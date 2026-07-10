    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    10.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    2. polčas
    Los Angeles
    2 - 1
    1:1
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    Rovnaký hrdina, rovnaký scenár. Španielsko poslal do semifinále tromf z lavičky

    Mikel Merino (6) oslavuje víťazný gól v zápase Španielska s Belgickom vo štvrťfinále MS vo futbale 2026
    Fotogaléria (54)
    Mikel Merino (6) oslavuje víťazný gól v zápase Španielska s Belgickom vo štvrťfinále MS vo futbale 2026 (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|10. júl 2026 o 22:59
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    Španielsko dnes zdolalo Belgicko vo štvrťfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - osemfinále

    Španielsko - Belgicko 2:1 (1:1)

    Góly: 30. Ruiz, 88. Merino - 41. De Ketelaere

    Rozhodovali: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Angl.), ŽK: Cubarsi, Laporte - De Bruyne, Witsel

    Diváci: 70 492

    Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz (55. Pedri) - Yamal, Olmo (86. Merino), Baena (55. Torres) - Oyarzabal (79. Williams)

    Belgicko: Courtois (71. Lammens) - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (61. Seys) - Vanaken (60. Lukaku), Raskin - Trossard (60. Witsel), De Bruyne (86. Saelemaekers), Doku - De Ketelaere

    Futbalisti Španielska postúpili do semifinále na MS 2026. V piatkovom štvrťfinálovom zápase zvíťazili nad Belgickom 2:1.

    Úradujúcich majstrov Európy poslal v 30. minúte do vedenia Fabian Ruiz, ešte pred zmenou strán vyrovnal Charles De Ketelaere.

    O víťazstve napokon rozhodol žolík Mikel Merino, ktorý v osemfinále zariadil triumf Španielska nad Portugalskom 1:0.

    VIDEO: Víťazný gól Merina v zápase s Belgickom

    Belgičanom chýbal kapitán a jeden z kľúčových hráčov Youri Tielemans, ktorý utrpel zranenie počas predzápasovej rozcvičky.

    V druhom polčase musel zísť pre zdravotné problémy z trávnika aj brankár Thibaut Courtois.

    Španieli v semifinále narazia na Francúzov, ktorí zdolali posledného afrického zástupcu na turnaji Maroko 2:0. Duel sa odohrá v utorok 14. júla o 21.00 h SELČ v Arlingtone.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Belgicko na MS vo futbale 2026 (štvrťfinále)
    Španieli ďakujú fanúšikom po výhre nad Belgickom v semifinále MS 2026
    Mikel Merino strieľa gól na 2:1 v zápase Španielsko - Belgicko v semifinále MS 2026
    Mikel Merino oslavuje so spoluhráčmi gól na 2:1 v zápase Španielsko - Belgicko v semifinále MS 2026
    Belgium's Charles De Ketelaere (17) scores his side's opening goal as Spain's Pau Cubarsi (22) and Spain goalkeeper Unai Simon (23) defend during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    54 fotografií
    Belgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates with his teammate Leandro Trossard scoring their first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/ Jae C. Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Fabian Ruiz (8) celebrates with teammate Dani Olmo (10) after scoring the opening goal of his team during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgian players celebrate first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates scoring their first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. 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(AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Fabian Ruiz (8) celebrates after scoring the opening goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Oyarzabal warms up prior to the start of the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Jae C. 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(AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere heads the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Jae Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Jeremy Doku battles for the ball with Spain's Pedro Porro during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Jae Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAG64 Inglewood - Futbalista Španielska Lamine Yamal počas štvrťfinálového zápasu Belgicko - Španielsko na majstrovstvách sveta vo futbale americkom meste Inglewood v piatok 10. júla 2026. FOTO TASR/AP Spain's Lamine Yamal (19) controls the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - USA - šport - futbal - MS26 - majstrovstvá - sveta - štvrťfináleSpain's Lamine Yamal (19) fights for the ball with Belgium's Brandon Mechele (4) during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) controls the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain squad pose before the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. 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Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans hold up Spanish flags as they watch warmups before the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpanish and Belgian flags are seen during the teams presentation before the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Marcio Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain supporters celebrate at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/ Jae C. Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain players celebrate after teammate Mikel Merino scored their side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6), rear left, scores their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) scores their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Brandon Mechele (4) is dejected after the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) reacts after Spain's Mikel Merino scored his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Axel Witsel (6) reacts after the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino cel not seen in the frame celebrates with his teammates after scoring their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/ Jae C. Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates scoring their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates after scoring their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/ Jae C. Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates scoring their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) is greeted on the sideline by goalkeeper Senne Lammens (12) as Courtois subs out of the match during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) is greeted on the sideline by head coach Rudi Garcia, right, during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) sits on the pitch before leaving the match during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Priebeh zápasu Španielsko - Belgicko

    I. polčas:

    Od úvodu mali častejšie loptu Španieli, belgická obrana im však dlho nedovoľovala dostať sa do zakončenia.

    Prvú výraznejšiu šancu mal v 21. minúte Yamal, ktorý si na hranici šestnástky naviedol loptu na ľavačku, ale technickou strelou minul ľavú žrď.

    Po polhodine Španieli svoj tlak využili, keď si Porro vymenil loptu s Yamalom a poslal prudkú prihrávku do pokutového územia.

    Courtois ešte vyrazil zakončenie Olma, na dorážku Ruiza už ale nestačil – 1:0. Belgičania sa po inkasovanom góle nezlomili a v 41. minúte vyrovnali, keď Castagne z pravej strany odcentroval presne na hlavu De Ketelaerea – 1:1.

    Belgický útočník prekonal Simona ako prvý na turnaji, úradujúci európski šampióni v predchádzajúcich piatich zápasoch neinkasovali ani raz.

    II. polčas:

    Po zmene strán ako prví pohrozili Belgičania, keď De Cuyper prudkou strelou rozvlnil bočnú sieť.

    Španieli postupne prevzali iniciatívu a dobrú príležitosť mal Oyarzabal, Courtois však jeho pokus zlikvidoval.

    V 65. minúte čelil nepríjemnej strele Yamala, no pri zákroku sa zranil a krátko po občerstvovacej pauze ho musel tréner Garcia vystriedať a na ihrisko poslať náhradníka Lammensa.

    Španieli vyvíjali tlak a zakladali jeden útok za druhým, „červení diabli“ však boli v defenzíve pozorní.

    Rozhodujúci moment napokon prišiel v 88. minúte, keď Cubarsiho strelu spoza šestnástky síce Lammens vyrazil, ale z dorážky zariadil víťazstvo 2:1 a postup „La Furia Roja“ striedajúci Merino.

    Hlasy po zápase

    Mikel Merino, španielsky stredopoliar a strelec víťazného gólu: „Som nadšený. Pochybujem, že sa to ešte niekedy stane. Sme dva zápasy od víťazstva na majstrovstvách sveta. Je to splnený sen. Dúfajme, že sa nám to podarí. Každý sleduje tieto zápasy a možnosť priniesť túto radosť je zdroj hrdosti. Proti Francúzsku sme v tejto fáze nemohli očakávať nič menej ako elitný tím.“

    Pavúk MS vo futbale 2026

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    USA
    2
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    AUS
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