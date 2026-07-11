    ONLINE: Karolína Muchová - Linda Nosková dnes, Wimbledon 2026 LIVE (finále)

    Karolína Muchová - Linda Nosková: ONLINE prenos z finále Wimbledonu 2026.
    Karolína Muchová - Linda Nosková: ONLINE prenos z finále Wimbledonu 2026. (Autor: TASR/AP)
    11. júl 2026 o 14:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z finále dvojhry žien na grandslamovom turnaji Wimbledon 2026: Karolína Muchová - Linda Nosková.

    Karolína Muchová a jej krajanka Linda Nosková sa dnes stretnú v zápase o titul vo finále dvojhry žien na grandslamovom Wimbledone.

    ﻿Ktorá z Češiek sa stane grandslamovou šampiónkou?

    Kde sledovať Wimbledon 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Karolína Muchová - Linda Nosková dnes (dvojhra žien, finále, Wimbledon 2026, výsledky, sobota, LIVE)

    Wimbledon - ženy Finále 2026
    11.07.2026 o 17:00
    Muchová
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Nosková
    Prenos
    Linda Nosková a jej cesta na Wimbledone:

    1. kolo: Ella Seidelová (GER) 6:4, 6:3
    2. kolo: Camila Osoriová (COL) 6:3, 4:6, 6:2
    3. kolo: Sorana Cirsteaová (ROU) 2:6, 6:3, 7:6
    Osemifinále: Madison Keysová (USA) 6:4, 7:6
    Štvrťfinále: Elise Mertensová (BEL) 6:3, 7:5
    Semifinále: Marta Kosťuková (UKR) 6:4, 6:4
    Karolína Muchová a jej cesta na Wimbledone:

    1. kolo: Anastasia Zacharovová 6:3, 6:2
    2. kolo: Čang Šuaj (CHN) 6:3, 6:2
    3. kolo: Mananchaya Sawangkaewová (THA) 6:2, 7:6
    Osemifinále: Barbora Krejčíková (CZE) 7:5, 7:6, 6:3
    Štvrťfinále: Naomi Osakaová (JPN) 7:6, 6:4
    Semifinále: Coco Gauffová (USA) 6:2, 1:6, 7:6
    Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov. Vítam vás pri sledovaní finálového zápasu ženskej dvojhry na Wimbledone, kde sa proti sebe postaví historicky po prvýkrát výhradne iba česká stopa – Karolína Muchová (10) – Linda Nosková (9).
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
    Tenis

    Tenis

    Karolína Muchová - Linda Nosková: ONLINE prenos z finále Wimbledonu 2026.online
    Karolína Muchová - Linda Nosková: ONLINE prenos z finále Wimbledonu 2026.online
    ONLINE: Karolína Muchová - Linda Nosková dnes, Wimbledon 2026 LIVE (finále)
    dnes 14:00
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