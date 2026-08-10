Celému finále kraľovala. Holanďanka získala už tretí titul majsterky Európy

Nórsky bežec Jakob Ingebrigtsen triumfoval štvrtýkrát za sebou v behu na 5000 metrov na atletických ME.
Na šampionáte v Birminghame získal v pondelok zlato výkonom 13:15,29 min. Na podujatí ešte nespoznal trpkosť prehry a získal celkovo siedmy európsky titul. Domáca Amy Huntová získala zlato v behu na 100 metrov časom 11,00 s.
Dvadsaťpäťročný Ingebrigtsen ešte viac zvýraznil svoju pozíciu najúspešnejšieho mužského účastníka histórie ME, keď na predchádzajúcich troch šampionátoch získal zlaté double na 1500 i 5000 m.
Za sebou má pritom zložité obdobie, keď v januári podstúpil operáciu achilovky a birminghamský beh bol pre neho prvý v sezóne.
Nórovi však vyhovovalo relatívne pomalé tempo a v cieľovej rovinke nedal súperom šancu. Druhý Nemec Florian Bremm za ním zaostal o 31 stotín sekundy, tretí dobehol Francúz Etienne Daguinos (13:16,09).
Pre Ingebrigtsena išlo o jediné vystúpenie v druhom najväčšom anglickom meste. „Presne o tomto som sníval, keď som pred dvoma týždňami zapísal svoje meno na štartovú listinu. Preteky boli presne také, aké mali byť.
Verím, že toto nie je z mojej strany všetko. Ešte stále som mladý, v budúcich rokoch sa ešte na toto podujatie vrátim,“ sľúbil úradujúci olympijský šampión na 5000 m podľa AFP.
Dvadsaťštyriročná Huntová zdolala o dve stotiny sekundy Poľku Ewu Swobodovú a o šesť Belgičanku Delphine Nkansovú.
Na globálnom podujatí získala druhý cenný kov v individuálnej disciplíne, keď na minuloročných MS v Tokiu vybojovala striebro na 200 metrov.
Swobodová si zopakovala striebornú pozíciu spred dvoch rokov z Ríma, Nkansová získala prvý cenný kov na vrcholnom podujatí. Až pod stupňami víťazov na 4. mieste skončila líderka európskych tabuliek Geraldine Di Tiziová-Freyová zo Švajčiarska časom 11,07.
Talian Leonardo Fabbri podľa očakávania triumfoval vo vrhu guľou výkonom 22,31 m. Líder svetových tabuliek predviedol svoj najlepší pokus v tretej sérii, pričom všetky tri, ktoré si nechal odmerať, by stačili na víťazstvo.
Pozíciu jednoznačnej favoritky v ženskej guli potvrdila Holanďanka Jessica Schilderová, ktorá získala tretí európsky titul v sérii výkonom 20,73 m.
Víťazný vrh predviedla v záverečnej sérii už ako istá víťazka. Schilderová sa v tejto sezóne zaskvela v Šanghaji, kde výkonom 21,09 vytvorila nový rekord Diamantovej ligy a stala sa prvou ženou v tomto desaťročí a iba treťou v tomto tisícročí, ktorá sa dostala cez hranicu 21 metrov.
Tretím zlatom v sérii napodobnila Nadeždu Čižovovú, reprezentantka ZSSR si v rokoch 1966 až 1974 pripísala až štyri prvenstvá za sebou.
Miešaná štafeta 4x400 m sa stala korisťou Nórov. Kvarteto Karsten Warholm, Amalie Iuelová, Andreas Ofstad Kulseng a Henriette Jägerová zabehlo nový rekord šampionátu 3:09,62 min.
ME v atletike 2026 - finálové výsledky
Muži:
Vrh guľou: 1. Leonardo Fabbri (Tal.) 22,31 m, Zane Weir (Tal.) 21,12 m, Wictor Petterson (Švéd.) 20,97 m
Beh na 5000 m: Jakob Ingebrigtsen (Nor.) 13:15,29 min, Florian Bremm (Nem.) 13:15,60 min, Etienne Daguinos (Fr.) 13:16,09 min
Ženy:
Vrh guľou: 1. Jessica Schilderová (Hol.) 20,73 m, Jorinde van Klinkenová (Hol.) 19,64 m, Yemisi Mabryová (Nem.) 19,50 m
Beh na 100 m: Amy Huntová (V. Brit.) 11,00 s, Ewa Swobodová (Poľ.) 11,02 s, Delphine Nkansová (Bel.) 11,06 s
Mix:
Štafeta 4x400 m: Nórsko 3:09,62 min, Veľká Británia 3:10,47 min, Holandsko 3:10,77 min