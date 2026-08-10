    Veľká radosť domácej pretekárky. Napínavú stovku ovládla pred poľskou šprintérkou

    Amy Huntová.
    Amy Huntová. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|10. aug 2026 o 22:57
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    Pódium doplnila Belgičanka Delphine Nkansová.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - 100 m žien:

    Poradie

    Krajina

    Meno 

    Čas

    1.

    GBR

    Amy Huntová

    11,00 s

    2.

    POL

    Ewa Swobodová

    11,02 s

    3.

    BEL

    Delphine Nkansová

    11,06 s

    4.

    CHE

    Géraldine de Tiziová-Freyová

    11,07 s

    5.

    GBR

    Dina Asherová-Smithová

    11,10 s

    6.

    LUX

    Patrizia van den Wenkenová

    11,10 s

    7.

    ITA

    Zaynab Dossová

    11,12 s

    8.

    CHE

    Salomé Korová

    11,51 s

    Britská šprintérka Amy Huntová sa stala majsterkou Európy v behu na 100 metrov žien.

    Na domácej pôde v Birminghame triumfovala s časom 11,00 sekundy. Pred Poľkou Ewou Swobodovou mala náskok dvoch stotín sekundy.

    Tretia finišovala Belgičanka Delphine Nkansová, ktorá preťala cieľovú pásku v čase 11,06 s. Prvých sedem pretekárok bolo v rozmedzi 12 stotín sekundy.

    Na globálnom podujatí získala druhý cenný kov v individuálnej disciplíne, keď na minuloročných MS v Tokiu vybojovala striebro na 200 metrov.

    Swobodová si zopakovala striebornú pozíciu spred dvoch rokov z Ríma, Nkansová získala prvý cenný kov na vrcholnom podujatí.

    Až pod stupňami víťazov na 4. mieste skončila líderka európskych tabuliek Geraldine Di Tiziová-Freyová zo Švajčiarska časom 11,07.

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