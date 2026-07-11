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    Francúzsko
    MS vo futbale 2026
    14.07.2026, Vyraďovacia fáza, Semifinále
    Dallas
    21:00
    Španielsko
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    Yamal má pred semifinále jasno: Ak sa má Francúzsko niekoho báť, sme to my

    Lamine Yamal.
    Lamine Yamal. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|11. júl 2026 o 09:52
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    Lamine Yamal oslávi 19. narodeniny priamo v predvečer semifinále

    Španielsky tréner Luis de la Fuente označil nadchádzajúci zápas s Francúzskom za predčasné finále.

    A tiež Lamine Yamal sa nechal počuť, že sa v utorok v Dallase stretnú dva najlepšie tímy na turnaji.

    On sám v predvečer zápasu oslávi 19. narodeniny a určite by si rád nadelil nejaký darček.

    No to, že zatiaľ dal na majstrovstvách sveta len jeden gól, ho vraj netrápi.

    "Myslím, že na tento zápas všetci čakali už od začiatku majstrovstiev.

    A ja sa naň naozaj teším. Ak sa má Francúzsko niekoho báť, tak sme to podľa mňa my. Už sme ich v minulosti vyradili, "pripomenul dve nedávne výhry, na ktorých sa výrazne podieľal.

    Pred dvoma rokmi v semifinále majstrovstiev Európy dal gól pri výhre 2:1 a stal sa vtedy najmladším strelcom v histórii európskych šampionátov.

    Lamine Yamal proti Belgicku na MS vo futbale 2026

    Vlani v semifinále Ligy národov strelil dokonca dve bránky pri víťazstve 5:4.

    Na stretnutie s Francúzskom sa teší aj preto, že by mohol mať na ihrisku predsa len viac priestoru.

    "Žiadny tím s nami zatiaľ nehrá vyrovnanú partiu. Všetci sa sťahujú do hlbokej obrany, čo nám situáciu komplikuje.

    Nikto sa s nami zatiaľ nepustil do otvoreného boja, "povedal po vyhratom štvrťfinále s Belgickom, keď prevzal cenu pre hráčov zápasu.

    Síce sa nepodieľal ani na jednom španielskom góle, ale so šiestimi strelami bol najaktívnejším útočníkom a svojím driblinom vytváral veľa priestoru pre spoluhráčov.

    Jeho parádny priamy kop brankár Thibaut Courtois vyrazil, ďalší pokus po kľučke cez dvoch obrancov skončil tesne vedľa tyče.

    Napriek tomu 18-ročná hviezda Barcelony na turnaji zatiaľ zostáva trochu za očakávaniami. Na konte má jediný gól proti Saudskej Arábii.

    Podľa expertov to môže byť spôsobené zranením na konci sezóny, kvôli ktorému začal turnaj na lavičke.

    Ale Yamal si s úvahami na túto tému očividne hlavu neláme. "Úprimne povedané, nevadilo by mi vyhrať majstrovstvá sveta, aj keby som strelil len jeden gól.

    Ak sa staneme majstrami sveta, asi mi to nikto nebude vyčítať, "povedal barcelonský útočník.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
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    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
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    ENG
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    ARG
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    Švajčiarsko
    SUI
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    Domov»MS vo futbale 2026»Yamal má pred semifinále jasno: Ak sa má Francúzsko niekoho báť, sme to my