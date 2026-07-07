Vyhrajú niekedy Američania MS vo futbale? Až keď zamrzne peklo

Investovali do prípravy milión dolárov, najali si renomovaného trénera, mali výhodu domáceho prostredia a obrovskú podporu fanúšikov a dokonca aj prezidenta schopného zatelefonovať šéfovi FIFA a orodovať za zrušenie trestu pre najlepšieho strelca, ale aj tak to dopadlo (takmer) ako vždy.
Futbalová reprezentácia USA skončila na domácom turnaji po prehre 1:4 s Belgickom v osemfinále.
Jej najlepším výsledkom zostáva tretie miesto z premiérových MS 1930. Od roku 1990 hrali Američania na ôsmich majstrovstvách sveta, päťkrát postúpili zo skupiny, ale iba raz sa dostali ďalej - v roku 2002 po víťazstve 2:0 nad rivalom z Mexika.
Aj v eufórii narazili na strop
Štvrťfinále sa skloňovalo ako maximum pre tento tím aj pred začiatkom MS 2026.
Lenže zverenci Argentínčana Mauricia Pochettina ho odštartovali dvoma jasnými víťazstvami (4:1 nad Paraguajom a 2:0 nad Austráliou) a medzi fanúšikmi i v americkom tíme zavládla eufória.
Keď sa po druhom zápase v skupine spýtala moderátorka televíznej stanice Fox Rebecca Lowe spýtala Zlatana Ibrahimoviča, či USA môžu vyhrať celý turnaj, švédska legenda odvetila jedným slovom: Yes!
Očakávania boli obrovské, umocnené výhrou 2:0 nad Bosnou a Hercegovinou v osemfinále, až kým proti Belgičanom narazili hostitelia na svoj strop. Napriek tomu by mohol byť šampionát pre budúcnosť futbalu v USA prelomový.
Šampionát, ktorý búra predsudky
V mnohých kútoch sveta nie je futbal len šport číslo jeden, ale posadnutosť pestovaná po desaťročia.
V jednej z najľudnatejších a najväčších krajín sveta to však neplatí. V popularite, mediálnom pokrytí či záujme reklamných sponzorov hrajú prím tradičné severoamerické športy - americký futbal, basketbal, bejzbal či ľadový hokej.
Futbal bol v Spojených štátoch dlho vnímaný ako okrajová záležitosť, šport pre imigrantov, ktorý hrajú prevažne imigranti. Šampionát, ktorý spolu s USA hostí aj Mexiko a Kanada, však búra aj posledné predsudky.
Američania sa hrnú na zápasy v každom kúte krajiny, vášniví fanúšikovia, vrátane celebrít zo šoubiznisu, si obliekali dresy s hviezdami a pruhmi, aby povzbudzovali americký tím.
„Obchody so suvenírmi sa hemžia futbalovým tovarom, zápasy sa sledujú v parkoch, nákupných centrách a dokonca aj v múzeách. Takmer každá reštaurácia s televízorom má zákazníkov, ktorí upierajú pohľady na najnovšiu drámu,“ opisuje zážitky z dejísk zápasov MS 2026 reportérka BBC.
Už teraz je isté, že to bude turnaj rekordov - v návštevnosti, ale aj televíznej sledovanosti.
VIDEO: Americkí fanúšikovia počas a po zápase proti Belgicku
Úvodný zápas Američanov proti Paraguaju si na všetkých jazykových platformách pozrelo v USA 27 miliónov divákov, viac než priemerne sledovalo tohtoročnú finálovú sériu basketbalovej NBA medzi New York Knicks a San Antonio Spurs.
Pomohli obavy aj videohra
Aj keď futbal ešte nedokáže v popularite konkurovať tradičným severoamerickým športom, počet ľudí, ktorí ho sledujú alebo hrajú neustále stúpa.
Výrazne k tomu prispelo založenie Major League Soccer (MLS) pred tridsiatimi rokmi, čo bola súčasť dohody s FIFA po pridelení majstrovstiev sveta v roku 1994.
MLS má teraz 30 tímov v USA a Kanade a pôsobí v nej futbalová ikona Lionel Messi. Najväčšie publikum v USA však láka anglická Premier League a španielska La Liga. Vďaka nárastu popularity sa USA stali najväčším zahraničným trhom pre štyri najväčšie európske futbalové ligy.
V nedávnom prieskume spoločnosti Ampere uviedlo 10 % Američanov futbal ako svoj obľúbený šport.
„Futbal prenikol tam, kde americký futbal upadol - medzi mládež. Jedným z dôvodov sú obavy z otrasu mozgu, ale k obľube futbalu prispela aj všadeprítomnosť videohier FIFA,“ povedal pre The Guardian Steve Bank, expert na športové právo na Právnickej fakulte Kalifornskej univerzity v Los Angeles.
Futbal sa stal v USA súčasťou mainstreamu a analytici si kladú otázku, koľko z toho vyťaží americká futbalová reprezentácia a kam sa v blízkej budúcnosti dokáže posunúť.
Zložité hľadanie talentov
USA v posledných rokoch vyprodukovali viacero talentovaných futbalistov, ale žiadnu globálnu hviezdu. Z 26 hráčov, ktorých mal v kádri tréner Mauricio Pochettino, hrá 17 v Európe.
Tucet z nich strávil uplynulú sezónu v jednej z piatich najlepších líg kontinentu, ale iba zopár z nich získalo stabilnú pozíciu v špičkových kluboch.
Futbalový reportér Fox Sports Doug McIntyre poukazuje na to, že v USA len nedávno investovali značné prostriedky do futbalovej infraštruktúry a vzniku akadémií na rozvoj talentov. V európskych kluboch funguje tento systém už desaťročia.
Ale aj keby si každý tím MLS vybudoval dobre fungujúcu mládežnícku akadémiu, nie je to záruka, že sa z USA stane liaheň futbalových talentov.
Jedným z dôvodov je veľká rozloha krajiny a limitovaná dostupnosť k možnostiam.
Ako príklad uvádza McIntyre reprezentačného obrancu amerického tímu Chrisa Richardsa, ktorý sa vo veku 16 rokov presťahoval z rodného mesta Hoover v Alabame do desať hodín cesty vzdialeného Texasu, aby sa stal členom akadémie FC Dallas.
Problém tiež je, že mnoho futbalových klubov v USA funguje podľa komerčného princípu pay-to-play (zaplať a hraj), pričom poplatky sa pohybujú v tisícoch dolárov ročne a treba k nim pripočítať ďalšie výdavky na výstroj, turnaje a cestovanie.
„To je dôvod, prečo nám uniká mnoho talentov zo znevýhodneného prostredia, rodičia ktorých si to nemôžu dovoliť,“ vysvetľuje pre The Guardian Doug Andreassen, bývalý prezident Washington Youth Soccer.
Nemajú hráčov a potrebujú šťastie
V aktuálnom rebríčku FIFA figurujú Američania na 16. mieste. Majstrovstvá sveta vo futbale sú jeden z posledných veľkých športových turnajov, ktoré USA nikdy nevyhrali. A máločo nasvedčuje tomu, že by sa im to v blízkej budúcnosti mohlo podariť.
Do fanúšikovskej debaty k tejto otázke sa v minulosti zapojil aj britský spisovateľ Graeme Shimmin.
Autor sci-fi románov a vášnivý futbalový fanúšik ponúkol ráznu odpoveď: „Kedy USA vyhrajú MS vo futbale? Až keď zamrzne peklo. Potrebovali by plejádu hráčov v najlepších ligách a medzi nimi niekoľko takých, ktorí by individuálne vynikali ako najlepší hráči na svete.
A k tomu by potrebovali aj množstvo šťastia. Aj keby Američania poskladali konkurencieschopný tím, na svete je veľa skvelých mužstiev. Niektoré z nich nikdy šampionát nevyhrali, hoci mali skvelú generáciu futbalistov - ako napríklad Holandsko. Aj preto si myslím, že za môjho života sa to nestane.“