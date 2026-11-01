Prehrala boj s rakovinou. Zomrela majsterka Európy v behu spred dvoch rokov

Vo veku 34 rokov zomrela írska atlétka Ciara Mageeanová. Majsterka Európy v behu na 1500 metrov z roku 2024 nezvládla boj s rakovinou hrubého čreva. Informovala o tom agentúra DPA a Írsky atletický zväz.
Dvojnásobná olympionička Mageeanová verejne oznámila svoju diagnózu vlani. „V nedeľu o pol siedmej ráno Ciara prehrala boj s rakovinou v obklopení svojich milovaných.
Bola dcérou, sestrou, manželkou, priateľkou a inšpiráciou mnohým ľuďom. Všetkým bude veľmi chýbať,“ uvádza oficiálny účet zosnulej na sociálnej sieti Instagram.
Rodáčka zo Severného Írska bola na OH 2016 a 2020, na ME 2016 a 2022 brala striebro. „Írsky atletický zväz s hlbokým zármutkom prijal správu o úmrtí Ciary Mageeanovej.
Ciara bola obľúbenou a inšpiratívnou osobnosťou, ktorá zasiahla do životov mnohých ľudí. Jej odvaha, srdečnosť a elán zanechajú trvalý odkaz.
Všetci v Írskom atletickom zväze v týchto nesmierne ťažkých chvíľach myslíme na Ciarinu rodinu, priateľov a blízkych a vyjadrujeme im úprimnú sústrasť. Nech odpočíva v pokoji,“ uviedol vo svojom vyhlásení Írsky atletický zväz.