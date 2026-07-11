    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    10.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    2 - 1
    1:1
    Belgicko
    Belgicko
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    Zranenia, neuznaná penalta a vyrazená lopta. Tréner Belgicka vidí tri príčiny vyradenia z MS

    Rudi Garcia.
    Rudi Garcia. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    ČTK|11. júl 2026 o 10:50
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    Belgicko prišlo o kapitána Tielemansa ešte pred výkopom, v priebehu zápasu o Courtoisa aj De Bruyneho.

    Zranenia viacerých opôr a neodpískaná penalta. Tak videl hlavné príčiny vyradenia belgických futbalistov ich francúzsky tréner Rudi Garcia.

    Svoj tím pochválil za bojovnosť, s ktorou do poslednej chvíle čelil španielskemu favoritovi vo štvrťfinále majstrovstiev sveta.

    Hovoriť o svojej budúcnosti pri tíme "Červených diablov" je podľa neho predčasné.

    "Dokázali sme španielskemu tímu poriadne zatopiť"

    "Ešte pred výkopom sme prišli o kapitána Youriho Tielemansa a v druhom polčase sme museli striedať Thibauta Courtoisa a stiahnuť Kevina De Bruyneho.

    Rozhodca Michael Oliver nevidel Rodriho faul? A prečo nezasiahol VAR? Mali sme priveľa smútku, ale tiež sme súperovi darovali až priveľa šancí,“zhodnotil zápas, v ktorom Belgicko prehralo 1: 2.

    "Nemyslím si, že by sme sa mali za čokoľvek hanbiť. Dokázali sme španielskemu tímu poriadne zatopiť.

    Ani po ich druhej bránke hráči neprestávali veriť. Tento tím sa naučil bojovať až do konca, "pokračoval tréner Belgičanov.

    "Práve takéto momenty vás posilňujú"

    Jeho zverenci už v prvom kole play off predviedli nevídaný obrat proti Senegalu, s ktorým ešte päť minút pred koncom prehrávali 0:2.

    Druhýkrát už sa im to nepodarilo. Kľúčovým momentom bolo, keď náhradný brankár Senne Lammens len vyrazil Cubarsího strelu z diaľky a Mikel Merino strelil tri minúty pred koncom postupový gól.

    "Samozrejme je škoda, že Senne ten loptu neudržal, ale žiadne keby neplatí. Zostáva vynikajúcim brankárom, ktorého čaká skvelá budúcnosť.

    Pre neho je to teraz veľmi horúce, ale práve takéto momenty vás posilňujú.

    Aj to patrí k futbalu, "poznamenal na adresu gólmana, ktorý v priebehu stretnutia nahradil zraneného Courtoisa.

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    Začínal ako fyzioterapeut

    Znovu sa vrátil k situácii v 62. minúte, keď podľa jeho mienky zahral Rodri v šestnástke rukou. "Že to rozhodca nevidel, to je jedna vec.

    Ale na čo tu máme VAR? Hra rúk bude večným problémom," povzdychol si Garcia.

    Sesťdesiatdvaročný kouč po nie príliš výraznej hráčskej kariére spočiatku ani neuvažoval o dráhe trénera. Začínal ako fyzioterapeut, potom pracoval ako futbalový skaut.

    Až na prahu päťdesiatky začal zbierať významnejšie trénerské skúsenosti. Vo Francúzsku trénoval Lille, Marseille a Lyon, v Taliansku AS Rím a Neapol, v Saudskej Arábii an-Nasr, ale bez výraznejších úspechov.

    "Zaslúžili si dôjsť na tomto šampionáte ďalej"

    Belgicko prevzal vlani v januári, v prvom stretnutí síce musel stráviť porážku s Ukrajinou, ale potom nasledovala séria 18 zápasov bez prehry.

    Tú ukončili až v piatok v Los Angeles Španieli. O pokračovaní pri tíme, pri ktorom mu práve skončila zmluva, sa baviť nechcel. "Nie sme tu od toho, aby sme hovorili o mojej budúcnosti.

    Je mi hlavne ľúto tých, ktorí sa možno do národného tímu už nevrátia a pre ktorých to mohol byť posledný veľký úspech, "povedal Garcia.

    Do Ameriky zobral šesť hráčov z mužstva, ktoré pred ôsmimi rokmi získalo v Petrohrade bronz.

    Útočník Romelu Lukaku aj záložník Kevin De Bruyne už naznačili, že v červenom drese nebudú pokračovať, brankár Courtois si chce vziať prestávku.

    "Zaslúžili si dôjsť na tomto šampionáte ďalej. Mali na to Španielsko vyradiť a nechýbalo veľa, aby sa to podarilo, "dodal.

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    MS vo futbale 2026

    Roberto Lopes.
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    Myslel si, že ide o spam. Kapverdský reprezentant dostal pozvánku do národného tímu cez LinkedIn
    dnes 11:35
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