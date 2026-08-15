Veľké sklamanie pre mladú Češku. Po skvelom štarte jej došli sily, zlato putuje do Nórska

ME v atletike 2026
Výsledky - beh na 400 m žien:
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Krajina
Meno
Čas
1.
Henriette Jaegerová
49,04 s
2.
Natalia Bukowiecka
50,04 s
3.
Lieke Klaverová
50,15 s
4.
Lurdes Gloria Manuel
50,86 s
5.
Yemi Mary Johnová
51,12 s
6.
Charlotte Henrichová
51,29 s
Nórska bežkyňa Henriette Jaegerová zvíťazila v behu na 400 m žien na majstrovstvách Európy v atletike. Časom 49,04 s utvorila nový národný rekord.
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Česká bežkyňa Lurdes Gloria Manuel mala skvelý štart, no v polovici trate jej došli sily a obsadila len štvrté miesto. Halová majsterka sveta skončila štvrtá s časom 50,86 sekundy.
Dvadsaťjedenročná rodáčka z Ostravy zaostala za medailovou pozíciou o 71 stotín.
Pódium doplnili druhá Natalia Bukowiecka z Poľska a Lieke Kvalerová z Holandska.
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"Som zasa štvrtá, no. Veľmi som si želala medailu. Ale takticky som to asi nezvládla. Asi ma to stále delí od tých stopercentných profíkov, "povedala Českej televízii Manuel, ktorá si v tejto sezóne vylepšila osobný rekord až na 49,37 s.
"Myslím si, že tá prvá dvojstovka bola až veľmi rýchla. Potom sa to ukázalo na posledných sto metroch," oľutovala Manuel.
Nemala v pláne preteky takto napáliť. Štartovala v ôsmej dráhe, takže o svojich najväčších konkurentkách nemala prehľad.
"Myslím, že pre mňa bolo viac zásadné to, že sa predo mnou zmenila pretekárka. Zmenilo sa celkovo tempo tej prvej stovky alebo dvojstovky, ktoré bežala ona a čo som potom bežala ja, "premietala.
Namiesto Amber Anningovej vo finále ako náhradníčka nastúpila iná Britka Henrichová.
Na začiatku cieľovej rovinky ešte bola Manuel druhá, ale potom ju predstihli obhajkyne titulu Poľka Natalia Bukowiecká a Holanďanka Lieke Klaverová. "Už som cítila, že nemám sily. Robila som, čo môžem," dodala dvadsaťjedenročná česká reprezentantka.