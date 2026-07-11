    Futbalová vášeň v Peru nemá hranice. Vyše 560 Peruáncov nosí meno podľa nórskeho kanoniera

    Nórsky futbalista Erling Haaland.
    Nórsky futbalista Erling Haaland. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. júl 2026 o 13:55
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    Peru sa na MS nekvalifikovalo, no nórsky útočník na turnaji dobyl srdcia tamojších fanúšikov dávno pred šampionátom.

    Futbalová vášeň nepozná hranice. Peruánsky národný register obyvateľov oznámil, že až 563 ľudí v Peru nesie meno podľa nórskeho útočníka Erlinga Haalanda.

    Nórsko nastúpi v sobotu o 23.00 h SELČ v Miami na svoj historicky prvý štvrťfinálový zápas na majstrovstvách sveta proti Anglicku.

    Haaland už na turnaji strelil sedem gólov a ďalší výrazný výkon by mohol mať ohlas nielen na futbalových trávnikoch.

    Peruánsky národný register Reniec zverejnil na sociálnych sieťach, že 468 Peruáncov sa volá Haaland, 91 ľudí nesie meno Erling Haaland a štyria majú celé meno kanoniera Manchestru City Erling Braut Haaland.

    „Haaland je tiež Peruánec,“ uviedol podľa agentúry DPA register v príspevku, ku ktorému pripojil obrázok vytvorený umelou inteligenciou zobrazujúci Haalanda v tradičnom peruánskom klobúku s plyšovou lamou v rukách.

    Peru sa na majstrovstvá sveta nekvalifikovalo.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Nórsky futbalista Erling Haaland.
    Nórsky futbalista Erling Haaland.
    Futbalová vášeň v Peru nemá hranice. Vyše 560 Peruáncov nosí meno podľa nórskeho kanoniera
    dnes 13:55
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