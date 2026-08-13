Dominancia aj s novým výkonom roka. Huntová po stovke ovládla ďalší šprint

Britka Amy Huntová triumfovala vo štvrtkovom finále na 200 metrov na atletických majstrovstvách Európy.
Na šampionáte v Birminghame tak získala tituly v oboch najkratších šprintérskych disciplínach.
Vo štvrtok triumfovala v najlepšom európskom čase sezóny 22,19 sekundy pred Rhasidat Adelekovou z Írska (22,28) a krajankou Dinou Asherovou-Smithovou (22,29).
Dvadsaťštyriročná Huntová si v Birmingham pripísala zlaté double. Stovku vyhrala za 11,00 s, o dve stotiny pred Ewou Swobodovou z Poľska.
Vo štvrtok získala tretiu veľkú individuálnu medailu v kariére, na konte má aj striebro na 200 m z vlaňajších majstrovstiev sveta v Tokiu, kde ju zdolala len Američanka Melissa Jeffersonová-Woodenová.
Súťaž diskárov, v ktorej sa predstavilo viacero popredných mien na čele s držiteľom svetového rekordu Mykolasom Aleknom z Litvy a Slovincom Kristjanom Čehom, bola zaujímavá hneď na začiatku.
Prvý menovaný súťaž odštartoval pokusom na métu 69,89 metrov, čím vytvoril nový rekord európskych šampionátov. No len na pár minút, keďže po ňom sa roztočil Čeh a prekonal ho o takmer meter na 70,83 metra.
Krok s nimi držal aj Nemec Henrik Janssen, ktorý hodil v druhom kole 69,53 m. Dvadsaťsedemročný slovinský reprezentant však vo štvrtok dominoval v treťom kole hodil až 72,51 metrov a tento výkon mu stačil na obhajobu zlata z Ríma 2024.
Čeh má na konte aj striebro z ME 2022, Mykolas Alekna už svoj výkon nevylepšil a striebrom skompletizoval medailovú zbierku z kontinentálnych šampionátov.
Ír Mark English potvrdil skvelú formu na prebiehajúcom šampionáte, keď už v semifinále behu na 800 m utvoril rekord ME (1:42,97 min) a vo štvrtkovom finále bez problémov triumfoval.
V závere sa vynoril spoza Chorváta Marina Bloudeka a došpurtoval si pre premiérové zlato v kariére za 1:45,26 min.
Doteraz získal na ME dvakrát bronz v rokoch 2014 a 2022. Bloudek prekvapujúco udržal striebornú pozíciu pred spolufavoritom na titul Mohamedom Attaouim zo Španielska.
Na európsky trón v behu na 3000 m prekážok žien sa po ôsmich rokoch vrátila Gesa Felicitas Krausová.
Tridsaťštyriročná Nemka triumfoval s náskokom v čase 9:12,69 minút pred Alice Finotovou z Francúzska (9:14,24) a krajankami Oliviou Gürthovou (9:15,33) a Leou Meyerovou (9:17,07), ktorá zakopla na predposlednej prekážke a prišla o medailu.
Krausová vyhrala na európskom šampionáte aj v rokoch 2016 a 2018, okrem toho získala aj bronz v roku 2012 a striebro pred dvoma rokmi v Ríme. Na konte má aj dva bronzy z MS v Pekingu 2015 a Duahe 2019.
Napínavý desaťboj vyhral najväčší favorit, úradujúci majster sveta a strieborný olympijský medailista z Paríža Leo Neugebauer.
Dvadsaťšesťročný Nemec ubránil v záverečnom behu na 1500 metrov prvú priečku pred svojím krajanom Niklasom Kaulom, ktorého zdolal tesne o 38 bodov.
Tretí skončil Sander Skotheim z Nórska. Pre Neugebauera to bola vôbec prvá medaila z kontinentálneho šampionátu.
Ženský trojskok sa stal korisťou Talianky Darije Derkačovej, ktorá triumfovala v osobnom rekorde a európskom výkone roka 14,60 metrov. Druhá skončila Belgičanka Saliyya Guisseová za 14,46 m a bronz získala Bulharka Aleksandra Načevová (14,40).
ME v atletike 2026 - V. deň
Ženy:
200 m: 1. Amy Huntová (V.Bri.) 22,19 s, 2. Rhasidat Adeleková (Ír.) 22,28, 3. Dina Asherová-Smithová (V.Brit.) 22,29, 4. Fabienne Hoenkeová (Švaj.) 22,55, 5. Gémima Josephová (Fr.) 22,63, 6. Success Eduanová (V.Brit.) 22,66
3000 m prek.: 1. Gesa Felicitas Krausová (Nem.) 9:12,69 min, 2. Alice Finotová (Fr.) 9:14,24, 3. Olivia Gürthová 9:15,33, 4. Lea Meyerová (obe Nem.) 9:17,07, 5. Elise Thornerová (V.Brit.) 9:18,14, 6. Clara Entresangleová (Fr.) 9:21,03
Trojskok: 1. Darija Derkačová (Tal.) 14,60 m, 2. Saliyya Guisseová (Belg.) 14,46, 3. Aleksandra Načevová (Bulh.) 14,40, 4. Ilona Massonová (Belg.) 14,37, 5. Tugba Danismazová (Tur.) 14,33, 6. Kira Wittmannová (V.Brit.) 14,32
Žrď: 1. Angelica Moserová (Švaj.) 4,80 m, 2. Wilma Helteläová (Fín.) 4,75, 3. Marie-Julie Bonninová (Fr.) 4,70, 4. Elien Vekemansová (Belg.) a Margot Chevrierová obe 4,60 - 1. pokus, 6. Aikaterini Stefanidiová (Gr.) 4,60 - 3. pokus
Muži:
800 m: 1. Mark English (Ír.) 1:45,26 min, 2. Marino Bloudek (Chor.) 1:45,62, 3. Mohamed Attaoui 1:45,71, 4. David Barroso (obaja Šp.) 1:45,75, 5. Francesco Pernici (Tal.) 1:45,77, 6. Ben Pattison (V.Brit.) 1:46,14
Disk: 1. Kristjan Čeh (Slovin.) 72,51 m, 2. Mykolas Alekna (Lit.) 69,89, 3. Henrik Janssen (Nem.) 69,53, 4. Daniel Stahl (Švéd.) 68,22, 5. Shaquille Emanuelson (Hol.) 67,97, 6. Diego Casas (Šp.) 65,64
Desaťboj: 1. Leo Neugebauer 8611 b, 2. Niklas Kaul (obaja Nem.) 8573, 3. Sander Skotheim (Nór.) 8433, 4. Jeff Tesselaar (Hol.) 8378, 5. Karel Tilga (Est.) 8286, 6. Makenson Gletty (Fr.) 8270