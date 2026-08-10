Veľká radosť domácej pretekárky. Napínavú stovku ovládla pred poľskou šprintérkou

ME v atletike 2026
Výsledky - 100 m žien:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Amy Huntová
11,00 s
2.
Ewa Swobodová
11,02 s
3.
Delphine Nkansová
11,06 s
4.
Géraldine de Tiziová-Freyová
11,07 s
5.
Dina Asherová-Smithová
11,10 s
6.
Patrizia van den Wenkenová
11,10 s
7.
Zaynab Dossová
11,12 s
8.
Salomé Korová
11,51 s
Britská šprintérka Amy Huntová sa stala majsterkou Európy v behu na 100 metrov žien.
Na domácej pôde v Birminghame triumfovala s časom 11,00 sekundy. Pred Poľkou Ewou Swobodovou mala náskok dvoch stotín sekundy.
Tretia finišovala Belgičanka Delphine Nkansová, ktorá preťala cieľovú pásku v čase 11,06 s. Prvých sedem pretekárok bolo v rozmedzi 12 stotín sekundy.
Na globálnom podujatí získala druhý cenný kov v individuálnej disciplíne, keď na minuloročných MS v Tokiu vybojovala striebro na 200 metrov.
Swobodová si zopakovala striebornú pozíciu spred dvoch rokov z Ríma, Nkansová získala prvý cenný kov na vrcholnom podujatí.
Až pod stupňami víťazov na 4. mieste skončila líderka európskych tabuliek Geraldine Di Tiziová-Freyová zo Švajčiarska časom 11,07.