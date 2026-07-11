    Myslel si, že ide o spam. Kapverdský reprezentant dostal pozvánku do národného tímu cez LinkedIn

    Roberto Lopes.
    Roberto Lopes. (Autor: REUTERS)
    TASR|11. júl 2026 o 11:35
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    Kapverdská asociácia nemohla kontaktovať jeho klub, preto siahla po LinkedIn.

    Kapverdský futbalista Roberto Lopes priznal, že sa k národnému tímu pridal cez aplikáciu na hľadanie práce.

    Futbalová asociácia krajiny ho kontaktovala prostredníctvom sociálnej siete LinkedIn.

    Lopes sa narodil v írskom Dubline, ale jeho otec sa narodil na Kapverdách.

    Najskôr dostal správu v portugalčine, no spočiatku ju ignoroval, pretože si myslel, že ide o spam.

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    „O deväť mesiacov neskôr mi znova napísali, ale tentoraz v angličtine. Pýtali sa ma, či som zvážil ponuku hrať za Kapverdy.

    Až potom som urobil to, čo som mal urobiť od začiatku, preložil som pôvodnú správu pomocou prekladača. Bol to dosť zvláštny prístup, komunikácia cez sociálne siete.

    Neskôr mi vysvetlili, že mali problémy s kontaktovaním môjho klubu. Keď som si uvedomil, že sa mi táto príležitosť otvára, od samého začiatku som túto myšlienku podporil.

    A začali sme pracovať na dokončení všetkých potrebných dokumentov,“ cituje Lopeza portál fortune.com.

    Kapverdská reprezentácia opustila MS 2026 po prehre s Argentínou 2:3 v predĺžení v šestnásťfinále turnaja.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Roberto Lopes.
    Roberto Lopes.
    Myslel si, že ide o spam. Kapverdský reprezentant dostal pozvánku do národného tímu cez LinkedIn
    dnes 11:35
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