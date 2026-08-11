    Forster na ME nevyšla ani najsilnejšia disciplína. V semifinále skončila posledná

    Viktória Forster
    Viktória Forster (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|11. aug 2026 o 21:14
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    Slovenka zaostala sa svojim sezónnym maximom.

    ME v atletike 2026 - 100 m prekážky žien

    3. semifinále - výsledky:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    NLD

    Nadine Visserová

    12,69 s

    2.

    CHE

    Ditaji Kambundjiová

    12,94 s

    3.

    DEU

    Rosina Schneiderová

    12,96 s

    8.

    SVK

    Viktória Forster

    13,43 s

    Slovenská šprintérka Viktória Forster nepostúpila na ME v atletike 2026 do finále behu na 100 m cez prekážky.

    V semifinálovom behu sa umiestnila na poslednej ôsmej priečke s časom 13,43 s, pričom jej sezónne maximum činí 13,12 s. V celkovom poradí skončila na 23. priečke.

    Forster bola vo svojej silnejšej disciplíne nasadená priamo do semifinále. V druhej dráhe v protivetre však od úvodu zaostávala za najlepšími a napokon nezopakovala finálovú účasť spred dvoch rokov v Ríme.

    Z každého semifinále postúpili do finále najlepšie dve pretekárky, plus ďalšie dve na základe času.

    Zverenka trénerky Kataríny Adlerovej sa už na šampionáte predstavila aj na hladkej stovke, v ktorej nepostúpila z rozbehov a celkovo skončila na 30. priečke.

    Držiteľka národných rekordov na 100 m i 100 m prek. na ME ešte pobeží v štafete na 4x100 m.

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