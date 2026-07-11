ONLINE: SK Slavia Praha - ŠK Slovan Bratislava dnes, prípravný zápas 2026 LIVE (prípravný zápas)

Sk Slavia Praha - ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z prípravného zápasu.
Sk Slavia Praha - ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z prípravného zápasu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|11. júl 2026 o 14:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos z prípravného zápasu: SK Slavia Praha - ŠK Slovan Bratislava.

Futbalisti SK Slavia Praha a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú prípravný zápas v rámci letnej prípravy na novú sezónu. Duel sa odohrá na neutrálnom ihrisku Sportanlage Melk v Rakúsku.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: SK Slavia Praha - ŠK Slovan Bratislava dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, sobota, NAŽIVO)

Prípravný zápas  2025/2026
11.07.2026 o 17:00
Slavia
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní atraktívneho prípravného stretnutia medzi SK Slavia Praha a ŠK Slovan Bratislava.

Slavia Praha zatiaľ v príprave čaká na prvé víťazstvo. Český majster najskôr remizoval s Dynamom Kyjev 1:1, následne prekvapujúco prehral s Vlašimom 1:2 a naposledy uhral remízu 2:2 s poľskou Wieczystou Krakov.

Slovan Bratislava vstúpil do letnej prípravy o niečo úspešnejšie. Na úvod zdolal rakúsky Grazer 1:0, následne remizoval 1:1 so srbskou Crvenou zvezdou a naposledy tesne prehral s maďarskou Puskás Akadémiou 0:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.



Slovensko

    Sk Slavia Praha - ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z prípravného zápasu.online
    Sk Slavia Praha - ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z prípravného zápasu.online
    ONLINE: SK Slavia Praha - ŠK Slovan Bratislava dnes, prípravný zápas 2026 LIVE (prípravný zápas)
    dnes 14:00
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