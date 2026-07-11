Juhoafrický futbal je v slzách. Zomrel účastník prebiehajúcich majstrovstiev sveta

Juhoafrický futbalový reprezentant Jayden Adams nečakane zomrel vo veku 25 rokov.
Stredopoliar sa predstavil aj na prebiehajúcich MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku, keď za Juhoafrickú republiku nastúpil v troch zápasoch v A-skupine. Jeho úmrtie oznámil v sobotu minister športu JAR Gayton McKenzie.
„S hlbokým šokom a ťažkým srdcom som prijal správu o úmrtí Jaydena Adamsa. Juhoafrický futbal prišiel o jeden zo svojich najväčších mladých talentov,“ citovala McKenzieho agentúra AFP.
Príčina smrti je v procese vyšetrovania políciou v Kapskom Meste. Adamsovo telo našli v sobotu ráno v dome v meste Schotschekloof, ktoré sa nachádza na predmestí Kapského Mesta.
Adams začal svoju profesionálnu kariéru v FC Stellenbosch a v januári 2025 prestúpil do jedného z najúspešnejších afrických klubov Mamelodi Sundowns.
V jeho drese sa stal jedným z kľúčových hráčov pri triumfe v uplynulom ročníku Africkej Ligy majstrov.
Stredopoliar zomrel necelý mesiac po úmrtí svojej starej mamy, o ktorom sa dozvedel tesne pred stretnutím svetového šampionátu proti Česku.