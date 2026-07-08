    Nórsko
    Nórsko
    MS vo futbale 2026
    11.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    Miami
    23:00
    Anglicko
    Anglicko

    Súboj s Anglickom bude ako malé finále. Nóri predajú domy, aby ho videli

    Rozcvička Nórov na MS vo futbale.
    Fotogaléria (25)
    Rozcvička Nórov na MS vo futbale. (Autor: TASR/AP)
    Titanilla Bőd|8. júl 2026 o 16:03
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    Slovenský útočník strávil v Nórsku osem rokov.

    Päťmiliónová krajina zažíva futbalovú rozprávku. Nórsko na MS 2026 potvrdzuje očakávania, že by sa mohlo stať čiernym koňom turnaja a dostalo sa už do štvrťfinále.

    V ňom sa stretne s Anglickom, čo bude najväčší zápas v histórii krajiny.

    „Nech to dopadne akokoľvek, Nóri sa nebudú hnevať,“ hovorí pre Sportnet Matúš Pekár, bývalý futbalista Tatrana Prešov, Rimavskej Soboty či Hanisky, ktorý strávil v Nórsku osem rokov. Pôsobil v FK Hitra, ktorý hral štvrtú divíziu.

    Úspech si vedia užiť

    „Teraz sú všetci pobláznení. Píšu novodobú históriu Nórska. Je mi trochu ľúto, že tam nie som. Silno vnímam ich nadšenie, lebo som ho veľakrát prežil,“ vraví Pekár.

    Nórska reprezentácia na majstrovstvách sveta v skupine vyhrala nad Irakom a Senegalom. Bez najväčších opôr síce prehrala s Francúzskom, v šestnásťfinále však zdolala Pobrežie Slonoviny a v osemfinále senzačne triumfovala aj nad Brazíliou.

    „Veľa mojich kamarátov pridáva z osláv videá a mám z toho zimomriavky. Nóri si vedia úspech parádne užiť. Plné ulice, štadióny a námestia, mnohí sú v tradičných nórskych krojoch alebo vikingských oblekoch.“

    VIDEO: Oslavy v Osle počas zápasu Nórsko - Brazília

    Podobne to v krajine vyzerá aj 17. mája, na Deň ústavy. „Kráľ chodí medzi ľudí, podáva im ruku, dá sa s ním odfotiť. Členovia kráľovskej rodiny sú vnímaní ako normálni ľudia, no predsa ich všetci rešpektujú,“ zdôraznil Pekár.

    Spojení so športom a prírodou

    Nórsko zažilo veľký športový úspech už aj na tohtoročných MS v hokeji, kde získalo historický bronz.

    Futbalový svetový šampionát však vníma rádovo viac ľudí. Celý svet sa teraz pýta, v čom spočíva tajomstvo úspechu Nórov.

    Ťahúňom mužstva je Erling Haaland, ktorý dal už sedem gólov, ale podľa Pekára je kľúčová aj ich súdržnosť a odolnosť.

    „Nóri sú spojení so športom a prírodou,“ zdôrazňuje. Deti sa venujú viacerým športom, chodia na futbal aj na hádzanú, cez víkendy chodia s rodičmi na túru, v zime bežkujú.

    Znie to ako klišé, ale v Nórsku naozaj platí, že neexistuje zlé počasie, len zle oblečený človek.

    Matúš Pekár.
    Matúš Pekár. (Autor: Archív M. P.)

    „Raz lialo, tak som písal trénerovi, či bude tréning. Odpísal mi, že samozrejme bude, či mám s tým problém,“ spomína so smiechom slovenský útočník.

    Do Nórska išiel zo slovenskej druhej ligy, bol rozohraný, ale prekvapila ho tvrdosť a bojovnosť nórskych hráčov.

    „Som zvyknutý na fyzickú hru, no často som chodil z ihriska dotlčený, dobitý,“ prezradí.

    V mládeži sa nehrá na výsledok

    Pekár bol prvýkrát v Osle na dovolenke so svojou budúcou manželkou. Zaujala ich mentalita ľudí aj prostredie.

    Spoluhráč mu ukázal inzerát, že v Nórsku hľadajú futbalistov a ponúkajú im prácu. Takto sa dostal na Hitru, čo je siedmy najväčší ostrov Nórska, s pevninou ho spája tunel.

    Pracoval vo fabrike v oblasti gastra, ale keďže sa rýchlo naučil po nórsky, v klube mu ponúkli aj pozíciu asistenta trénera pri mládeži. Vďaka tomu sa zúčastnil na stáži v Rosenborgu Trondheim.

    „V Nórsku sa v najmenších kategóriách nehrá na góly a na výsledky. Ak sa hrá nejaký turnaj, medaily dostanú všetci. Dôležité je, aby deti vedeli, čo chcú hrať a mali radosť z hry,“ zdôrazní.

    Tieto princípy sa teraz snaží vštiepiť aj svojim malým zverencom v materskom klube FK Junior Kanianka, kde trénuje kategóriu U11.

    Fotogaléria zo zápasu Brazília - Nórsko na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
    Norway's Kristoffer Ajer (3) heads the ball over Brazil's Danilo (13) and others during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Brazil's Bruno Guimaraes (8) shoots at goal as he is hit by Norway's Patrick Berg (6) during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Brazil's Matheus Cunha (9) and Norway's David Moeller Wolfe (5) compete for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Brazil's Matheus Cunha (9) reacts during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    25 fotografií
    Norway's Torbjoern Heggem (17) and [Brazil's Matheus Cunha (9) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Martinelli (22) reacts to a decision for a penalty kick by Referee Ismail Elfath during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) battles for the ball with Norway's Marcus Holmgren Pedersen during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway goalkeeper Oerjan Nyland (1) saves a penalty from Brazil's Bruno Guimaraes (8) during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Stephen K.H. Moyes) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Bruno Guimaraes (8) takes a shot during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) reacts during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Alexander Soerloth heads the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway goalkeeper Oerjan Nyland (1) saves a penalty kick during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Kristoffer Ajer (3) and Brazil's Matheus Cunha (9) react during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Antonio Nusa (20) challenges for the ball with with Brazil's Marquinhos (4) during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway goalkeeper Oerjan Nyland (1) saves a penalty lick during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) reacts toward referee Ismail Elfath during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA screen displays a possible penalty during a review at the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) reacts after he was fouled by Norway's Kristoffer Ajer (3) for a penalty kick during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior, right, competes for the ball as Norway's Julian Ryerson defends during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Ismail Elfath talks to players before a video review during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway goalkeeper Oerjan Nyland (1) saves a penalty kick by Brazil's Bruno Guimaraes (8) during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Stephen K.H. Moyes) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Alexander Soerloth, left, challenges for the ball with Brazil's Douglas Santos (16) during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Alexander Soerloth (7) and goalkeeper Oerjan Nyland (1) react after after a saved penalty kick during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Bruno Guimaraes (8) and Norway's Patrick Berg (6) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) gestures ahead the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    „Nóri pracujú s mládežou systematicky. Vyhodnocovanie dát v tréningoch či v zápasoch prináša ovocie v ktoromkoľvek športe. Nastavili si systém, ktorý funguje a z toho ťažia,“ vyzdvihol.

    Tvrdí ako skala

    Zápas s Anglickom je pre Nórov splnený sen. Anglický futbal je v severskej krajine nesmierne populárny.

    „Nepoznám Nóra, ktorý by nemal doma nejaký kútik s vlajkou či dresom obľúbeného anglického mužstva. Veľakrát ma pozvali pozerať zápasy Premier League, nechýbali podpichovačky,“ opisuje Pekár.

    So smiechom spomína na európsky Superpohár v roku 2016, ktorý sa hral v Trondheime.

    Vstupenky dali do predaja už pred finále Ligy majstrov a Európskej ligy a práve v Európskej lige hrali o trofej Sevilla a Liverpool.

    Lístky na Superpohár sa vypredali za niekoľko minút, Nóri verili, že uvidia Liverpool. Keď nakoniec Európsku ligu vyhrala Sevilla, domáci lístky predávali za dvadsať eur, alebo ich dokonca rozdávali zadarmo. Stretnutie medzi Realom Madrid a Sevillou pre nich nebolo zaujímavé.

    Matúš Pekár oslavuje postup s FK Hitra.
    Matúš Pekár oslavuje postup s FK Hitra. (Autor: Archív M. P.)

    „Angličania hrali v minulosti tvrdý, silový futbal a taký hrajú aj Nóri. Ja som bol tiež prekvapený, akí tvrdí boli hráči vo štvrtej divízii. Ako skala. Nikdy však neboli zákerní,“ s uznaním v hlase poznamená Matúš Pekár.

    Bude to malé finále

    Štvrťfinále Nórsko – Anglicko sa hrá v sobotu o 23.00 stredoeurópskeho času v Miami.

    „Myslím si, že v hľadisku bude viac Nórov. Predajú domy a pôjdu na zápas,“ tvrdí slovenský futbalista.

    „Pre Nórov to bude najkrajší zápas celého šampionátu. Malé finále.“

    Pekár je tiež útočník, o to viac uznáva kvality Erlinga Haalanda. „Neskutočné, čo predvádza. Tá sila, tá rýchlosť… Radosť sa pozerať. Je to výnimočný hráč,“ chváli najväčšiu hviezdu nórskej reprezentácie.

    „Vie si loptu nájsť, má dokonalý výber miesta. Všímal som si ho s Brazíliou. Mal takú fázu, keď som si myslel, že je zranený. Zrazu dostal loptu a dal gól. Niekto potrebuje tri šance, on potrebuje polovičnú šancu na gól.“

    „Haaland je rozhodujúci článok, ale jedna hviezda sama nič nespraví. Brazília mala Viníciusa, Portugalsko Cristiana Ronalda,“ zdôrazňuje Pekár.

    „Môžeš mať jedenásť hviezd a nepostúpiš zo skupiny. Ale možno máš desať pracantov a jednu hviezdu a poblázniš celý svet. Kľúčom k úspechu je tímovosť.“

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    Pred šampionátom sa nórski futbalisti fotili v dresoch svojho prvého klubu, kde začínali. „Už len toto gesto, že si obliekli dresy neznámych klubov, ukazuje, aký silný je tímový duch,“ vraví slovenský hráč.

    VIDEO: Nóri sa fotia v dresoch materských klubov

    Môžu dokázať všetko

    Nóri podľa neho dokážu brať veci s nadhľadom. Aj to im pomáha na ihrisku. „Málokedy sa stane, že vznikne nejaký konflikt, strkanica či bitka.

    Toto by sme sa od nich mohli naučiť. Súperi sa nám zbytočnosťami dostávajú do hláv a potom je ťažké sa znova naštartovať,“ priznáva Pekár.

    „Nóri sú vyrovnaní, nedajú sa vyprovokovať. Bolo to vidno aj v zápase s Brazíliou. Vinícius sa rozčuľoval a Nóri sa len usmievali.“

    Už len postup do štvrťfinále je pre Nórsko historický úspech. Nemusí byť však posledný.

    „Nóri na týchto majstrovstvách môžu dokázať všetko. Majú dobre rozpísanú rozprávku. Prečo ju nedokončiť so šťastným koncom? Na ihrisku nechajú aj dušu. Viem aj to, že nech to dopadne akokoľvek, nebudú sa hnevať. Mnohí si povedia: prehrali sme, škoda, ale Angličania idú ďalej, máme sa na čo pozerať,“ uzavrie s úsmevom slovenský futbalista.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ismael Saibari.
    Ismael Saibari.
    Tréner Maroka pred štvrťfinále: Rozhodnutie o štarte opory padne po konzultácii s lekármi
    dnes 16:52
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ismael Saibari.
    Ismael Saibari.
    Tréner Maroka pred štvrťfinále: Rozhodnutie o štarte opory padne po konzultácii s lekármi
    dnes 16:52
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    Domov»MS vo futbale 2026»Súboj s Anglickom bude ako malé finále. Nóri predajú domy, aby ho videli