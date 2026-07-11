ONLINE: SK Slavia Praha - ŠK Slovan Bratislava dnes, prípravný zápas 2026 LIVE (prípravný zápas)

Futbalisti SK Slavia Praha a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú prípravný zápas v rámci letnej prípravy na novú sezónu. Duel sa odohrá na neutrálnom ihrisku Sportanlage Melk v Rakúsku.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: SK Slavia Praha - ŠK Slovan Bratislava dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, sobota, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2025/2026
11.07.2026 o 17:00
Slavia
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní atraktívneho prípravného stretnutia medzi SK Slavia Praha a ŠK Slovan Bratislava.
Slavia Praha zatiaľ v príprave čaká na prvé víťazstvo. Český majster najskôr remizoval s Dynamom Kyjev 1:1, následne prekvapujúco prehral s Vlašimom 1:2 a naposledy uhral remízu 2:2 s poľskou Wieczystou Krakov.
Slovan Bratislava vstúpil do letnej prípravy o niečo úspešnejšie. Na úvod zdolal rakúsky Grazer 1:0, následne remizoval 1:1 so srbskou Crvenou zvezdou a naposledy tesne prehral s maďarskou Puskás Akadémiou 0:1.
Slavia Praha zatiaľ v príprave čaká na prvé víťazstvo. Český majster najskôr remizoval s Dynamom Kyjev 1:1, následne prekvapujúco prehral s Vlašimom 1:2 a naposledy uhral remízu 2:2 s poľskou Wieczystou Krakov.
Slovan Bratislava vstúpil do letnej prípravy o niečo úspešnejšie. Na úvod zdolal rakúsky Grazer 1:0, následne remizoval 1:1 so srbskou Crvenou zvezdou a naposledy tesne prehral s maďarskou Puskás Akadémiou 0:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.