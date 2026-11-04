Mysleli si, že zápas sa už skončil. Hráči Montrealu penili, tréner takú prehru ešte nezažil

Čo sa stalo v Montreale? Po nočnom zápase NHL s Winnipegom sa túto otázku pýtajú viacerí fanúšikovia Canadiens.
Ich mužstvo ešte necelé tri minúty pred koncom tretej tretiny viedlo 4:0 a smerovalo za šiestym víťazstvom v sérii. Potom však prišiel nevídaný kolaps.
Winnipeg strelil štyri góly v priebehu dvoch minút a šiestich sekúnd a v predĺžení dokonal senzačný obrat na 5:4.
Jets tak predviedli najneskôr odštartovaný úspešný obrat zo štvorgólového manka v histórii NHL.
Doterajší rekord držali hráči Los Angeles, ktorí v roku 2007 začali podobný obrat proti Dallasu v čase 52:46. Winnipeg strelil prvý gól až v čase 57:21, teda o takmer päť minút neskôr.
VIDEO: Obrat Winnipegu proti Montrealu
Zároveň ustanovil nový klubový rekord v rýchlosti strelenia štyroch gólov. Stačili mu na to iba dve minúty a šesť sekúnd.
Nemáme žiadne výhovorky
Ešte v 41. minúte zvýšil Cole Caufield na 4:0 a zdalo sa, že Montreal má víťazstvo vo svojich rukách.
Brankár Jacob Fowler navyše predvádzal ďalší výborný výkon. Zneškodnil prvých 37 striel Winnipegu a smeroval za druhým čistým kontom v priebehu troch zápasov.
V čase 57:21 však odštartoval neuveriteľný obrat Tyler Bauer. O 42 sekúnd neskôr znížil na 2:4 Morgan Barron, minútu pred koncom sa presadil Kyle Connor a ten istý hráč v čase 59:27 vyrovnal. V predĺžení potom rozhodol Dylan Samberg.
Ako nepravdepodobne takýto scenár vyzeral, naznačovali aj predikčné trhy. Podľa platformy Polymarket mal Winnipeg ešte v závere tretej tretiny pri štvorgólovom manku iba jednopercentnú trhom odhadovanú šancu na víťazstvo.
Kým hráči Jets oslavovali historický obrat, v šatni Montrealu zavládlo sklamanie a frustrácia. Fowler po záverečnej siréne nahnevane zamieril do útrob štadióna.
Reportér kanadskej televízie RDS Patrick Friolet upozornil na nezvyčajne krátke pozápasové rozhovory. Podľa jeho slov si nepamätá, že by novinári získavali reakcie hráčov v takom zhone.
„Caufield, Danault a Anderson penili. Hráči sú po takomto kolapse v šoku," referoval.
Dokumentujú to aj videá zverejnené na oficiálnej stránke Canadiens. Obranca Kaiden Guhle odpovedal na otázky novinárov minútu a 19 sekúnd, Caufield iba 48 sekúnd. Danaultov rozhovor trval necelých 20 sekúnd a obsahoval jedinú odpoveď. Na webe sa ani neojbavil.
VIDEO: Rozhovory hráčov Montrealu po zápase s Winnipegom
„Asi sme si mysleli, že zápas sa už skončil. Mali sme štvorgólový náskok. Nemáme žiadne výhovorky, je to hrozné,“ priznal Caufield.
Na otázku, ako mužstvo hralo, odpovedal: „Dosť zle.“
Sebakritický bol aj Guhle. „Nefungovala nám spolupráca, nezvládali sme detaily ani samotné prevedenie hry. Nikto z nás neodviedol dostatočne dobrú prácu, vrátane mňa,“ zhodnotil.
Kanadský denník Montreal Gazette označil výsledok za „epický kolaps Canadiens".
Expert Stu Cowan reagoval jediným slovom: „Neuveriteľné.“
St. Louis: Vyhrávali sme, ale neboli sme lepší
O niečo obšírnejšie hovoril o nečakanej prehre tréner Montrealu Martin St. Louis.
Hoci jeho mužstvo ešte necelé tri minúty pred koncom vyhrávalo o štyri góly, priznal, že Winnipeg bol počas väčšiny stretnutia lepším tímom.
„Vyhrávali sme, ale neboli sme lepší. Bol to jeden z našich najhorších zápasov v hre piatich proti piatim. Je to dlhá sezóna a občas potrebujete takéto prehry, aby vás vrátili na správnu cestu,“ povedal.
Ani samotný tréner pritom nedokázal pochopiť, ako mohli Canadiens premrhať taký výrazný náskok.
„Je ťažké vysvetliť, čo sa stalo. Nikdy som nebol súčasťou niečoho takého.“
St. Louis upozornil, že výsledok dlho nezodpovedal dianiu na ľade. Montreal síce dokázal premieňať svoje príležitosti, no Winnipeg mal výraznú streleckú prevahu a neustále vyvíjal tlak na domácu obranu.
„Využívali sme naše šance, ale dovolili sme im 87 streleckých pokusov, však? Mám oči, pozeráme sa na štatistiky, ale tentoraz som ich ani nepotreboval. Boli lepší a uznávam ich výkon. Hoci prehrávali, celý čas hrali s nasadením a nevzdávali sa.“
Počas stretnutia pritom došlo aj k dvom pästným súbojom. St. Louis však odmietol, že by práve tie zásadne zmenili vývoj zápasu.
„Vyhrávali sme 4:0, takže sme takýto zápas nemali stratiť. Oni však boli celý večer lepší. Nezmenili to pästné súboje,“ vysvetlil.
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Winnipeg
Montreal má celkovo problém doťahovať zápasy do konca a v tretej tretine patrí k najhorším tímom v NHL. Canadiens v nej strelili len desať gólov, v čom sú druhí najhorší v NHL. Inkasovali v nej 19-krát, čo je desiate najhoršie v lige.
„Musíme byť mentálne silnejší, úprimne zhodnotiť náš výkon a napraviť chyby. Nemôžeme však dovoliť, aby jeden incident ovplyvnil to, čo nás čaká. To platí vo všetkom v živote,“ dodal St. Louis.
Prehrávame spolu, vyhrávame spolu
Winnipeg skvelým obratom ukončil sériu deviatich prehier v rade.
„Zápas predtým sme prehrali s Carolinou 0:7 a bol to jeden z najnižších bodov, v akom toto mužstvo bolo. Ale dokázali sme odpovedať, stále sme si držali nádej a všetci na lavičke verili," povedal dvojgólový strelec Kyle Connor.
Jets boli lepším mužstvom. Súpera prestrieľali 47:22 a k obratu ho mohli naštartovať aj spomínané bitky. Z Montrealu sa pobili obaja bratia Xhekajovci. Najprv starší Arber vyzval Bauera, potom mladší Florian kapitána Lowryho.
Práve Tyler Bauer v čase 57:21 strelil svoj prvý gól v kariére NHL a rozbehol obrat Jets.
„Stáli sme jeden za druhým. Neviem, či som niekedy chcel vyhrať hokejový zápas viac ako dnes,“ povedal Bauer, ktorý si neskôr pripísal aj asistenciu a zavŕšil hetrik Gordieho Howea.
„Je to úžasné,“ hodnotil tréner Scott Arniel.
„Bolo to ako play-off víťazstvo. Som za chlapcov veľmi šťastný. V poslednom čase sme sa bavili o tom, že musíme ostať spolu ako skupina. Prehrávame spolu, vyhrávame spolu. To bolo aj dnes vidieť. Išli sme si za tým.“
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