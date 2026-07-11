Myslel si, že ide o spam. Kapverdský reprezentant dostal pozvánku do národného tímu cez LinkedIn

Kapverdský futbalista Roberto Lopes priznal, že sa k národnému tímu pridal cez aplikáciu na hľadanie práce.
Futbalová asociácia krajiny ho kontaktovala prostredníctvom sociálnej siete LinkedIn.
Lopes sa narodil v írskom Dubline, ale jeho otec sa narodil na Kapverdách.
Najskôr dostal správu v portugalčine, no spočiatku ju ignoroval, pretože si myslel, že ide o spam.
„O deväť mesiacov neskôr mi znova napísali, ale tentoraz v angličtine. Pýtali sa ma, či som zvážil ponuku hrať za Kapverdy.
Až potom som urobil to, čo som mal urobiť od začiatku, preložil som pôvodnú správu pomocou prekladača. Bol to dosť zvláštny prístup, komunikácia cez sociálne siete.
Neskôr mi vysvetlili, že mali problémy s kontaktovaním môjho klubu. Keď som si uvedomil, že sa mi táto príležitosť otvára, od samého začiatku som túto myšlienku podporil.
A začali sme pracovať na dokončení všetkých potrebných dokumentov,“ cituje Lopeza portál fortune.com.
Kapverdská reprezentácia opustila MS 2026 po prehre s Argentínou 2:3 v predĺžení v šestnásťfinále turnaja.