Forster
13,43 s
Slovenská šprintérka Viktória Forster nepostúpila na ME v atletike 2026 do finále behu na 100 m cez prekážky.
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V semifinálovom behu sa umiestnila na poslednej ôsmej priečke s časom 13,43 s, pričom jej sezónne maximum činí 13,12 s. V celkovom poradí skončila na 23. priečke.
Forster bola vo svojej silnejšej disciplíne nasadená priamo do semifinále. V druhej dráhe v protivetre však od úvodu zaostávala za najlepšími a napokon nezopakovala finálovú účasť spred dvoch rokov v Ríme.
Z každého semifinále postúpili do finále najlepšie dve pretekárky, plus ďalšie dve na základe času.
Zverenka trénerky Kataríny Adlerovej sa už na šampionáte predstavila aj na hladkej stovke, v ktorej nepostúpila z rozbehov a celkovo skončila na 30. priečke.
Držiteľka národných rekordov na 100 m i 100 m prek. na ME ešte pobeží v štafete na 4x100 m.