V čase olympiády bude mať dvadsať. Na Slovensku rastie nádejný pretekár, už je majster sveta

Na každú súťaž ide s tým, že ju chce vyhrať. Vlani bol na majstrovstvách sveta druhý, tento rok získal vytúžené zlato a pridal k tomu aj trochu nečakané striebro.
Kajakár Alex Gavlider je veľkou nádejou slovenského športu. 18-ročný Šamorínčan dosahuje sľubné výsledky, no zároveň ostáva nohami na zemi.
Vedel, že to má v sebe
Gavlider zvíťazil na MS juniorov v Halifaxe v disciplíne K1 na 200 metrov. Spolu s Jakubom Bartolčičom získal aj striebro v K2 na 500 metrov.
„Vedel som, že to mám v sebe, len som to musel dokázať na pretekoch,“ vravel po návrate na Slovensko mladý kajakár.
Pred rokom bol v K1 na 200 metrov druhý, kým v kádvojke sa s Bartolčičom nedostali medzi najlepších, ale vyhrali B-finále. V tejto disciplíne preto ani nemal také veľké očakávania.
„Brali sme to tak, že tam ideme, napálime a uvidíme,“ poznamenal talentovaný mladý športovec.
„Neboli sme ďaleko od zlata, ale so striebrom som absolútne spokojný. Vydal som zo seba maximum, viac by sa nedalo,“ skonštatoval.
Treba mať čistú hlavu
V detstve chcel hrať futbal, ale to mu mama nedovolila. „Futbal ako šport sa jej vôbec nepáči. Otec mi navrhol kanoistiku, keďže sa jej sám venoval. Vyskúšal som to a zapáčilo sa mi to,“ opísal svoje začiatky Gavlider.
Futbal stále rád sleduje a jeho vzorom je Cristiano Ronaldo. „Inšpiruje ma jeho mentalita. Musel tvrdo makať, aby bol najlepší,“ skonštatoval nádejný kajakár.
Mal pätnásť rokov, keď sa prvýkrát dostal na väčšiu súťaž mimo Slovenska. Vtedy už vedel, že by chcel pravidelne chodiť na zahraničné preteky.
„Nedokážem ísť na súťaž s tým, že to nejako dopadne. Odmalička som sa vždy chcel umiestniť čo najlepšie, v ideálnom prípade vyhrať,“ zdôraznil.
Krátke trate sú náročné na koncentráciu, lebo aj malá chyba na štarte môže pretekára pripraviť o dobrý výsledok.
„Treba mať čistú hlavu, sústrediť sa a nepokaziť štart. Ak niekto spraví chybu na začiatku, je to veľmi ťažké dotiahnuť,“ potvrdil Gavlider.
Má však povahu, ktorá mu pomáha. „Som celkom flegmatik, takže to až tak neprežívam,“ poznamenal s úsmevom.
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Vie, čo má robiť
Jeho trénerom je Eugen Honti, ktorý sa mu venuje odmalička. „Je akoby mojím druhým otcom. Už sme si na seba zvykli. Strávim s ním viac času než so svojou rodinou,“ vravel Gavlider.
Pred pretekmi nepotrebuje žiadne špeciálne povzbudenie. „Nezáleží na tom, kto mi čo povie. Sám dobre viem, čo mám robiť,“ smial sa.
„Ak mi súťaž nevyjde, tiež sa s tým musím vysporiadať sám. Buď som sklamaný, alebo nahnevaný na seba. Na preteky totiž idem s tým, že beriem iba prvé miesto,“ prezradil.
Keď bol vlani na majstrovstvách sveta v Portugalsku druhý v K1 na 200 metrov, tiež mal pocit, že mal aj na víťazstvo. „Ak v Montemore fúka vietor, tak najvýhodnejšie sú prvá a druhá dráha. Ja som bol vo štvrtej dráhe a víťaz mal prvú dráhu, kde vôbec nefúkalo. Aj také veci sa stávajú,“ vravel Gavlider.
V Halifaxe mu prialo aj počasie. „Mne vyhovuje, ak fúka protivietor, lebo som silnejší ako moji súperi a dokážem potiahnuť loď aj v protivetre,“ skonštatoval.
V Kanade mu robil najväčšie problémy časový posun. Takmer vôbec nevedel spať, stále sa budil. Po prvý raz súťažil mimo Európy, bola to preňho nová skúsenosť.
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Sníva o olympiáde
O tri týždne ho čakajú majstrovstvá Európy juniorov v Szegede. „Ak sme už na MS takto dobre zajazdili, tak aj na majstrovstvách Európy chceme skončiť takto vysoko,“ vyhlásil.
Zatiaľ stále súťaží medzi mládežníkmi, ale verí, že zvládne prechod medzi mužov. „Bude to náročné, lebo konkurencia je stále silnejšia a mám pocit, že vo všetkých kategóriách sa rapídne zlepšujú výsledky. Ale nie je to nemožné,“ myslí si mladý pretekár.
Slovensko má v rýchlostnej kanoistike bohatú olympijskú tradíciu. Hry pod piatimi kruhmi lákajú aj Alexa Gavlidera.
Systém kvalifikácie sa zmenil. Doteraz sa olympijské miestenky rozdávali na majstrovstvách sveta rok pred olympiádou (a zopár ďalších na dodatočných kvalifikačných pretekoch). Po novom si budú musieť pretekári zbierať body do rebríčka počas dvojročného obdobia.
„Každý športovec sníva o olympijskej medaile. V čase hier v Los Angeles budem mať dvadsať rokov. Nie je nemožné, aby som sa kvalifikoval, veď boli dvadsaťroční kajakári, ktorí vyhrali aj medailu. Ale bude to veľmi náročné,“ podčiarkol.
Od začiatku mu viac pasovali kratšie trate, neskôr sa ukázalo, že ho na to predurčuje aj stavba tela.
Jeho najsilnejšia disciplína, K1 na 200 metrov, nefiguruje v olympijskom programe. Naposledy v ňom bola v Tokiu.
Gavlider tak vidí najväčšiu šancu na olympijskú účasť v K2 na 500 metrov. S Bartolčičom prvý raz súťažili spolu v pätnástich, ale potom sa ich cesty na istý čas rozišli.
„Vlani sme si znovu sadli spolu do lode. Darí sa nám, čo nás veľmi teší,“ uzavrel Alex Gavlider.