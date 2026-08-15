    Veľké sklamanie pre mladú Češku. Po skvelom štarte jej došli sily, zlato putuje do Nórska

    Česká bežkyňa Lurdes Gloria Manuel na ME v atletike 2026.
    Česká bežkyňa Lurdes Gloria Manuel na ME v atletike 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, ČTK|15. aug 2026 o 21:16 (aktualizované 15. aug 2026 o 22:40)
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    Nová európska šampiónka mala v cieli sekundový náskok.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - beh na 400 m žien:

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    NOR

    Henriette Jaegerová

    49,04 s

    2.

    POL

    Natalia Bukowiecka

    50,04 s

    3.

    NLD

    Lieke Klaverová

    50,15 s

    4.

    CZE

    Lurdes Gloria Manuel

    50,86 s

    5.

    GBR

    Yemi Mary Johnová

    51,12 s

    6.

    GBR

    Charlotte Henrichová

    51,29 s

    Nórska bežkyňa Henriette Jaegerová zvíťazila v behu na 400 m žien na majstrovstvách Európy v atletike. Časom 49,04 s utvorila nový národný rekord.

    Česká bežkyňa Lurdes Gloria Manuel mala skvelý štart, no v polovici trate jej došli sily a obsadila len štvrté miesto. Halová majsterka sveta skončila štvrtá s časom 50,86 sekundy.

    Dvadsaťjedenročná rodáčka z Ostravy zaostala za medailovou pozíciou o 71 stotín.

    Pódium doplnili druhá Natalia Bukowiecka z Poľska a Lieke Kvalerová z Holandska.

    VIDEO: Finále behu na 400 m žien na ME v atletike

    "Som zasa štvrtá, no. Veľmi som si želala medailu. Ale takticky som to asi nezvládla. Asi ma to stále delí od tých stopercentných profíkov, "povedala Českej televízii Manuel, ktorá si v tejto sezóne vylepšila osobný rekord až na 49,37 s.

    "Myslím si, že tá prvá dvojstovka bola až veľmi rýchla. Potom sa to ukázalo na posledných sto metroch," oľutovala Manuel.

    Nemala v pláne preteky takto napáliť. Štartovala v ôsmej dráhe, takže o svojich najväčších konkurentkách nemala prehľad.

    "Myslím, že pre mňa bolo viac zásadné to, že sa predo mnou zmenila pretekárka. Zmenilo sa celkovo tempo tej prvej stovky alebo dvojstovky, ktoré bežala ona a čo som potom bežala ja, "premietala.

    Namiesto Amber Anningovej vo finále ako náhradníčka nastúpila iná Britka Henrichová.

    Na začiatku cieľovej rovinky ešte bola Manuel druhá, ale potom ju predstihli obhajkyne titulu Poľka Natalia Bukowiecká a Holanďanka Lieke Klaverová. "Už som cítila, že nemám sily. Robila som, čo môžem," dodala dvadsaťjedenročná česká reprezentantka.

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