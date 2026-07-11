ONLINE: Karolína Muchová - Linda Nosková dnes, Wimbledon 2026 LIVE (finále)

Karolína Muchová a jej krajanka Linda Nosková sa dnes stretnú v zápase o titul vo finále dvojhry žien na grandslamovom Wimbledone.
Ktorá z Češiek sa stane grandslamovou šampiónkou?
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ONLINE PRENOS: Karolína Muchová - Linda Nosková dnes (dvojhra žien, finále, Wimbledon 2026, výsledky, sobota, LIVE)
Wimbledon - ženy Finále 2026
11.07.2026 o 17:00
Muchová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Nosková
Prenos
Linda Nosková a jej cesta na Wimbledone:
1. kolo: Ella Seidelová (GER) 6:4, 6:3
2. kolo: Camila Osoriová (COL) 6:3, 4:6, 6:2
3. kolo: Sorana Cirsteaová (ROU) 2:6, 6:3, 7:6
Osemifinále: Madison Keysová (USA) 6:4, 7:6
Štvrťfinále: Elise Mertensová (BEL) 6:3, 7:5
Semifinále: Marta Kosťuková (UKR) 6:4, 6:4
1. kolo: Ella Seidelová (GER) 6:4, 6:3
2. kolo: Camila Osoriová (COL) 6:3, 4:6, 6:2
3. kolo: Sorana Cirsteaová (ROU) 2:6, 6:3, 7:6
Osemifinále: Madison Keysová (USA) 6:4, 7:6
Štvrťfinále: Elise Mertensová (BEL) 6:3, 7:5
Semifinále: Marta Kosťuková (UKR) 6:4, 6:4
Karolína Muchová a jej cesta na Wimbledone:
1. kolo: Anastasia Zacharovová 6:3, 6:2
2. kolo: Čang Šuaj (CHN) 6:3, 6:2
3. kolo: Mananchaya Sawangkaewová (THA) 6:2, 7:6
Osemifinále: Barbora Krejčíková (CZE) 7:5, 7:6, 6:3
Štvrťfinále: Naomi Osakaová (JPN) 7:6, 6:4
Semifinále: Coco Gauffová (USA) 6:2, 1:6, 7:6
1. kolo: Anastasia Zacharovová 6:3, 6:2
2. kolo: Čang Šuaj (CHN) 6:3, 6:2
3. kolo: Mananchaya Sawangkaewová (THA) 6:2, 7:6
Osemifinále: Barbora Krejčíková (CZE) 7:5, 7:6, 6:3
Štvrťfinále: Naomi Osakaová (JPN) 7:6, 6:4
Semifinále: Coco Gauffová (USA) 6:2, 1:6, 7:6
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov. Vítam vás pri sledovaní finálového zápasu ženskej dvojhry na Wimbledone, kde sa proti sebe postaví historicky po prvýkrát výhradne iba česká stopa – Karolína Muchová (10) – Linda Nosková (9).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.