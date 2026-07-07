    Vyhrajú niekedy Američania MS vo futbale? Až keď zamrzne peklo

    Americká fanúšička po prehre v osemfinálovom dueli USA - Belgicko na majstrovstvách sveta vo futbale v Seattle.
    Americká fanúšička po prehre v osemfinálovom dueli USA - Belgicko na majstrovstvách sveta vo futbale v Seattle. (Autor: TASR/AP)
    Boris Vanya|7. júl 2026 o 22:40
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    Už teraz je isté, že to bude turnaj rekordov.

    Investovali do prípravy milión dolárov, najali si renomovaného trénera, mali výhodu domáceho prostredia a obrovskú podporu fanúšikov a dokonca aj prezidenta schopného zatelefonovať šéfovi FIFA a orodovať za zrušenie trestu pre najlepšieho strelca, ale aj tak to dopadlo (takmer) ako vždy.

    Futbalová reprezentácia USA skončila na domácom turnaji po prehre 1:4 s Belgickom v osemfinále. 

    Jej najlepším výsledkom zostáva tretie miesto z premiérových MS 1930. Od roku 1990 hrali Američania na ôsmich majstrovstvách sveta, päťkrát postúpili zo skupiny, ale iba raz sa dostali ďalej - v roku 2002 po víťazstve 2:0 nad rivalom z Mexika.

    Aj v eufórii narazili na strop

    Štvrťfinále sa skloňovalo ako maximum pre tento tím aj pred začiatkom MS 2026. 

    Lenže zverenci Argentínčana Mauricia Pochettina ho odštartovali dvoma jasnými víťazstvami (4:1 nad Paraguajom a 2:0 nad Austráliou) a medzi fanúšikmi i v americkom tíme zavládla eufória.

    Keď sa po druhom zápase v skupine spýtala moderátorka televíznej stanice Fox Rebecca Lowe spýtala Zlatana Ibrahimoviča, či USA môžu vyhrať celý turnaj, švédska legenda odvetila jedným slovom: Yes! 

    Očakávania boli obrovské, umocnené výhrou 2:0 nad Bosnou a Hercegovinou v osemfinále, až kým proti Belgičanom narazili hostitelia na svoj strop. Napriek tomu by mohol byť šampionát pre budúcnosť futbalu v USA prelomový. 

    Šampionát, ktorý búra predsudky

    V mnohých kútoch sveta nie je futbal len šport číslo jeden, ale posadnutosť pestovaná po desaťročia.

    V jednej z najľudnatejších a najväčších krajín sveta to však neplatí. V popularite, mediálnom pokrytí či záujme reklamných sponzorov hrajú prím tradičné severoamerické športy - americký futbal, basketbal, bejzbal či ľadový hokej.

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    Futbal bol v Spojených štátoch dlho vnímaný ako okrajová záležitosť, šport pre imigrantov, ktorý hrajú prevažne imigranti. Šampionát, ktorý spolu s USA hostí aj Mexiko a Kanada, však búra aj posledné predsudky. 

    Američania sa hrnú na zápasy v každom kúte krajiny, vášniví fanúšikovia, vrátane celebrít zo šoubiznisu, si obliekali dresy s hviezdami a pruhmi, aby povzbudzovali americký tím.

    „Obchody so suvenírmi sa hemžia futbalovým tovarom, zápasy sa sledujú v parkoch, nákupných centrách a dokonca aj v múzeách. Takmer každá reštaurácia s televízorom má zákazníkov, ktorí upierajú pohľady na najnovšiu drámu,“ opisuje zážitky z dejísk zápasov MS 2026 reportérka BBC. 

    Už teraz je isté, že to bude turnaj rekordov - v návštevnosti, ale aj televíznej sledovanosti.

    VIDEO: Americkí fanúšikovia počas a po zápase proti Belgicku

    Úvodný zápas Američanov proti Paraguaju si na všetkých jazykových platformách pozrelo v USA 27 miliónov divákov, viac než priemerne sledovalo tohtoročnú finálovú sériu basketbalovej NBA medzi New York Knicks a San Antonio Spurs. 

    Pomohli obavy aj videohra

    Aj keď futbal ešte nedokáže v popularite konkurovať tradičným severoamerickým športom, počet ľudí, ktorí ho sledujú alebo hrajú neustále stúpa.

    Výrazne k tomu prispelo založenie Major League Soccer (MLS) pred tridsiatimi rokmi, čo bola súčasť dohody s FIFA po pridelení majstrovstiev sveta v roku 1994. 

    MLS má teraz 30 tímov v USA a Kanade a pôsobí v nej futbalová ikona Lionel Messi. Najväčšie publikum v USA však láka anglická Premier League a španielska La Liga. Vďaka nárastu popularity sa USA stali najväčším zahraničným trhom pre štyri najväčšie európske futbalové ligy.

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    V nedávnom prieskume spoločnosti Ampere uviedlo 10 % Američanov futbal ako svoj obľúbený šport.

     „Futbal prenikol tam, kde americký futbal upadol - medzi mládež. Jedným z dôvodov sú obavy z otrasu mozgu, ale k obľube futbalu prispela aj všadeprítomnosť videohier FIFA,“ povedal pre The Guardian Steve Bank, expert na športové právo na Právnickej fakulte Kalifornskej univerzity v Los Angeles.

    Futbal sa stal v USA súčasťou mainstreamu a analytici si kladú otázku, koľko z toho vyťaží americká futbalová reprezentácia a kam sa v blízkej budúcnosti dokáže posunúť. 

    Zložité hľadanie talentov

    USA v posledných rokoch vyprodukovali viacero talentovaných futbalistov, ale žiadnu globálnu hviezdu. Z 26 hráčov, ktorých mal v kádri tréner Mauricio Pochettino, hrá 17 v Európe.

    Tucet z nich strávil uplynulú sezónu v jednej z piatich najlepších líg kontinentu, ale iba zopár z nich získalo stabilnú pozíciu v špičkových kluboch. 

    Futbalový reportér Fox Sports Doug McIntyre poukazuje na to, že v USA len nedávno investovali značné prostriedky do futbalovej infraštruktúry a vzniku akadémií na rozvoj talentov. V európskych kluboch funguje tento systém už desaťročia.

    Ale aj keby si každý tím MLS vybudoval dobre fungujúcu mládežnícku akadémiu, nie je to záruka, že sa z USA stane liaheň futbalových talentov. 

    Jedným z dôvodov je veľká rozloha krajiny a limitovaná dostupnosť k možnostiam.

    Ako príklad uvádza McIntyre reprezentačného obrancu amerického tímu Chrisa Richardsa, ktorý sa vo veku 16 rokov presťahoval z rodného mesta Hoover v Alabame do desať hodín cesty vzdialeného Texasu, aby sa stal členom akadémie FC Dallas. 

    Problém tiež je, že mnoho futbalových klubov v USA funguje podľa komerčného princípu pay-to-play (zaplať a hraj), pričom poplatky sa pohybujú v tisícoch dolárov ročne a treba k nim pripočítať ďalšie výdavky na výstroj, turnaje a cestovanie.

    „To je dôvod, prečo nám uniká mnoho talentov zo znevýhodneného prostredia, rodičia ktorých si to nemôžu dovoliť,“ vysvetľuje pre The Guardian Doug Andreassen, bývalý prezident Washington Youth Soccer.

    Nemajú hráčov a potrebujú šťastie

    V aktuálnom rebríčku FIFA figurujú Američania na 16. mieste. Majstrovstvá sveta vo futbale sú jeden z posledných veľkých športových turnajov, ktoré USA nikdy nevyhrali. A máločo nasvedčuje tomu, že by sa im to v blízkej budúcnosti mohlo podariť. 

    Do fanúšikovskej debaty k tejto otázke sa v minulosti zapojil aj britský spisovateľ Graeme Shimmin.

    Autor sci-fi románov a vášnivý futbalový fanúšik ponúkol ráznu odpoveď: „Kedy USA vyhrajú MS vo futbale? Až keď zamrzne peklo. Potrebovali by plejádu hráčov v najlepších ligách a medzi nimi niekoľko takých, ktorí by individuálne vynikali ako najlepší hráči na svete.

    A k tomu by potrebovali aj množstvo šťastia. Aj keby Američania poskladali konkurencieschopný tím, na svete je veľa skvelých mužstiev. Niektoré z nich nikdy šampionát nevyhrali, hoci mali skvelú generáciu futbalistov - ako napríklad Holandsko. Aj preto si myslím, že za môjho života sa to nestane.“

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    0
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Semifinále
    Finále

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