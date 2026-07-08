Súboj s Anglickom bude ako malé finále. Nóri predajú domy, aby ho videli

Päťmiliónová krajina zažíva futbalovú rozprávku. Nórsko na MS 2026 potvrdzuje očakávania, že by sa mohlo stať čiernym koňom turnaja a dostalo sa už do štvrťfinále.
V ňom sa stretne s Anglickom, čo bude najväčší zápas v histórii krajiny.
„Nech to dopadne akokoľvek, Nóri sa nebudú hnevať,“ hovorí pre Sportnet Matúš Pekár, bývalý futbalista Tatrana Prešov, Rimavskej Soboty či Hanisky, ktorý strávil v Nórsku osem rokov. Pôsobil v FK Hitra, ktorý hral štvrtú divíziu.
Úspech si vedia užiť
„Teraz sú všetci pobláznení. Píšu novodobú históriu Nórska. Je mi trochu ľúto, že tam nie som. Silno vnímam ich nadšenie, lebo som ho veľakrát prežil,“ vraví Pekár.
Nórska reprezentácia na majstrovstvách sveta v skupine vyhrala nad Irakom a Senegalom. Bez najväčších opôr síce prehrala s Francúzskom, v šestnásťfinále však zdolala Pobrežie Slonoviny a v osemfinále senzačne triumfovala aj nad Brazíliou.
„Veľa mojich kamarátov pridáva z osláv videá a mám z toho zimomriavky. Nóri si vedia úspech parádne užiť. Plné ulice, štadióny a námestia, mnohí sú v tradičných nórskych krojoch alebo vikingských oblekoch.“
VIDEO: Oslavy v Osle počas zápasu Nórsko - Brazília
Podobne to v krajine vyzerá aj 17. mája, na Deň ústavy. „Kráľ chodí medzi ľudí, podáva im ruku, dá sa s ním odfotiť. Členovia kráľovskej rodiny sú vnímaní ako normálni ľudia, no predsa ich všetci rešpektujú,“ zdôraznil Pekár.
Spojení so športom a prírodou
Nórsko zažilo veľký športový úspech už aj na tohtoročných MS v hokeji, kde získalo historický bronz.
Futbalový svetový šampionát však vníma rádovo viac ľudí. Celý svet sa teraz pýta, v čom spočíva tajomstvo úspechu Nórov.
Ťahúňom mužstva je Erling Haaland, ktorý dal už sedem gólov, ale podľa Pekára je kľúčová aj ich súdržnosť a odolnosť.
„Nóri sú spojení so športom a prírodou,“ zdôrazňuje. Deti sa venujú viacerým športom, chodia na futbal aj na hádzanú, cez víkendy chodia s rodičmi na túru, v zime bežkujú.
Znie to ako klišé, ale v Nórsku naozaj platí, že neexistuje zlé počasie, len zle oblečený človek.
„Raz lialo, tak som písal trénerovi, či bude tréning. Odpísal mi, že samozrejme bude, či mám s tým problém,“ spomína so smiechom slovenský útočník.
Do Nórska išiel zo slovenskej druhej ligy, bol rozohraný, ale prekvapila ho tvrdosť a bojovnosť nórskych hráčov.
„Som zvyknutý na fyzickú hru, no často som chodil z ihriska dotlčený, dobitý,“ prezradí.
V mládeži sa nehrá na výsledok
Pekár bol prvýkrát v Osle na dovolenke so svojou budúcou manželkou. Zaujala ich mentalita ľudí aj prostredie.
Spoluhráč mu ukázal inzerát, že v Nórsku hľadajú futbalistov a ponúkajú im prácu. Takto sa dostal na Hitru, čo je siedmy najväčší ostrov Nórska, s pevninou ho spája tunel.
Pracoval vo fabrike v oblasti gastra, ale keďže sa rýchlo naučil po nórsky, v klube mu ponúkli aj pozíciu asistenta trénera pri mládeži. Vďaka tomu sa zúčastnil na stáži v Rosenborgu Trondheim.
„V Nórsku sa v najmenších kategóriách nehrá na góly a na výsledky. Ak sa hrá nejaký turnaj, medaily dostanú všetci. Dôležité je, aby deti vedeli, čo chcú hrať a mali radosť z hry,“ zdôrazní.
Tieto princípy sa teraz snaží vštiepiť aj svojim malým zverencom v materskom klube FK Junior Kanianka, kde trénuje kategóriu U11.
„Nóri pracujú s mládežou systematicky. Vyhodnocovanie dát v tréningoch či v zápasoch prináša ovocie v ktoromkoľvek športe. Nastavili si systém, ktorý funguje a z toho ťažia,“ vyzdvihol.
Tvrdí ako skala
Zápas s Anglickom je pre Nórov splnený sen. Anglický futbal je v severskej krajine nesmierne populárny.
„Nepoznám Nóra, ktorý by nemal doma nejaký kútik s vlajkou či dresom obľúbeného anglického mužstva. Veľakrát ma pozvali pozerať zápasy Premier League, nechýbali podpichovačky,“ opisuje Pekár.
So smiechom spomína na európsky Superpohár v roku 2016, ktorý sa hral v Trondheime.
Vstupenky dali do predaja už pred finále Ligy majstrov a Európskej ligy a práve v Európskej lige hrali o trofej Sevilla a Liverpool.
Lístky na Superpohár sa vypredali za niekoľko minút, Nóri verili, že uvidia Liverpool. Keď nakoniec Európsku ligu vyhrala Sevilla, domáci lístky predávali za dvadsať eur, alebo ich dokonca rozdávali zadarmo. Stretnutie medzi Realom Madrid a Sevillou pre nich nebolo zaujímavé.
„Angličania hrali v minulosti tvrdý, silový futbal a taký hrajú aj Nóri. Ja som bol tiež prekvapený, akí tvrdí boli hráči vo štvrtej divízii. Ako skala. Nikdy však neboli zákerní,“ s uznaním v hlase poznamená Matúš Pekár.
Bude to malé finále
Štvrťfinále Nórsko – Anglicko sa hrá v sobotu o 23.00 stredoeurópskeho času v Miami.
„Myslím si, že v hľadisku bude viac Nórov. Predajú domy a pôjdu na zápas,“ tvrdí slovenský futbalista.
„Pre Nórov to bude najkrajší zápas celého šampionátu. Malé finále.“
Pekár je tiež útočník, o to viac uznáva kvality Erlinga Haalanda. „Neskutočné, čo predvádza. Tá sila, tá rýchlosť… Radosť sa pozerať. Je to výnimočný hráč,“ chváli najväčšiu hviezdu nórskej reprezentácie.
„Vie si loptu nájsť, má dokonalý výber miesta. Všímal som si ho s Brazíliou. Mal takú fázu, keď som si myslel, že je zranený. Zrazu dostal loptu a dal gól. Niekto potrebuje tri šance, on potrebuje polovičnú šancu na gól.“
„Haaland je rozhodujúci článok, ale jedna hviezda sama nič nespraví. Brazília mala Viníciusa, Portugalsko Cristiana Ronalda,“ zdôrazňuje Pekár.
„Môžeš mať jedenásť hviezd a nepostúpiš zo skupiny. Ale možno máš desať pracantov a jednu hviezdu a poblázniš celý svet. Kľúčom k úspechu je tímovosť.“
Pred šampionátom sa nórski futbalisti fotili v dresoch svojho prvého klubu, kde začínali. „Už len toto gesto, že si obliekli dresy neznámych klubov, ukazuje, aký silný je tímový duch,“ vraví slovenský hráč.
VIDEO: Nóri sa fotia v dresoch materských klubov
Môžu dokázať všetko
Nóri podľa neho dokážu brať veci s nadhľadom. Aj to im pomáha na ihrisku. „Málokedy sa stane, že vznikne nejaký konflikt, strkanica či bitka.
Toto by sme sa od nich mohli naučiť. Súperi sa nám zbytočnosťami dostávajú do hláv a potom je ťažké sa znova naštartovať,“ priznáva Pekár.
„Nóri sú vyrovnaní, nedajú sa vyprovokovať. Bolo to vidno aj v zápase s Brazíliou. Vinícius sa rozčuľoval a Nóri sa len usmievali.“
Už len postup do štvrťfinále je pre Nórsko historický úspech. Nemusí byť však posledný.
„Nóri na týchto majstrovstvách môžu dokázať všetko. Majú dobre rozpísanú rozprávku. Prečo ju nedokončiť so šťastným koncom? Na ihrisku nechajú aj dušu. Viem aj to, že nech to dopadne akokoľvek, nebudú sa hnevať. Mnohí si povedia: prehrali sme, škoda, ale Angličania idú ďalej, máme sa na čo pozerať,“ uzavrie s úsmevom slovenský futbalista.