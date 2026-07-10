Rovnaký hrdina, rovnaký scenár. Španielsko poslal do semifinále tromf z lavičky

MS vo futbale 2026 - osemfinále
Španielsko - Belgicko 2:1 (1:1)
Góly: 30. Ruiz, 88. Merino - 41. De Ketelaere
Rozhodovali: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Angl.), ŽK: Cubarsi, Laporte - De Bruyne, Witsel
Diváci: 70 492
Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz (55. Pedri) - Yamal, Olmo (86. Merino), Baena (55. Torres) - Oyarzabal (79. Williams)
Belgicko: Courtois (71. Lammens) - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (61. Seys) - Vanaken (60. Lukaku), Raskin - Trossard (60. Witsel), De Bruyne (86. Saelemaekers), Doku - De Ketelaere
Futbalisti Španielska postúpili do semifinále na MS 2026. V piatkovom štvrťfinálovom zápase zvíťazili nad Belgickom 2:1.
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Úradujúcich majstrov Európy poslal v 30. minúte do vedenia Fabian Ruiz, ešte pred zmenou strán vyrovnal Charles De Ketelaere.
O víťazstve napokon rozhodol žolík Mikel Merino, ktorý v osemfinále zariadil triumf Španielska nad Portugalskom 1:0.
VIDEO: Víťazný gól Merina v zápase s Belgickom
Belgičanom chýbal kapitán a jeden z kľúčových hráčov Youri Tielemans, ktorý utrpel zranenie počas predzápasovej rozcvičky.
V druhom polčase musel zísť pre zdravotné problémy z trávnika aj brankár Thibaut Courtois.
Španieli v semifinále narazia na Francúzov, ktorí zdolali posledného afrického zástupcu na turnaji Maroko 2:0. Duel sa odohrá v utorok 14. júla o 21.00 h SELČ v Arlingtone.
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Priebeh zápasu Španielsko - Belgicko
I. polčas:
Od úvodu mali častejšie loptu Španieli, belgická obrana im však dlho nedovoľovala dostať sa do zakončenia.
Prvú výraznejšiu šancu mal v 21. minúte Yamal, ktorý si na hranici šestnástky naviedol loptu na ľavačku, ale technickou strelou minul ľavú žrď.
Po polhodine Španieli svoj tlak využili, keď si Porro vymenil loptu s Yamalom a poslal prudkú prihrávku do pokutového územia.
Courtois ešte vyrazil zakončenie Olma, na dorážku Ruiza už ale nestačil – 1:0. Belgičania sa po inkasovanom góle nezlomili a v 41. minúte vyrovnali, keď Castagne z pravej strany odcentroval presne na hlavu De Ketelaerea – 1:1.
Belgický útočník prekonal Simona ako prvý na turnaji, úradujúci európski šampióni v predchádzajúcich piatich zápasoch neinkasovali ani raz.
II. polčas:
Po zmene strán ako prví pohrozili Belgičania, keď De Cuyper prudkou strelou rozvlnil bočnú sieť.
Španieli postupne prevzali iniciatívu a dobrú príležitosť mal Oyarzabal, Courtois však jeho pokus zlikvidoval.
V 65. minúte čelil nepríjemnej strele Yamala, no pri zákroku sa zranil a krátko po občerstvovacej pauze ho musel tréner Garcia vystriedať a na ihrisko poslať náhradníka Lammensa.
Španieli vyvíjali tlak a zakladali jeden útok za druhým, „červení diabli“ však boli v defenzíve pozorní.
Rozhodujúci moment napokon prišiel v 88. minúte, keď Cubarsiho strelu spoza šestnástky síce Lammens vyrazil, ale z dorážky zariadil víťazstvo 2:1 a postup „La Furia Roja“ striedajúci Merino.
Hlasy po zápase
Mikel Merino, španielsky stredopoliar a strelec víťazného gólu: „Som nadšený. Pochybujem, že sa to ešte niekedy stane. Sme dva zápasy od víťazstva na majstrovstvách sveta. Je to splnený sen. Dúfajme, že sa nám to podarí. Každý sleduje tieto zápasy a možnosť priniesť túto radosť je zdroj hrdosti. Proti Francúzsku sme v tejto fáze nemohli očakávať nič menej ako elitný tím.“