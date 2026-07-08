Vyhrá Djokovič Wimbledon? Tráva mu sedí, skvelo podáva, ale Sinner musí mať zlý deň

Keď sa prvý raz predstavil na trávnatých kurtoch vo Wimbledone, britským premiérom bol Tony Blair, princ Charles a Camilla Parker Bowlesová mali krátko po svadbe a na Petrov stolec zasadol pápež Benedikt XVI namiesto zosnulého Jána Pavla II.
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Novak Djokovič je súčasťou Wimbledonu už 21 rokov. Počas nich vyhral už 107 zápasov a osemfinálovým víťazstvom proti Romanovi Safiulinovi stanovil nový rekord medzi mužmi.
Historicky najviac víťazstiev na londýnskej tráve - 120, dosiahla legendárna Američanka českého pôvodu Martina Navrátilová.
Djokovič sa po roku opäť prebojoval do semifinále. Tretieho nasadeného Kanaďana Felix Augera-Aliassimeho zdolal po päťsetovej bitke 7:6 (10), 3:6, 6:3, 6:7 (4), 7:6 (4).
Najdlhšie štvrťfinále v histórii
Zápas trval päť hodín a 14 minút, čo bolo najdlhšie štvrťfinále v histórii Wimbledonu. Djokovič sa zároveň stal najstarším semifinalistom. Do najlepšej štvorky na grandslamovom turnaji sa dostal už po 55. raz.
Jeho najbližším súperom bude svetová jednotka a obhajca titulu Jannik Sinner. Talian vo štvrťfinále zdolal Nemca Jana-Lennarda Struffa 7:5, 7:6 (4), 6:3.
„Vyhral som vďaka rakete a veľmi veľkému srdcu,“ žartoval Srb v rozhovore na centrálnom dvorci po štvrťfinále.
„Udržal som si nervy na uzde a moju vášeň. Na konci to mohol vyhrať ktokoľvek z nás. Zápas bol o niekoľkých loptičkách a dôležitých okamihoch,“ pokračoval.
„Čo na to povedať. Toto sú okamihy, pre ktoré stále hrám tenis, trénujem a som tu, medzi vami. Prial by som si, aby to už bolo finále. Nech sa nemusím obávať toho, ako bude moje telo reagovať zajtra. Ale som šťastný, že som vyhral,“ dodal.
VIDEO: Momenty zo zápasu Djokovič - Auger-Aliassime
Sinner mal na ceste do semifinále veľké problémy už v prvom kole. Djokovičov krajan Miomir Kecmanovič viedol 2:1 na sety, ale Sinner prepol na vyšší rýchlostný stupeň a napokon zvíťazil 4:6, 6:3, 6:7 (8), 6:2, 6:3.
V nasledujúcich kolách už nestratil ani set.
Získa titul číslo 25?
Tridsaťdeväťročný Srb je posledný aktívny hráč z legendárnej tenisovej trojky 21. storočia. Roger Federer skončil pred štyrmi a Rafael Nadal pred dvoma rokmi.
Fanúšikovia a tenisoví experti si preto často kladú otázku, či ešte Djokovič má na to, aby ovládol jeden z grandslamových turnajov.
Naposledy sa mu to podarilo pred troma rokmi na US Open. Posledný triumf vo Wimbledone sa datuje do roku 2022.
Od ďalšieho ho delia už len dve víťazstvá. Ak by sa mu to podarilo, pokoril by ďalší rekordný zápis. Bol by to jeho 25. titul z turnajov veľkej štvorky, čo doposiaľ ešte nikto nedokázal.
Ôsmym víťazstvom vo Wimbledone by vyrovnal nielen Federera, ale aj Helen Wills Moodyovú, americkú tenistku, ktorá vyhrala turnaj osemkrát v 20. a 30. rokoch 20. storočia.
Rekordérkou zostáva s deviatimi titulmi Navrátilová.
Sinnera už na tráve zdolal
Jan Kukal, člen Siene slávy českého aj slovenského tenisu tvrdí, že Djokovič má z výkonnostnej stránky na všetkých súperov s výnimkou svetovej jednotky Jannika Sinnera.
„Ak chce postúpiť do finále, potrebuje, aby Sinner nemal svoj deň, alebo mal nejaký zdravotný problém. Podľa mňa už nie je tak dobrý, aby za bežných okolností zdolal Sinnera,“ vysvetľuje Kukal pre Sportnet.
Djokovič proti Sinnerovi v tejto sezóne už raz nastúpil. V semifinále Australian Open bol úspešnejší Srb, ktorý po päťsetovej bitke zvíťazil 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Piatkové semifinále bude ich štvrtý vzájomný zápas na tráve. Všetky sa uskutočnili vo Wimbledone.
V roku 2022 bol vo štvrťfinále úspešný Djokovič. Prvé dva sety prehral, ale po veľkom obrate postúpil po výsledku 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.
O rok neskôr sa v semifinále Srb opäť radoval z triumfu, ale cesta za víťazstvo bola tentoraz jednoduchšia. Do finále postúpil po víťazstve 6:3, 6:4, 7:6 (4).
Vo vlaňajšom semifinále Wimbledonu Talian vyradil Srba hladko 6:3, 6:3, 6:4.
„Úprimne povedané, nič neočakávam. Dúfam, že budem hrať na svojej úrovni a udržím s ním krok aj na päť setov,“ povedal Djokovič o semifinále na tlačovej konferencii po utorňajšom tenisovom maratóne.
VIDEO: Djokovič po postupe do semifinále
„Budem musieť zo seba vydať to najlepšie, aby som Jannika porazil. Momentálne to je jediná vec, na ktorú myslím. Chcem sa dostať do takej fyzickej a psychickej pohody, aby som s ním dokázal bojovať tak dlho, ako to bude potrebné,“ dodal.
Tráva mu sedí, tvrdia experti
Šancu na turnajové víťazstvo dáva Djokovičovi aj Tim Henman. Niekdajší britský tenista a štvornásobný semifinalista Wimbledonu dnes pracuje ako expert pre Eurosport.
„Fyzické nároky na tráve sú menšie ako na antuke. Na tráve, vzhľadom na jeho predpoklady pre tento povrch a na to, že je menej hráčov, ktorí sa na tráve cítia komfortne, by som mu vo Wimbledone určite veril,“ povedal Brit pred turnajom.
V podobnom duchu sa pred začiatkom Wimbledonu vyjadril aj Patrick Mouratoglou, bývalý tréner Sereny Willamsovej, ktorý dnes vedie tenisovú akadémiu vo Francúzsku.
„Pre Djokoviča by tráva mohla byť jeho najlepším povrchom. Výmeny na nej sú kratšie, má viac šancí na skoré ukončenie výmeny a päťsetové zápasy pre neho nie sú z fyzickej stránky tak náročné, ako na iných povrchoch,“ vravel Mouratoglou pre TennisWorld.
V prípade víťazstva na Wimbledone by sa Djokovič priblížil k Federerovi v počte turnajových víťazstiev.
Švajčiar počas kariéry pozbieral 103 trofejí, Djokovič sa môže dostať na métu 102. Rafael Nadal, ďalší dlhoročný súper Srba, získal 92 turnajových víťazstiev.
Ak mu to nevyjde, skúsi to v Austrálii
Kukal vyzdvihuje schopnosti Djokoviča v príprave na grandslamové turnaje.
„Je úžasné, ako sa na ne dokáže pripraviť. Už na Australian Open hral výborne a solídne obstál aj na Roland Garros. Hrať na antuke je omnoho náročnejšie, ako na inom povrchu. Vyzerá to tak, že na Wimbledone hrá vo vrcholovej forme,“ tvrdí.
V Austrálii ho vo finále porazil Carlos Alcaraz. Španiel vyhral 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Na Roland Garros vypadol Djokovič už v treťom kole. Po päťsetovej bitke ho vyradil Brazílčan Joao Fonseca.
Kukal upozorňuje aj na to, že Djokovič dokáže výborne zvládať kľúčové loptičky.
„Pri dôležitých bodoch má pevné nervy. Na Wimbledone aj US Open porazil Federera, hoci čelil dvom mečbalom pri podaní súpera,“ pripomína.
Djokovič v roku 2019 zdolal vo wimbledonskom finále Rogera Federera 3:2 na sety. V záverečnom sete za stavu 7:8 odvrátil dva mečbaly legendárneho Švajčiara. Bol to najdlhší finálový zápas v histórii turnaja.
Podobne, ako Mouratouglou, aj Kukal považuje trávu pre Djokovičovu za najvýhodnejší povrch.
„To, že tráva je tento rok veľmi pomalá, mu pomáha pri returne. Je schopný vrátiť deväťdesiat percent podaní.“ hovorí.
Ak by Djokovič nezískal ďalší grandslamový titul, Kukal predpokladá, že sa o to pokúsi na Australian Open, čo je jeho najúspešnejší grandslam.
„V Austrálii to určite skúsi ešte raz. Podľa mňa to bude jeho posledná šanca. Bude to záležať aj od výkonov Sinnera, či bude mať zlý deň,“ predpovedá.
Najlepší servis a Vajda ako kľúčový faktor
Kukal na Djokovičovi oceňuje, že aj v pokročilom tenisovom veku dokázal zlepšiť servis.
„Teraz podáva najlepšie, ako som u neho kedy videl. Jeho bekhend bol vždy obrovská zbraň. Teraz sa snaží rozhodovať aj z forhendovej strany, čo v minulosti veľmi nerobil,“ hovorí.
„Keď bol mladší, tak bol majstrom dlhých výmen. Vďaka svojej trpezlivosti bol veľmi nebezpečný. Teraz vie, že potrebuje tie výmeny skrátiť. Prehodenia mal odjakživa fantastické.“ dodáva pražský rodák žijúci na Slovensku.
Za dlhou a úspešnou kariérou Srba stojí podľa Kukala najmä jeho niekdajší slovenský tréner Marián Vajda.
„Má obrovskú zásluhu na tom, aký je to tenista a človek. Marián sa s ním poriadne nadrel. Djokovič ako mladík nevedel prehrávať.
Bol ťažká povaha, ale mal obrovskú vôľu a nasledoval svoj detský sen. Je to obrovský bojovník, čo využíva najmä na konci vyrovnaných zápasov,“ dodáva.
Vajda spolupracoval s Djokovičom od roku 2006 do roku 2017. V apríli 2018 sa vrátil do realizačného tímu Srba, kde zotrval do roku 2022.
Z pozície trénera priviedol Srba k dvadsiatim triumfom na grandslamových turnajoch.