    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    MS v hokeji 2026
    30.05.2026, Playoff, Semifinále
    6 - 0
    1:0, 3:0, 2:0
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Nórsky sen o finále je na konci. Švajčiarsko na domácich MS zabojuje o premiérový titul

    Švajčiarsko oslavuje gól proti Nórsku v semifinále MS v hokeji 2026.
    Švajčiarsko oslavuje gól proti Nórsku v semifinále MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|30. máj 2026 o 17:40
    Švajčiarsko dnes zdolalo Nórsko v semifinále na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - semifinále

    Švajčiarsko - Nórsko 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

    Góly: 18. Bertschy (Baechler, Egli), 25. Malgin (Thürkauf), 33. Jäger (Jung, Knak), 37. Riat (Josi, Andrighetto), 45. Hischier (Riat, Andrighetto), 58. Rochette (Suter, Biasca)

    Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Schrader (Nem.) - Gustafson (Švéd.), Hautamäki

    Vylúčení: 6:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 10.000

    Švajčiarsko: Genoni - Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Jung - Suter, Hischier, Biasca - Bertschy, Baechler, Niederreiter - Thürkauf, Malgin, Andrighetto - Riat, Jäger, Knak - Rochette

    Nórsko: Haukeland - Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurrod, Östby, Saxrud-Danielsen - Brandsegg-Nygard, Koblar, Martinsen - Ronnild, Salsten, Elvsveen - Pettersen, Bakke Olsen, Vesterheim - Berglund, Östrem Salsten, Steen - Oby-Olsen

    Hokejisti Švajčiarska si vybojovali postup do finále na domácich MS. V semifinálovom zápase zdolali Nórsko 6:0.

    V druhom semifinále proti sebe nastúpili od 20.00 h Kanada a Fínsko.

    Helvéti skončili vlani aj predvlani strieborní, od roku 2013 je to už ich piata účasť vo finále, no ešte nikdy nezískali titul.

    V medailovej zbierke majú päť strieborných a šesť bronzových cenných kovov. Nóri sa predstavili v semifinále prvýkrát v histórii.

    Ich maximom je 4. miesto ešte z roku 1951, keď sa na MS zúčastnilo len sedem krajín.

    Duel o bronz je na programe v nedeľu o 15.30 h, finále sa začne o 20.20 h, oba zápasy sa odohrajú vo Swiss Life Aréne v Zürichu.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    1
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    4
    USA
    0
    Fínsko
    4
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    6
    Nórsko
    0
    Kanada
    0
    Fínsko
    0
    Finále

    Priebeh zápasu Švajčiarsko - Nórsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Švajčiari nastúpili bez útočníka Meiera, ktorý dostal trest na jeden zápas za faul kolenom vo štvrťfinále.

    Na úvodné buly proti prvej formácii Nórov nasadili svoj štvrtý útok a ten sa už po 14 sekundách postaral o šarvátku, po ktorej nasledovalo vzájomné vylúčenie.

    O 25 sekúnd neskôr išiel na trestnú kapitán domácich Josi, no severania s presilovkou naložili zle a po protiútoku Thürkaufa mohli inkasovať.

    V 5. minúte zasiahol Haukeland po tvrdej strele Josiho. Domáci mali ďalšie veľké šance v následnej presilovke, Nóri však odolali a vzápätí mali sami tri dobré príležitosti.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Nórsko na MS v hokeji 2026 (semifinále)
    Janis Moser (86) a Thomas Olsen (27) počas semifinále Švajčiarsko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Švajčiarsky hokejista Dominik Egli (72) a Nór Mats Zuccarello (22) počas semifinále Švajčiarsko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Martin Ronnild (20) a Fabrice Herzog (18) počas semifinále Švajčiarsko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Janis Moser (86) a Mats Zuccarello (22) počas semifinále Švajčiarsko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Najväčšia prišla v 14. minúte, keď sa Elvsveen natlačil až pred Genoniho, ale už nedokázal poriadne zdvihnúť puk. Ihneď po akcii Salsten nezmyselne fauloval Egliho.

    Favoriti druhú presilovku nevyužili, no stihli udrieť ešte pred prestávkou. Bertschy v 18. minúte získal puk za bránkou Nórska, prešiel s ním až medzi kruhy a namieril do ľavého horného rohu bránky.

    II. tretina:

    V úvode druhej časti mohol zvýšiť Hischier, ale Haukeland sa stihol dobre premiestniť. V 25. minúte už nie, keď sa po chybe Vesterheima dostali do prečíslenia Thürkauf a Malgin a druhý menovaný trafil presne k ľavej žŕdke.

    Po druhom góle bolo v podstate už po zápase. Fanúšikovia vo Swiss Life Aréne spievali po stojačky oslavné chorály, hráči na ľade sa upokojili, opadla z nich nervozita a dominovali.

    V 30. minúte rozhodcovia prísne vylúčili Riata, no Nórom nevyšla ani druhá presilovka a opäť v nej mohol skórovať Thürkauf, ktorý išiel sám na Haukelanda.

    O tri minúty neskôr sa domáci usadili v pásme, Knak nabil na modrú Jungovi a jeho delovku šikovne tečoval Jäger - 3:0.

    Nasledovalo opäť prísne vylúčenie Sutera, no severania sa tentokrát ani nedostali do útočného pásma a po minúte ukončil ich presilovku zbytočný faul Koblara.

    Švajčiari v závere nevyužili skrátenú výhodu 5 na 3, no dohrávanú 5 na 4 zužitkoval Riat po výbornej prihrávke Josiho.

    III. tretina:

    V treťom dejstve sa už len dohrávalo a Švajčiari šetrili sily na nedeľňajšie finále. To im však nezabránilo pridať ďalšie góly.

    V 45. minúte využil Hischier presilovku už po 30 sekundách a dve minúty pred koncom upravil na končených 6:0 Rochette.

    Švajčiari tak vyhrali semifinále takmer rovnakým výsledkom ako to vlaňajšie proti Dánsku (7:0).

    Genoni si pripísal na konto tretiu nulu na domácom šampionáte, už 15. celkovo na MS a ešte vylepšil svoj rekord.

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 30. mája

    30.05. 15:20
    | Playoff | Semifinále
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    6 - 0
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    30.05. 20:00
    | Playoff | Semifinále
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

