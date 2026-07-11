    ONLINE: Tour de France 2026 - 8. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    8. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne piatok? Sledujte preteky LIVE.
    8. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne piatok? Sledujte preteky LIVE. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    Sportnet|11. júl 2026 o 10:15
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 8. etapy Tour de France 2026 z Périgueux do Bergeracu.

    Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú 8. etapou.

    Cyklisti dnes absolvujú etapu Tour de France 2026 z Périgueux do Bergeracu na rovinatej trati dlhej 180,4 kilometra. Šprintéri, ktorí deň predtým neuspeli v dojazde v Bordeaux, dostanú šancu na reparát.

    Kde sledovať Tour de France 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 8. etapa dnes (cyklistika, výsledky, sobota, NAŽIVO)

    Tour de France  2026
    11.07.2026 o 13:25
    8. etapa: Périgueux – Bergerac
    Plánovaný
    Prenos
    Pořadí Tour de France po 7. etapě:

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 24:56:17
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +2:42
    3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +3:27
    4. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – Bora – hansgrohe +3:30
    5. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +3:34
    6. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +3:55
    7. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – Bora – hansgrohe +4:00
    8. Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious +4:21
    9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +4:57
    10. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +7:10
    ...
    133. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +1:32:11
    155. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:44:25
    Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 28
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 19
    3. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious 16
    4. Alex Baudin (FRA) EF Education – Easypost 13
    5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 12
    ...
    19. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 3
    Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):

    1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 204
    2. Biriam Girmay (ERI) NSN 145
    3. Max Kanter (GER) XDS Astana 140
    4. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 134
    5. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 126
    ...
    29. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 22
    36. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 20
    46. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 16
    Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):

    1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG 24:59:44
    2. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +7
    3. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +28
    4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +54
    5. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +3:43
    ...
    23. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:40:58
    Po pátečním dojezdu v Bordeaux čeká sprintery další etapa, ve které budou mít příležitost ukořistit triumf. Osmá etapa měří 180,4 kilometru a během ní se nastoupá přibližně 1150 metrů. Na trase jsou jen dvě vrchařské prémie čtvrté, tedy nejnižší, kategorie. Côte de Domme má 3,6 kilometru s průměrem 3,3 procenta, Côte du Buisson-de-Cadouin 2,9 kilometru při 4,9 procenta. Druhý kopec končí téměř 40 kilometrů před cílem, takže by neměl připravit o závěrečný spurt žádného z hlavních rychlíků.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:25.

    Program najbližších etáp na TdF 2026

    11.07.2026
    13:15
    8. etapa
    Perigueux > Bergerac
    180,4 km
    rovinatý
    rovinatý
    12.07.2026
    13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý

    Tour de France 2026


    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    8. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne piatok? Sledujte preteky LIVE.online
    8. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne piatok? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: Tour de France 2026 - 8. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)
    dnes 10:15
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