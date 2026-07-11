Yamal má pred semifinále jasno: Ak sa má Francúzsko niekoho báť, sme to my

Španielsky tréner Luis de la Fuente označil nadchádzajúci zápas s Francúzskom za predčasné finále.
A tiež Lamine Yamal sa nechal počuť, že sa v utorok v Dallase stretnú dva najlepšie tímy na turnaji.
On sám v predvečer zápasu oslávi 19. narodeniny a určite by si rád nadelil nejaký darček.
No to, že zatiaľ dal na majstrovstvách sveta len jeden gól, ho vraj netrápi.
"Myslím, že na tento zápas všetci čakali už od začiatku majstrovstiev.
A ja sa naň naozaj teším. Ak sa má Francúzsko niekoho báť, tak sme to podľa mňa my. Už sme ich v minulosti vyradili, "pripomenul dve nedávne výhry, na ktorých sa výrazne podieľal.
Pred dvoma rokmi v semifinále majstrovstiev Európy dal gól pri výhre 2:1 a stal sa vtedy najmladším strelcom v histórii európskych šampionátov.
Lamine Yamal proti Belgicku na MS vo futbale 2026
Vlani v semifinále Ligy národov strelil dokonca dve bránky pri víťazstve 5:4.
Na stretnutie s Francúzskom sa teší aj preto, že by mohol mať na ihrisku predsa len viac priestoru.
"Žiadny tím s nami zatiaľ nehrá vyrovnanú partiu. Všetci sa sťahujú do hlbokej obrany, čo nám situáciu komplikuje.
Nikto sa s nami zatiaľ nepustil do otvoreného boja, "povedal po vyhratom štvrťfinále s Belgickom, keď prevzal cenu pre hráčov zápasu.
Síce sa nepodieľal ani na jednom španielskom góle, ale so šiestimi strelami bol najaktívnejším útočníkom a svojím driblinom vytváral veľa priestoru pre spoluhráčov.
Jeho parádny priamy kop brankár Thibaut Courtois vyrazil, ďalší pokus po kľučke cez dvoch obrancov skončil tesne vedľa tyče.
Napriek tomu 18-ročná hviezda Barcelony na turnaji zatiaľ zostáva trochu za očakávaniami. Na konte má jediný gól proti Saudskej Arábii.
Podľa expertov to môže byť spôsobené zranením na konci sezóny, kvôli ktorému začal turnaj na lavičke.
Ale Yamal si s úvahami na túto tému očividne hlavu neláme. "Úprimne povedané, nevadilo by mi vyhrať majstrovstvá sveta, aj keby som strelil len jeden gól.
Ak sa staneme majstrami sveta, asi mi to nikto nebude vyčítať, "povedal barcelonský útočník.