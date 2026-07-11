    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    10.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    2 - 1
    1:1
    Belgicko
    Belgicko

    Španielsko opäť spasil svätec, ktorý takmer vôbec nehráva. Stačilo mu 90 sekúnd

    Mikel Merino (6).
    Fotogaléria (54)
    Mikel Merino (6). (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|11. júl 2026 o 06:48
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    Merino je supernáhradník.

    Na týchto majstrovstvách sveta má povesť supernáhradníka. Španiel Mikel Merino nepotrebuje veľa času, aby zmenil dejiny zápasu. Stačí mu pár dotykov s loptou.

    Proti Portugalsku (v osemfinále) skóroval päť minút po príchode na ihrisko.

    Vo štvrťfinále majstrovstiev sveta proti Belgicku mu stačilo iba deväťdesiat sekúnd. A opäť rozhodol. V posledných dvoch zápasoch odohral spolu len osem minút.

    Aj to však stačilo na dva rozhodujúce góly a postup Španielska medzi štyri najlepšie tímy sveta.

    Futbalisti Španielska zdolali v piatok Belgicko 2:1 a v semifinále ich čaká Francúzsko.

    „Kto by dnes nechcel byť Mikel Merino?“ pýtal sa po zápase denník Marca.

    Je to náhradník, ktorý sa nikdy nesťažuje, keď zostane na lavičke. A keď ho tréner Luis de la Fuente pošle na ihrisko, zrazu rozhoduje zápasy.

    Hrdina, na ktorého sa môže tréner spoľahnúť

    Merino sa opäť objavil v správnom čase na správnom mieste.

    Stredopoliar Arsenalu rozhodol duel po chybe brankára Senneho Lammensa (vyrazil loptu), ktorý musel na poslednú chvíľu nahradiť zraneného Thibauta Courtoisa.

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    „Merino, muž, ktorý akoby vlastnil kalendár svätcov, zachránil Španielsko z pasce, ktorú naň pripravilo Belgicko,“ napísal denník AS.

    Tréner Luis de la Fuente na adresu svojho žolíka nešetril chválou.

    „Je neuveriteľný. Má množstvo predností, patrí k absolútnej svetovej špičke a mohol by hrať v ktoromkoľvek klube.

    Je veľké šťastie, že ho máme. Vieme, že keď ho potrebujeme, vždy je pripravený.“

    Merino mal v zápase proti Belgicko iba osem dotykov. Bol veľmi efektívny. Na gól mu stačila jediná strela. Mal štyri prihrávky, všetky úspešné.

    Merino pritom nie je skutočnou svetovou superstar. Aj v Arsenale Londýn zvyčajne naskakoval do hry ako náhradník.

    V minulej sezóne dal celkovo vo všetkých súťažiach iba šesť gólov, z toho štyri v Premier League. 

    Belgický plán takmer vyšiel

    Španielsko bolo od úvodu lepším mužstvom, no Belgicko presne napĺňalo plán trénera Rudiho Garcíu.

    Do zostavy sa vrátili Kevin De Bruyne aj Jérémy Doku, zatiaľ čo tesne pred výkopom prišli Belgičania o zraneného Youriho Tielemansa.

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    Mikel Merino oslavuje so spoluhráčmi gól na 2:1 v zápase Španielsko - Belgicko v semifinále MS 2026
    Belgium's Charles De Ketelaere (17) scores his side's opening goal as Spain's Pau Cubarsi (22) and Spain goalkeeper Unai Simon (23) defend during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    54 fotografií
    Belgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates with his teammate Leandro Trossard scoring their first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/ Jae C. Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Fabian Ruiz (8) celebrates with teammate Dani Olmo (10) after scoring the opening goal of his team during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgian players celebrate first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates scoring their first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates scoring their first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) scores first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Marcio J. 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Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Fabian Ruiz (8) scores first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Fabian Ruiz (8) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Fabian Ruiz (8) celebrates after scoring the opening goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Oyarzabal warms up prior to the start of the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Jae C. 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(AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere heads the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Jae Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Jeremy Doku battles for the ball with Spain's Pedro Porro during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Jae Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAG64 Inglewood - Futbalista Španielska Lamine Yamal počas štvrťfinálového zápasu Belgicko - Španielsko na majstrovstvách sveta vo futbale americkom meste Inglewood v piatok 10. júla 2026. FOTO TASR/AP Spain's Lamine Yamal (19) controls the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - USA - šport - futbal - MS26 - majstrovstvá - sveta - štvrťfináleSpain's Lamine Yamal (19) fights for the ball with Belgium's Brandon Mechele (4) during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) controls the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain squad pose before the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. 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(AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6), rear left, scores their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) scores their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Brandon Mechele (4) is dejected after the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) reacts after Spain's Mikel Merino scored his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Axel Witsel (6) reacts after the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino cel not seen in the frame celebrates with his teammates after scoring their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/ Jae C. Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates scoring their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates after scoring their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/ Jae C. Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates scoring their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) is greeted on the sideline by goalkeeper Senne Lammens (12) as Courtois subs out of the match during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) is greeted on the sideline by head coach Rudi Garcia, right, during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) sits on the pitch before leaving the match during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Na španielskej strane nechal Luis de la Fuente oddychovať Pedriho, ktorého nahradil Fabián Ruiz.

    Belgicko sa nesnažilo hrať otvorený futbal. Chcelo spomaliť tempo a čo najdlhšie udržať bezgólový stav.

    MS vo futbale 2026 - osemfinále

    Španielsko - Belgicko 2:1 (1:1)

    Góly: 30. Ruiz, 88. Merino - 41. De Ketelaere

    Rozhodovali: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Angl.), ŽK: Cubarsi, Laporte - De Bruyne, Witsel

    Diváci: 70 492

    Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz (55. Pedri) - Yamal, Olmo (86. Merino), Baena (55. Torres) - Oyarzabal (79. Williams)

    Belgicko: Courtois (71. Lammens) - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (61. Seys) - Vanaken (60. Lukaku), Raskin - Trossard (60. Witsel), De Bruyne (86. Saelemaekers), Doku - De Ketelaere

    Španieli síce kontrolovali hru, ale len ťažko si vytvárali čisté príležitosti proti Courtoisovi.

    Napokon však prišiel prvý gól. Dani Olmo vystrelil, Courtois loptu vyrazil a Fabián Ruiz ju pravou nohou – tou menej využívanou – dorazil do siete.

    Španielsko začalo kombinovať, Lamine Yamal robil belgickej obrane čoraz väčšie problémy a zdalo sa, že zápas má pod kontrolou.

    Príchod svätca

    Futbal však rád popiera všetky štatistiky aj dojmy. Belgicku stačil prvý vážnejší útok. Charles De Ketelaere zblízka hlavou zakončil Castagneho center. „Nebol to len gól. Bol to úder priamo do pečene,“ napísal AS.

    Dokonca aj stopér Španielska Pau Cubarsí po belgickom góle inkasoval žltú kartu. 

    Po zmene strán poslal tréner de la Fuente na ihrisko Pedriho aj Ferrana Torresa, aby oživil útok.

    Belgicko však naďalej úspešne zatváralo priestory.

    „V takýchto chvíľach rozhodujú aj zdanlivé maličkosti. Španielsko akoby dlho varilo víťazstvo okolo jedného hrnca.

    Potom však prišlo Courtoisovo zranenie a gól Merina – lovca slávy, ktorý skóroval ešte skôr, než stihol byť na ihrisku dve minúty,“ napísal AS.

    Thibaut Courtois (1) a Lamine Yamal (19).
    Thibaut Courtois (1) a Lamine Yamal (19). (Autor: TASR/AP)

    Španielsko si tak zahrá len druhé semifinále majstrovstiev sveta vo svojej histórii.

    Podľa španielskych médií zápas pripomínal víťazné duely z MS 2010 v Juhoafrickej republike, keď tím Vicenteho del Bosqueho vyhrával tesnými výsledkami a jediným gólom.

    Francúzska sa neboja

    De la Fuente po postupe neskrýval sebavedomie. „Tento tím má charakter. Je pre mňa cťou trénovať mužstvo, ktoré je tak odhodlané a neustále sa chce zlepšovať.

    Je úplne oprávnené myslieť si, že môžeme zdolať Francúzsko. Urobíme pre to všetko.

    Sme jediný tím, ktorému sa podarilo Francúzov dvakrát poraziť. Proti sebe nastúpia dva skvelé tímy.“

    Merino si uvedomuje, že Španielsko delia od svetového titulu už len dva zápasy.

    „Som nadšený. Pochybujem, že sa mi ešte niekedy podarí zažiť niečo podobné.

    Od titulu majstrov sveta nás delia už len dva zápasy. Je to splnený sen a dúfam, že ho dokážeme dotiahnuť do konca.

    Tieto zápasy sleduje celý svet. Prinášať ľuďom takúto radosť je obrovská hrdosť.

    Proti Francúzsku nás v tejto fáze turnaja nečaká nič iné ako súper najvyššej svetovej úrovne.“

    Yamal: Ak sa má niekto báť, sú to oni

    Veľkú pozornosť na ihrisku opäť pútal osemnásťročný Lamine Yamal.

    Krídelník Barcelony však po zápase viac hovoril o výkone tímu než o individuálnom ocenení.

    „Sme veľmi šťastní. Sme tu už dlho a chceme ísť až do konca. Boli sme lepším tímom. Ich gól prišiel práve vo chvíli, keď sme hrali najlepšie, ale ani jedno mužstvo proti nám nehralo otvorenú partiu.“

    Pred semifinále poslal jasný odkaz aj Francúzom.

    „Ak sa má niekto báť, tak oni. Už sme ich vyradili. Stretnú sa dva najlepšie tímy turnaja, ale my sa nebojíme nikoho.“

    Na otázku, či ho mrzí, že zatiaľ na šampionáte skóroval iba raz, odpovedal s úsmevom.

    „Vôbec nie. Majstrovstvá Európy som vyhral s jediným gólom. Pokiaľ budeme postupovať ďalej, budem veľmi spokojný. Najdôležitejší je tím.“

    Pred semifinále pôsobí pokojne.

    „Mám veľké sebavedomie a verím, že všetko dobre dopadne. Som pripravený a už sa neviem dočkať zápasu. Francúzsko je veľmi fyzické mužstvo, ale my sa budeme snažiť držať loptu. Dúfam, že im opäť strelím gól.“

    Fanúšikom poslal jednoduchý odkaz.

    „Nech nás podporujú tak ako doteraz. My na ihrisku odovzdáme úplne všetko, aby sme ich nesklamali a pokúsili sa postúpiť do finále.“

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    Bol naozaj Yamal najlepším hráčom?

    Ocenenie MVP opäť získal práve Lamine Yamal, no v Španielsku sa okamžite rozprúdila diskusia, či bolo udelené správnemu hráčovi.

    „Sám však vie, že tentoraz nebol najlepším hráčom na ihrisku,“ reagovala Marca.

    Podľa denníka odohral kvalitný zápas, bol nebezpečný a často robil belgickej obrane problémy. V rozhodujúcich momentoch sa však viackrát nerozhodol správne.

    Lepší výkon podľa Marcy podali Aymeric Laporte, Dani Olmo, Rodri, Fabián Ruiz, Pau Cubarsí a predovšetkým Mikel Merino.

    „FIFA by mala zmeniť systém udeľovania ocenenia pre hráča zápasu. Nemôže predsa platiť, že trofeje automaticky získavajú Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland či Lamine Yamal len preto, že sú najväčšími hviezdami,“ napísal denník.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
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    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
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    JPN
    1
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    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
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    AUS
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    Egypt
    EGY
    2
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    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
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    Francúzsko
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    2
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    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
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    NOR
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