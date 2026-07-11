ONLINE: Tour de France 2026 - 8. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)

Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú 8. etapou.
Cyklisti dnes absolvujú etapu Tour de France 2026 z Périgueux do Bergeracu na rovinatej trati dlhej 180,4 kilometra. Šprintéri, ktorí deň predtým neuspeli v dojazde v Bordeaux, dostanú šancu na reparát.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 8. etapa dnes (cyklistika, výsledky, sobota, NAŽIVO)
Tour de France 2026
11.07.2026 o 13:25
8. etapa: Périgueux – Bergerac
Plánovaný
Prenos
Pořadí Tour de France po 7. etapě:
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 24:56:17
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +2:42
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +3:27
4. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – Bora – hansgrohe +3:30
5. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +3:34
6. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +3:55
7. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – Bora – hansgrohe +4:00
8. Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious +4:21
9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +4:57
10. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +7:10
...
133. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +1:32:11
155. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:44:25
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 24:56:17
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +2:42
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +3:27
4. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – Bora – hansgrohe +3:30
5. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +3:34
6. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +3:55
7. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – Bora – hansgrohe +4:00
8. Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious +4:21
9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +4:57
10. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +7:10
...
133. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +1:32:11
155. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:44:25
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 28
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 19
3. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious 16
4. Alex Baudin (FRA) EF Education – Easypost 13
5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 12
...
19. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 3
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 28
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 19
3. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious 16
4. Alex Baudin (FRA) EF Education – Easypost 13
5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 12
...
19. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 3
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 204
2. Biriam Girmay (ERI) NSN 145
3. Max Kanter (GER) XDS Astana 140
4. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 134
5. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 126
...
29. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 22
36. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 20
46. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 16
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 204
2. Biriam Girmay (ERI) NSN 145
3. Max Kanter (GER) XDS Astana 140
4. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 134
5. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 126
...
29. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 22
36. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 20
46. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 16
Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):
1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG 24:59:44
2. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +7
3. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +28
4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +54
5. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +3:43
...
23. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:40:58
1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG 24:59:44
2. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +7
3. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +28
4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +54
5. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +3:43
...
23. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:40:58
Po pátečním dojezdu v Bordeaux čeká sprintery další etapa, ve které budou mít příležitost ukořistit triumf. Osmá etapa měří 180,4 kilometru a během ní se nastoupá přibližně 1150 metrů. Na trase jsou jen dvě vrchařské prémie čtvrté, tedy nejnižší, kategorie. Côte de Domme má 3,6 kilometru s průměrem 3,3 procenta, Côte du Buisson-de-Cadouin 2,9 kilometru při 4,9 procenta. Druhý kopec končí téměř 40 kilometrů před cílem, takže by neměl připravit o závěrečný spurt žádného z hlavních rychlíků.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:25.