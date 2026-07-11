    Juhoafrický futbal je v slzách. Zomrel účastník prebiehajúcich majstrovstiev sveta

    Jayden Adams
    Jayden Adams (Autor: SITA/AP)
    TASR|11. júl 2026 o 16:02
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    Mal iba 25 rokov.

    Juhoafrický futbalový reprezentant Jayden Adams nečakane zomrel vo veku 25 rokov.

    Stredopoliar sa predstavil aj na prebiehajúcich MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku, keď za Juhoafrickú republiku nastúpil v troch zápasoch v A-skupine. Jeho úmrtie oznámil v sobotu minister športu JAR Gayton McKenzie.

    „S hlbokým šokom a ťažkým srdcom som prijal správu o úmrtí Jaydena Adamsa. Juhoafrický futbal prišiel o jeden zo svojich najväčších mladých talentov,“ citovala McKenzieho agentúra AFP.

    Príčina smrti je v procese vyšetrovania políciou v Kapskom Meste. Adamsovo telo našli v sobotu ráno v dome v meste Schotschekloof, ktoré sa nachádza na predmestí Kapského Mesta.

    Adams začal svoju profesionálnu kariéru v FC Stellenbosch a v januári 2025 prestúpil do jedného z najúspešnejších afrických klubov Mamelodi Sundowns.

    V jeho drese sa stal jedným z kľúčových hráčov pri triumfe v uplynulom ročníku Africkej Ligy majstrov.

    Stredopoliar zomrel necelý mesiac po úmrtí svojej starej mamy, o ktorom sa dozvedel tesne pred stretnutím svetového šampionátu proti Česku.

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    MS vo futbale 2026

    Jayden Adams
    Jayden Adams
    Juhoafrický futbal je v slzách. Zomrel účastník prebiehajúcich majstrovstiev sveta
    dnes 16:02
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