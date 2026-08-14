    Jeho súperi vyzerali, akoby bežali do kopca. Warholm ukázal, že v Európe nemá konkurenciu

    Nór Karsten Warholm oslavuje prvé miesto v behu na 400 m cez prekážky na ME v atletike 2026.
    Nór Karsten Warholm oslavuje prvé miesto v behu na 400 m cez prekážky na ME v atletike 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|14. aug 2026 o 21:45
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    Nórsky bežec zvíťazil štvrtýkrát za sebou.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - beh na 400 m cez prekážky mužov:

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    NOR

    Karsten Warholm

    46:63 s

    2.

    DEU

    Emil Agyekum

    47:87 s

    3.

    TUR

    Ismail Nezir

    48:26 s

    4.

    SWE

    Oskar Edlund

    48:36 s

    5.

    DEU

    Owe Fischer-Breiholz

    48:56 s

    6.

    ESP

    Jesús David Delgado

    48:66 s

    Nór Karsten Warholm potvrdil úlohu favorita a na majstrovstvách Európy v atletike získal už štvrtú zlatú medailu na 400 m prekážok v sérii.

    Držiteľ svetového maxima triumfoval suverénne za 46,63 s, čím prekonal vlastný rekord kontinentálnych šampionátov.

    Warholm získal v tejto disciplíne na kontinentálnom šampionáte titul v rokoch 2018, 2022 i 2024, v roku 2020 sa ME nekonali.

    V Birminghame je to už jeho druhé zlato, s nórskymi kolegami vyhral aj štafetu na 4x400 m.

    V piatkových pretekoch okamžite stiahol hendikep na svojho najväčšieho konkurenta Emila Agyekuma a vyhral systémom štart-cieľ s veľkým náskokom.

    VIDEO: Finále behu na 400 m cez prekážky na ME v atletike

    Druhý skončil práve nemecký reprezentant za 47,87 s a tretí bol Turek Ismail Nezir (48,26). Warholmov svetový a zároveň olympijský rekord z Tokia má hodnotu 45,94 s.

    V disciplíne štartovali aj dvaja Slováci. Matejovi Baluchovi ani Patrikovi Dömötörovi sa však nepodarilo prebojovať zo semifinále.

    Baluch po utorkovom vyrovnaní slovenského rekordu zabehol čas 49,19 sekundy a skončil v treťom semifinále na 4. mieste.

    Jeho krajan obsadil v tom úvodnom časom 49,67 s 7. priečku. Pre Dömötöra to znamenalo celkovo 18. miesto a pre Balucha 13. pozíciu.

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