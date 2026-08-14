Jeho súperi vyzerali, akoby bežali do kopca. Warholm ukázal, že v Európe nemá konkurenciu

ME v atletike 2026
Výsledky - beh na 400 m cez prekážky mužov:
#
Krajina
Meno
Čas
1.
Karsten Warholm
46:63 s
2.
Emil Agyekum
47:87 s
3.
Ismail Nezir
48:26 s
4.
Oskar Edlund
48:36 s
5.
Owe Fischer-Breiholz
48:56 s
6.
Jesús David Delgado
48:66 s
Nór Karsten Warholm potvrdil úlohu favorita a na majstrovstvách Európy v atletike získal už štvrtú zlatú medailu na 400 m prekážok v sérii.
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Držiteľ svetového maxima triumfoval suverénne za 46,63 s, čím prekonal vlastný rekord kontinentálnych šampionátov.
Warholm získal v tejto disciplíne na kontinentálnom šampionáte titul v rokoch 2018, 2022 i 2024, v roku 2020 sa ME nekonali.
V Birminghame je to už jeho druhé zlato, s nórskymi kolegami vyhral aj štafetu na 4x400 m.
V piatkových pretekoch okamžite stiahol hendikep na svojho najväčšieho konkurenta Emila Agyekuma a vyhral systémom štart-cieľ s veľkým náskokom.
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Druhý skončil práve nemecký reprezentant za 47,87 s a tretí bol Turek Ismail Nezir (48,26). Warholmov svetový a zároveň olympijský rekord z Tokia má hodnotu 45,94 s.
V disciplíne štartovali aj dvaja Slováci. Matejovi Baluchovi ani Patrikovi Dömötörovi sa však nepodarilo prebojovať zo semifinále.
Baluch po utorkovom vyrovnaní slovenského rekordu zabehol čas 49,19 sekundy a skončil v treťom semifinále na 4. mieste.
Jeho krajan obsadil v tom úvodnom časom 49,67 s 7. priečku. Pre Dömötöra to znamenalo celkovo 18. miesto a pre Balucha 13. pozíciu.